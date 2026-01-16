Готувалися атакувати воїнів ЗСУ "скидами" з квадрокоптерів в Одесі: СБУ затримала агентів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі викрито двох агентів російського ГРУ, які готували атаки на військових ЗСУ за допомогою "скидів" із цивільного квадрокоптера.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Агенті затримали напередодні запланованого запуску БпЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скидання і погоджена російським куратором "ціль" для удару – одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.
Хто виконував завдання РФ?
Одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".
"Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для СВП і спорядив ними безпілотник.
Далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені "локації" вони позначили на гугл-картах та "прозвітували" куратору з рф.
Після погодження "цілі" з російським спецслужбістом вони розпочали підготовку повітряного удару", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у них вилучено квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.
Наразі агентам повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.
Такі ж УБИВЦІ Українців, як і ******** окупанти з московії !!
Покидьки! Цю вибухівку їм треба заховати під одяг, та гуманненько підірвати.
Воно ничка або криївка. А ніякий не зхрон чи похорон.
А потім вже судити те, що залишиться!