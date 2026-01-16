УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13377 відвідувачів онлайн
Новини Фото Завербовані агенти ФСБ
5 142 20

Готувалися атакувати воїнів ЗСУ "скидами" з квадрокоптерів в Одесі: СБУ затримала агентів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі викрито двох агентів російського ГРУ, які готували атаки на військових ЗСУ за допомогою "скидів" із цивільного квадрокоптера.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Агенті затримали напередодні запланованого запуску БпЛА, коли у них уже була готова бойова частина для скидання і погоджена російським куратором "ціль" для удару – одна із локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів
Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів

Хто виконував завдання РФ?

Одним із фігурантів виявився 49-річний місцевий підприємець, якого окупанти завербували через Телеграм-канал з пошуку "легких заробітків".

"Спочатку він отримав від окупантів квадрокоптер, а потім дістав зі схрону 2 кг пластиду та комплектуючі для СВП і спорядив ними безпілотник.

Далі він залучив свого 47-річного знайомого, який допоміг йому розвідати місця найбільшого зосередження українських військ. Виявлені "локації" вони позначили на гугл-картах та "прозвітували" куратору з рф.

Після погодження "цілі" з російським спецслужбістом вони розпочали підготовку повітряного удару", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у них вилучено квадрокоптер з вибухівкою, а також автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші зразки озброєння.

Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів
Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів
Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів
Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів
Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів
Агенти РФ готувалися атакувати воїнів ЗСУ в Одесі з дронів

Наразі агентам повідомлено про підозру за:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособництво у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

Автор: 

Одеса (5791) СБУ (13771)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Чергові мерзенні гниди...
показати весь коментар
16.01.2026 09:42 Відповісти
+15
На довічну каторгу. Нехай суспільству користь приносять. Потвори рускава міра.
показати весь коментар
16.01.2026 09:46 Відповісти
+10
Допоки це бидло не почнуть розстрілювати за диверсії і роботу на ворога ,рашисти і далі будуть через телеграм канали( до речі чому вони не закриті ?) вербувати бидло.
показати весь коментар
16.01.2026 10:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергові мерзенні гниди...
показати весь коментар
16.01.2026 09:42 Відповісти
Це ті *********, що убивали Українців, ще з 2014 року в Одесі!!
Такі ж УБИВЦІ Українців, як і ******** окупанти з московії !!
показати весь коментар
16.01.2026 11:16 Відповісти
На довічну каторгу. Нехай суспільству користь приносять. Потвори рускава міра.
показати весь коментар
16.01.2026 09:46 Відповісти
По тротилу в задницю і хай летять до *****
показати весь коментар
16.01.2026 11:25 Відповісти
обміняют кацапи на наших полонених. потрібно як ізраїльтяни, зносити будинки рідних і відміняти всі державні виплати.
показати весь коментар
16.01.2026 11:57 Відповісти
Ці виродки як і путлер, у такому віці ще не награлися у войнушки!
Покидьки! Цю вибухівку їм треба заховати під одяг, та гуманненько підірвати.
показати весь коментар
16.01.2026 09:49 Відповісти
маладагвардєйци пастєпєнна старєют.
показати весь коментар
16.01.2026 09:54 Відповісти
Здається вони хочуть сьогодні як Ікар політати..Навіщо вони як полонені... ??? Загинули при затриманні, полетіли з даху одеської багатоповерхівки..
показати весь коментар
16.01.2026 09:58 Відповісти
Редактор вивчи українську.
Воно ничка або криївка. А ніякий не зхрон чи похорон.
показати весь коментар
16.01.2026 10:00 Відповісти
Допоки це бидло не почнуть розстрілювати за диверсії і роботу на ворога ,рашисти і далі будуть через телеграм канали( до речі чому вони не закриті ?) вербувати бидло.
показати весь коментар
16.01.2026 10:32 Відповісти
Цікаво, а у морській воді гівно тоне?
показати весь коментар
16.01.2026 11:18 Відповісти
Потрібно спробувати. На обох.
показати весь коментар
16.01.2026 11:26 Відповісти
Головне, подалі від берега закинути щоб назад не повернулося.
показати весь коментар
16.01.2026 18:00 Відповісти
Хоть би завчасно, вони не вчинили отого прикрого самогубства за смерть Українців!!
показати весь коментар
16.01.2026 11:25 Відповісти
Задовбали із своїми легкими заробітками, хтось повірить в цю маячню. Це вороги народу, і диверсанти росії.
показати весь коментар
16.01.2026 11:53 Відповісти
Те що усі ці агенти сросійськомовні це збіг чи закономірність?
показати весь коментар
16.01.2026 12:25 Відповісти
СБУ приберіть цього, схожого на козла і з дурною диктицією,полковника Дехтяренка
показати весь коментар
16.01.2026 13:01 Відповісти
Прикрутити плівкою до стовпів чи стовбурів у центрі Одеси та залишити на день.
А потім вже судити те, що залишиться!
показати весь коментар
16.01.2026 13:08 Відповісти
Вот теперь их надо сбрость вниз как мешки с дерьмом с обычного коптера..
показати весь коментар
16.01.2026 20:23 Відповісти
Я все чекаю коли це вже кілери почнуть замовні убивства виконувати дронами. Походу починається. Скоро каждий школяр зможе купити якийсь дешманський квадрік на олх у розважатися петардами (чи чимось більш саморобнішим і цікавішим). В цікаві часи живемо... І я навіть хз як з цим боротися будуть...
показати весь коментар
17.01.2026 11:15 Відповісти
 
 