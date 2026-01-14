3 359 12

Затримано зрадницю, яка вихваляла рашистів та впроваджувала "освітні стандарти" РФ в окупованому Криму, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одну посадовицю-колаборантку. Нею виявилась очільниця захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі "освітні стандарти" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як вона співпрацювала з ворогом

Як зазначається, окрім цього, зловмисниця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України.

зрадниця з криму
Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів.

Що про зрадницю відомо?

Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

"За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала рашистів", - йдеться у повідомленні.

За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб "переформатувати" навчально-виховний процес за "стандартами" кремля.

Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам "тези" московської пропаганди.

На так званих "лінійках" колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення.

Як її затримали?

  • Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї виявлено російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з ворогом.
  • Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
  • Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув’язнення.

Розумово обмежена.
показати весь коментар
14.01.2026 11:50 Відповісти
"... зловмисниця нав'язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України."
Яким же хамлом треба бути, щоб після цього приїхати на неокуповану територію України!
показати весь коментар
14.01.2026 11:51 Відповісти
А, оту мега юристу, що на державній службі аналуізує закони, заарештували?
Та, що ********** наративи впарювала посполитим за гроші з кремля.
Нє?
А, чого?
Перевіряють.....
Зрозуміло, то другоє.
показати весь коментар
14.01.2026 11:52 Відповісти
А вона що , на кацапських доках заїхала в Україну ? Це можливо взагалі ?
показати весь коментар
14.01.2026 11:54 Відповісти
Ще одна тупа пропарашна макака яка чомусь не захотіла жити у гівні яка вона ж і вихваляє.
показати весь коментар
14.01.2026 11:54 Відповісти
А ви питаєте чого Малюк.
показати весь коментар
14.01.2026 12:10 Відповісти
Хороший кандидат на міністра освіти, від партії зеленського...
показати весь коментар
14.01.2026 13:08 Відповісти
!!!! Буде слуга урода.
показати весь коментар
14.01.2026 13:18 Відповісти
Одне питання - якого біса вона поперлась в Україну?
показати весь коментар
14.01.2026 13:10 Відповісти
Родичі здали. Гарно зробили. Нема в нас братів та сестер звідти.
показати весь коментар
14.01.2026 13:21 Відповісти
Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів. Джерело: https://censor.net/ua/p3595375
А навіщо "для провідування родичів", потрібні КІЛЬКА російських паспортів?
показати весь коментар
14.01.2026 14:29 Відповісти
А на рашку як їхати? На кордоні попросять.
показати весь коментар
14.01.2026 16:03 Відповісти
 
 