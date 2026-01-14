Затримано зрадницю, яка вихваляла рашистів та впроваджувала "освітні стандарти" РФ в окупованому Криму, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одну посадовицю-колаборантку. Нею виявилась очільниця захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі "освітні стандарти" РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як вона співпрацювала з ворогом

Як зазначається, окрім цього, зловмисниця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України.







Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів.

Що про зрадницю відомо?

Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.

"За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала рашистів", - йдеться у повідомленні.

За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб "переформатувати" навчально-виховний процес за "стандартами" кремля.

Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам "тези" московської пропаганди.

На так званих "лінійках" колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення.

Як її затримали?