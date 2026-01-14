Затримано зрадницю, яка вихваляла рашистів та впроваджувала "освітні стандарти" РФ в окупованому Криму, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві ще одну посадовицю-колаборантку. Нею виявилась очільниця захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті, яка запроваджувала у цьому закладі "освітні стандарти" РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як вона співпрацювала з ворогом
Як зазначається, окрім цього, зловмисниця нав’язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України.
Співробітники СБУ затримали фігурантку, коли вона прибула у столицю нашої держави, щоб відвідати родичів.
Що про зрадницю відомо?
Як встановило розслідування, фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму для продовження роботи на окупаційну адміністрацію РФ.
"За матеріалами справи, колаборантка пішла на співпрацю з ворогом ще у 2014 році після захоплення українського півострова. Тоді жінка була директором одного із загальноосвітніх закладів освіти у Ялті й фактично одразу підтримала рашистів", - йдеться у повідомленні.
За це окупанти доручили їй керувати місцевою школою, щоб "переформатувати" навчально-виховний процес за "стандартами" кремля.
Для цього фігурантка регулярно проводила агітаційно-масові заходи, під час яких нав’язувала школярам та їхнім батькам "тези" московської пропаганди.
На так званих "лінійках" колаборантка популяризувала кремлівський режим і виступала за його поширення.
Як її затримали?
- Затримання фігурантки відбулося в її орендованій квартирі у Києві. При обшуку в неї виявлено російські паспорти і смартфони із доказами співпраці з ворогом.
- Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
- Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує тюремне ув’язнення.
Яким же хамлом треба бути, щоб після цього приїхати на неокуповану територію України!
Та, що ********** наративи впарювала посполитим за гроші з кремля.
А навіщо "для провідування родичів", потрібні КІЛЬКА російських паспортів?