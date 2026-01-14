Задержана предательница, которая восхваляла рашистов и внедряла "образовательные стандарты" РФ в оккупированном Крыму, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одну должностную лиц-коллаборационистку. Ею оказалась руководительница захваченной школы во временно оккупированной Ялте, которая внедряла в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как она сотрудничала с врагом

Как отмечается, кроме этого, злоумышленница навязывала ученикам и их родителям кремлевскую пропаганду, в частности героизировала рашистов и оправдывала их преступления против Украины.







Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она прибыла в столицу нашего государства, чтобы навестить родственников.

Что известно о предательнице?

Как установило расследование, фигурантка въехала в Украину через третьи страны и вскоре по тому же маршруту планировала вернуться в Крым для продолжения работы на оккупационную администрацию РФ.

"По материалам дела, коллаборационистка пошла на сотрудничество с врагом еще в 2014 году после захвата украинского полуострова. Тогда женщина была директором одного из общеобразовательных учебных заведений в Ялте и фактически сразу поддержала рашистов", - говорится в сообщении.

За это оккупанты поручили ей руководить местной школой, чтобы "переформатировать" учебно-воспитательный процесс по "стандартам" Кремля.

Для этого фигурантка регулярно проводила агитационно-массовые мероприятия, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды.

На так называемых "линейках" коллаборационистка популяризировала кремлевский режим и выступала за его распространение.

Как ее задержали?