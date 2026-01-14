РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14107 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение коллаборантов
3 359 12

Задержана предательница, которая восхваляла рашистов и внедряла "образовательные стандарты" РФ в оккупированном Крыму, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одну должностную лиц-коллаборационистку. Ею оказалась руководительница захваченной школы во временно оккупированной Ялте, которая внедряла в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как она сотрудничала с врагом

Как отмечается, кроме этого, злоумышленница навязывала ученикам и их родителям кремлевскую пропаганду, в частности героизировала рашистов и оправдывала их преступления против Украины.

предательница из Крыма
предательница из Крыма
предательница из Крыма

Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она прибыла в столицу нашего государства, чтобы навестить родственников.

Читайте также: ГБР расследует 2890 производств по преступлениям против национальной безопасности Украины. ИНФОГРАФИКА

Что известно о предательнице?

Как установило расследование, фигурантка въехала в Украину через третьи страны и вскоре по тому же маршруту планировала вернуться в Крым для продолжения работы на оккупационную администрацию РФ.

"По материалам дела, коллаборационистка пошла на сотрудничество с врагом еще в 2014 году после захвата украинского полуострова. Тогда женщина была директором одного из общеобразовательных учебных заведений в Ялте и фактически сразу поддержала рашистов", - говорится в сообщении.

За это оккупанты поручили ей руководить местной школой, чтобы "переформатировать" учебно-воспитательный процесс по "стандартам" Кремля.

Для этого фигурантка регулярно проводила агитационно-массовые мероприятия, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды.

Читайте: Предательницу, которая работала на рашистов в оккупированной Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" РФ, задержали в Киеве, - СБУ. ФОТО

На так называемых "линейках" коллаборационистка популяризировала кремлевский режим и выступала за его распространение.

Как ее задержали?

  • Задержание фигурантки произошло в ее съемной квартире в Киеве. При обыске у нее обнаружены российские паспорта и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.
  • В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность).
  • Злоумышленница под стражей, ей грозит тюремное заключение.

Автор: 

Киев (26229) СБУ (20578) коллаборационизм (926)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Розумово обмежена.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:50 Ответить
+10
А, оту мега юристу, що на державній службі аналуізує закони, заарештували?
Та, що ********** наративи впарювала посполитим за гроші з кремля.
Нє?
А, чого?
Перевіряють.....
Зрозуміло, то другоє.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:52 Ответить
+10
Ще одна тупа пропарашна макака яка чомусь не захотіла жити у гівні яка вона ж і вихваляє.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розумово обмежена.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:50 Ответить
"... зловмисниця нав'язувала учням та їхнім батькам кремлівську пропаганду, зокрема героїзувала рашистів та виправдовувала їхні злочини проти України."
Яким же хамлом треба бути, щоб після цього приїхати на неокуповану територію України!
показать весь комментарий
14.01.2026 11:51 Ответить
А, оту мега юристу, що на державній службі аналуізує закони, заарештували?
Та, що ********** наративи впарювала посполитим за гроші з кремля.
Нє?
А, чого?
Перевіряють.....
Зрозуміло, то другоє.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:52 Ответить
А вона що , на кацапських доках заїхала в Україну ? Це можливо взагалі ?
показать весь комментарий
14.01.2026 11:54 Ответить
Ще одна тупа пропарашна макака яка чомусь не захотіла жити у гівні яка вона ж і вихваляє.
показать весь комментарий
14.01.2026 11:54 Ответить
А ви питаєте чого Малюк.
показать весь комментарий
14.01.2026 12:10 Ответить
Хороший кандидат на міністра освіти, від партії зеленського...
показать весь комментарий
14.01.2026 13:08 Ответить
!!!! Буде слуга урода.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:18 Ответить
Одне питання - якого біса вона поперлась в Україну?
показать весь комментарий
14.01.2026 13:10 Ответить
Родичі здали. Гарно зробили. Нема в нас братів та сестер звідти.
показать весь комментарий
14.01.2026 13:21 Ответить
А навіщо "для провідування родичів", потрібні КІЛЬКА російських паспортів?
А навіщо "для провідування родичів", потрібні КІЛЬКА російських паспортів?
показать весь комментарий
14.01.2026 14:29 Ответить
А на рашку як їхати? На кордоні попросять.
показать весь комментарий
14.01.2026 16:03 Ответить
 
 