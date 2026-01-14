Задержана предательница, которая восхваляла рашистов и внедряла "образовательные стандарты" РФ в оккупированном Крыму, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве еще одну должностную лиц-коллаборационистку. Ею оказалась руководительница захваченной школы во временно оккупированной Ялте, которая внедряла в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как она сотрудничала с врагом
Как отмечается, кроме этого, злоумышленница навязывала ученикам и их родителям кремлевскую пропаганду, в частности героизировала рашистов и оправдывала их преступления против Украины.
Сотрудники СБУ задержали фигурантку, когда она прибыла в столицу нашего государства, чтобы навестить родственников.
Что известно о предательнице?
Как установило расследование, фигурантка въехала в Украину через третьи страны и вскоре по тому же маршруту планировала вернуться в Крым для продолжения работы на оккупационную администрацию РФ.
"По материалам дела, коллаборационистка пошла на сотрудничество с врагом еще в 2014 году после захвата украинского полуострова. Тогда женщина была директором одного из общеобразовательных учебных заведений в Ялте и фактически сразу поддержала рашистов", - говорится в сообщении.
За это оккупанты поручили ей руководить местной школой, чтобы "переформатировать" учебно-воспитательный процесс по "стандартам" Кремля.
Для этого фигурантка регулярно проводила агитационно-массовые мероприятия, во время которых навязывала школьникам и их родителям "тезисы" московской пропаганды.
На так называемых "линейках" коллаборационистка популяризировала кремлевский режим и выступала за его распространение.
Как ее задержали?
- Задержание фигурантки произошло в ее съемной квартире в Киеве. При обыске у нее обнаружены российские паспорта и смартфоны с доказательствами сотрудничества с врагом.
- В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность).
- Злоумышленница под стражей, ей грозит тюремное заключение.
Яким же хамлом треба бути, щоб після цього приїхати на неокуповану територію України!
Та, що ********** наративи впарювала посполитим за гроші з кремля.
А навіщо "для провідування родичів", потрібні КІЛЬКА російських паспортів?