Предательницу, которая работала на рашистов в оккупированной Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" РФ, задержали в Киеве, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборационистку, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию РФ во временно захваченной части Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предательнице?

Как отмечается, злоумышленницей оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации громады поддержала рашистов и согласилась на их "предложение" возглавить местный детский сад.

предательница из Макеевки

Сотрудники СБУ задержали коллаборационистку, когда она приехала в столицу Украины, чтобы оформить загранпаспорт для дальнейшего выезда в страны Евросоюза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застенки в оккупированном Купянске: будут судить 18 причастных, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Что установило расследование?

По данным СБУ, после назначения на "должность" фигурантка начала внедрять в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.

Среди прочего, во время родительских собраний проводила агитационные беседы и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами.

Также коллаборационистка распространяла в детском саду пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.

Читайте также: Задержан экс-начальник СБУ Харьковской области Дудина: ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

Что грозит?

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение.

Читайте также: Объявлен приговор главе оккупационной администрации Днепрорудного Балахтарю. ФОТОрепортаж

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Топ комментарии
+35
прикрий факт - ці упирі отримують нашу біометрику, виїздять у Західну Європі, де обсирають Україну та пропагують кацапсячий рускій мір
01.01.2026 11:18
+32
чому ці гниди не хочуть жити на окупованих територіях або НА кацапстані там де мороз мінус 30?
01.01.2026 11:14
+21
В Києїві і Львові час проводити фільтрацію, аби виявити всіх ждунів і посіпак ****, які і далі працюють на фсб
01.01.2026 11:15
чому ці гниди не хочуть жити на окупованих територіях або НА кацапстані там де мороз мінус 30?
01.01.2026 11:14
прикрий факт - ці упирі отримують нашу біометрику, виїздять у Західну Європі, де обсирають Україну та пропагують кацапсячий рускій мір
01.01.2026 11:18
Бо вони падлюки а не дурні всі вони не їдуть на болота а в Україну або європу
01.01.2026 11:26
бо це розхідний матеріал фсб. ціна таким агентам 3 копійки, а шкода реальна. викриють - та вони ж буцімто українці
01.01.2026 11:46
Чекала аж у Києві, коли московіти прийдуть та зґвалтують її???
01.01.2026 11:48
"счаз в меня полетят кучи гуанна"...... Навіщо у тебе щось кидати якщо ти сам лайно ? У таких випадках кажуть : " Не займай лайно - не смердітиме " ))
01.01.2026 12:12
В Києїві і Львові час проводити фільтрацію, аби виявити всіх ждунів і посіпак ****, які і далі працюють на фсб
01.01.2026 11:15
Розтріляти та й. Який толк тримати її у вязниці? Щоб що?
01.01.2026 11:16
Краще у шахту чи рудники
01.01.2026 11:27
ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
01.01.2026 11:16
Іншими словами ніякого покарання не буде, отримає паспорт і поїде в Європу пропагувати кацапський мир. Одну мершу вже арештовували.
01.01.2026 12:54
а зрадника на Банковій коли затримають?
01.01.2026 11:16
Якого саме?
01.01.2026 11:23
Та всіх оптом!
01.01.2026 11:59
Якраз учасно. Вчителям підвищують платню, тож і вона матиме підвищення

Не здивуюся, якщо буде саме так.

Не здивуюся, якщо буде саме так.
01.01.2026 11:17
А чому дивуватися, ко м. Маріполя немає, а мер отримує зарплату.

Дані про доходи міського голови повідомили у Маріупольській міськраді у відповідь на запит Вільного радіо.

У 2024 році міський голова Маріуполя Вадим Бойченко (у місті досі не створено військову адміністрацію) заробив 496 203 грн (в середньому 41,3 тис. грн на місяць). Загалом за 2022-2024 роки зарплата Бойченка склала 1 532 203 грн.

Зарплати заступників Бойченка повідомили не окремо, а зазначили, що загальна сума їхніх зарплат за три роки - 11 391 080 грн.

Нагадаємо, у 2022 році https://freeradio.com.ua/u-kerivnyka-naimenshe-iaka-zarplata-u-mera-mariupolia-ta-ioho-zastupnykiv-pid-chas-vidkrytoi-viiny-infohrafika/ Бойченко заробив понад 532 тис. грн. Тобто приблизно по 44 тис. грн на місяць. У 2023 році зарплата мера трохи зменшилась і становила понад 504 тис. грн - майже 42 тис. грн на місяць.
01.01.2026 11:20
Вампише вситель з 40- річним стажем. Я не про Вас особисто, а про загал - тупий і жадібний... Зараз з надбавками за те, що біля фронту (може й на фронті - Суми) з усіма регаліями не отримую 20 000 на 1,3 ставки. А добавляють поки що у вигля того, що схоже на х...й, тільки плисковате... Розмови про підвищення вчителям - та сама тактика відволікання уваги плебсу. Тепер знов весь базарний натовп волає, що вчителів закормили.... ну, чому вони самі не там - питання риторичне. Але заздрять усі.
01.01.2026 11:24
ця тупа кацапська курва певно й повелася на анансоване зелене підвищення платні вчителям
01.01.2026 11:31
Яке закормили?! Це ж не по 4000 баксів!
01.01.2026 12:01
І чого це все це гівно їди до Київа а потім до Європи а не до рідной говені Параші?
показать весь комментарий
Синдром Даннінга - Крюґера.
Тупий не може зрозуміти що він тупий бо він тупий.
01.01.2026 11:21
Це ж нада... Чого ви претесь
01.01.2026 11:21
посадити у в'зницю на три роки, потім відправити на сосію, без українських документів.

А її дані внести у базу щоб не змогла отримати ані паспорт ані якій інший український документ
01.01.2026 11:21
****** русня, сре і тікає на захід😡 20 рочків і на обмін.
01.01.2026 11:27
Затримана не означає що засуджена... Захотіла життя у злій Європі.... не в любімой ********* ху..ла... мабуть завоняла не миючись на Донбабве... Пачпортному віддділі мабуть своя людина вже пішла на підвищення, і була вичислена справжнім поліціянтом.( колись мені знайомий казав...,що до 22 року народжені в Україні, але громадяни рашки, за гроші купували собі українські пачпорти, мабуть вони можуть бути на сьогодні агентами ФСБ) Згадаймо Штепу, Клінчаєва, Корсунського.Штепа пройшла всі реформовані Порошенком суди і .... вільна...Клянчаєв, главний сепар...здається ЛинииРи...Гуляв по Київу з охороною особистою... Корсунський...Призджав з Д иНиРляндії в Київ і був замічений проукраїнськими молодими людьми в Київі, після їхнього обурливого коментарія, його затримуюють і в люкскамері відпочив і потім поїхав далі гуляти.. Цікаво де ті судді які виносили цим зрадникам вироки.
01.01.2026 11:31
Судді "реформувалися" портновим і акакяном..
І тільки деградували в правовому сенсі
01.01.2026 11:35
В Явропу, дамбасятина, хотела? К геям и лесбиянкам?
01.01.2026 11:42
Європа така гнила,а так хочеться там побувати,навіть і колоборантам.Це ж не в паРаші.
01.01.2026 12:22
А чого вони пруться в святий Київ і за кордон. Суки по доставали паспорти українські і пруться, в Ростов нахєр
01.01.2026 12:24
В Гамбурзі таких москалів з українськими паспортами греблю гати. І не приховують свою ненависть до держави. Один працівник лагеря дзвонив писав в посольство про таких персонажів. У відповідь - тиша, їм пофіг.
01.01.2026 12:35
Якщо в неї нема закордонного паспорту, то яким чином
01.01.2026 12:52 Ответить
По газовій трубі прийшла.
01.01.2026 13:01 Ответить
Яка несподіванка((та ватників та ждунів на окупованих територіях море,й вони усі мають українські паспорта(Частина вже здохла ,бо мобілізували їх москалі,частина там просто гниє,а є такі ,котрі пішли не просто на співпрацю,а погодилися шпигувати та вести підривну діяльність на території,де є українська влада(((Тому,до таких ,котрі "наші люди",треба дуже уважно ставитися спецслужбам.
01.01.2026 12:58 Ответить
Це в Києві....а по всій Україні ?
01.01.2026 13:02 Ответить
 
 