Предательницу, которая работала на рашистов в оккупированной Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" РФ, задержали в Киеве, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Киеве коллаборационистку, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию РФ во временно захваченной части Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о предательнице?

Как отмечается, злоумышленницей оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации громады поддержала рашистов и согласилась на их "предложение" возглавить местный детский сад.

Сотрудники СБУ задержали коллаборационистку, когда она приехала в столицу Украины, чтобы оформить загранпаспорт для дальнейшего выезда в страны Евросоюза.

Что установило расследование?

По данным СБУ, после назначения на "должность" фигурантка начала внедрять в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.

Среди прочего, во время родительских собраний проводила агитационные беседы и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами.

Также коллаборационистка распространяла в детском саду пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.

Что грозит?

В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.