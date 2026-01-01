Предательницу, которая работала на рашистов в оккупированной Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" РФ, задержали в Киеве, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Киеве коллаборационистку, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию РФ во временно захваченной части Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предательнице?
Как отмечается, злоумышленницей оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации громады поддержала рашистов и согласилась на их "предложение" возглавить местный детский сад.
Сотрудники СБУ задержали коллаборационистку, когда она приехала в столицу Украины, чтобы оформить загранпаспорт для дальнейшего выезда в страны Евросоюза.
Что установило расследование?
По данным СБУ, после назначения на "должность" фигурантка начала внедрять в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.
Среди прочего, во время родительских собраний проводила агитационные беседы и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами.
Также коллаборационистка распространяла в детском саду пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.
Что грозит?
В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Не здивуюся, якщо буде саме так.
Дані про доходи міського голови повідомили у Маріупольській міськраді у відповідь на запит Вільного радіо.
У 2024 році міський голова Маріуполя Вадим Бойченко (у місті досі не створено військову адміністрацію) заробив 496 203 грн (в середньому 41,3 тис. грн на місяць). Загалом за 2022-2024 роки зарплата Бойченка склала 1 532 203 грн.
Зарплати заступників Бойченка повідомили не окремо, а зазначили, що загальна сума їхніх зарплат за три роки - 11 391 080 грн.
Нагадаємо, у 2022 році https://freeradio.com.ua/u-kerivnyka-naimenshe-iaka-zarplata-u-mera-mariupolia-ta-ioho-zastupnykiv-pid-chas-vidkrytoi-viiny-infohrafika/ Бойченко заробив понад 532 тис. грн. Тобто приблизно по 44 тис. грн на місяць. У 2023 році зарплата мера трохи зменшилась і становила понад 504 тис. грн - майже 42 тис. грн на місяць.
Тупий не може зрозуміти що він тупий бо він тупий.
А її дані внести у базу щоб не змогла отримати ані паспорт ані якій інший український документ
І тільки деградували в правовому сенсі