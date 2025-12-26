Задержан экс-начальник СБУ Харьковщины Дудин: ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж
При попытке выйти из-под стражи под залог задержали бывшего начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина. ГБР сообщило о новом подозрении бывшему чиновнику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
Государственное бюро расследований задержало и объявило подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог.
По информации "Суспільного", речь идет о бывшем руководителе облуправления СБУ в Харьковской области Романе Дудине.
"Подозреваемый в государственной измене заплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение - за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
- Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины.
Экс-руководителю СБУ Харьковщины грозит 10 лет
Установлено, что экс-руководитель Управления СБ Украины в Харьковской области, обладая информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 года наступательной операции на территории Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.
В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд должен избрать ему новую меру пресечения.
за те що саботував захист регіону від росіян та не підкорився штабу оборони Харкова, що мав зробити через введення воєнного стану,
за те що 24 лютого 2022 року Роман Дудін евакуював особовий склад свого управління з території області, залишивши в будівлі спецслужби зброю та **********,
за те що 25 лютого він самовільно залишив регіон ХАРКІВЩИНУ разом з бійцями "Альфи" ,
повернувся до Харкова 2 березня, там він створив власний орган військового управління - "Штаб оборони АТЦ" та "імітував" активні оборонні дії, без узгодження з командуванням угрупування військ "Харків" пропоную нагородити ...ЕРОЕМ України
А взагалі сварки серед псів режиму - це захоплююче.
Чекаємо, чим відповість СБУ...
Бо чеченські ДРГ існують тільки там та в уяві ЗЄ.