Задержан экс-начальник СБУ Харьковщины Дудин: ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

При попытке выйти из-под стражи под залог задержали бывшего начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина. ГБР сообщило о новом подозрении бывшему чиновнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Государственное бюро расследований задержало и объявило подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог.

По информации "Суспільного", речь идет о бывшем руководителе облуправления СБУ в Харьковской области Романе Дудине.

"Подозреваемый в государственной измене заплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение - за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чиновницу "центра занятости "ДНР" задержали в прифронтовой Дружковке, - СБУ

Экс-руководителю СБУ Харьковщины грозит 10 лет

Установлено, что экс-руководитель Управления СБ Украины в Харьковской области, обладая информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 года наступательной операции на территории Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд должен избрать ему новую меру пресечения.







Читайте также на "Цензор.НЕТ": По материалам СБУ по 15 лет тюрьмы получили еще 3 предателя, которые воевали против Сил обороны Украины