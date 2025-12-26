РУС
Задержан экс-начальник СБУ Харьковщины Дудин: ему объявлено о подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

При попытке выйти из-под стражи под залог задержали бывшего начальника СБУ Харьковской области Романа Дудина. ГБР сообщило о новом подозрении бывшему чиновнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Государственное бюро расследований задержало и объявило подозрение бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины в Харьковской области при попытке выйти из-под стражи под залог.

По информации "Суспільного", речь идет о бывшем руководителе облуправления СБУ в Харьковской области Романе Дудине.

"Подозреваемый в государственной измене заплатил более 4,2 млн грн, однако правоохранители сообщили ему новое подозрение - за организацию незаконного захвата здания Харьковской областной военной администрации и попытку устранения руководства Харьковской областной военной администрации в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

  • Действия экс-главы УСБУ квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 и ст. 341 УК Украины.

Экс-руководителю СБУ Харьковщины грозит 10 лет

Установлено, что экс-руководитель Управления СБ Украины в Харьковской области, обладая информацией о проведении ВС РФ 24 февраля 2022 года наступательной операции на территории Украины, будучи убежденным в ее успешности, организовал попытку захвата государственной власти, а также захват здания, обеспечивающего деятельность органа государственной власти, с целью препятствования нормальной работе учреждения.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд должен избрать ему новую меру пресечения.

Экс-начальник СБУ Харьковщины под подозрением за попытку захвата власти
СБУ (20727) ГБР (3325) Харьковская область (2079)
Топ комментарии
+22
А коли ішаку вручать підозру у держзраді? Чи це чмо сподівається відпетляти? Щось прислужники ішака заходять не з того боку.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:51 Ответить
+20
За те що зброю роздавав для захисту України в перші дні війни?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:48 Ответить
+16
Це помста за те, що не здав Харків
показать весь комментарий
26.12.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За те що зброю роздавав для захисту України в перші дні війни?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:48 Ответить
Так. За збереження суверенітету і територіальної цілісності. ДБР-антиукраїнська установа, виходить так?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:55 Ответить
ДБР творіння рук кліки януковоща
показать весь комментарий
26.12.2025 09:58 Ответить
Хоч по документам створювалась з 2015 р., але ідея створення народилась у 2012 під час євро футбольного.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:10 Ответить
Один чесник сбушник знайшовся , за це і судять.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:12 Ответить
а за державну зраду та втечу з місця служби,
за те що саботував захист регіону від росіян та не підкорився штабу оборони Харкова, що мав зробити через введення воєнного стану,

за те що 24 лютого 2022 року Роман Дудін евакуював особовий склад свого управління з території області, залишивши в будівлі спецслужби зброю та **********,

за те що 25 лютого він самовільно залишив регіон ХАРКІВЩИНУ разом з бійцями "Альфи" ,

повернувся до Харкова 2 березня, там він створив власний орган військового управління - "Штаб оборони АТЦ" та "імітував" активні оборонні дії, без узгодження з командуванням угрупування військ "Харків" пропоную нагородити ...ЕРОЕМ України
показать весь комментарий
26.12.2025 10:18 Ответить
Не мытьем, так катанием. Ви вже доказали попередню вину? Ні, справа шита білими нитками. Нову давай, такого ж штибу
показать весь комментарий
26.12.2025 09:49 Ответить
а хто призначив цього виродка? хіба не друг зелі- баканов? чому той ще не сидить?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:50 Ответить
справа в тому, що Дудін - патріот, який організував оборону Харкова 24/02.2022р. А Сінегубов і Терехов вже готові були нести "ключі від міста " ворогу. Тому Дудін їх всіх і поразганяв.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:55 Ответить
А коли ішаку вручать підозру у держзраді? Чи це чмо сподівається відпетляти? Щось прислужники ішака заходять не з того боку.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:51 Ответить
Американська преса пише (зі слів Павла Жебрівського), що умєров со товаріщі вже тричі зустрічався з керівництвом ФБР виторговуючи гарантії безпеки для себе, блазня і єрмака. Так що підозри не буде. Але каштани на Інституцькій і липи на Липській ще стоять.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:38 Ответить
за зраду відпускають під заставу....держава приречена...
показать весь комментарий
26.12.2025 09:51 Ответить
Це помста за те, що не здав Харків
показать весь комментарий
26.12.2025 09:53 Ответить
Дудіна арештували вже після повного провалу рашистів під Харківом - то в чому ж зрада ? в тому що військово політичне керівництво зеленського ****** від того як наші хлопці палили кацапські колони,і всралися синєгубови коли в місті перестріляли колону кадирівців.от вони і знайшли хто їм завадив здати форпост України - місто Харків.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:04 Ответить
В нього не було ні повноважень, ні сил і засобів, здавати чи не здавати Харків. Харків відстояла 92 омбр, 3, 5 бригади НГУ на які Дудін ніяк не вплива і не міг давати їм ніяких наказів (як і ВЦА).
показать весь комментарий
26.12.2025 11:03 Ответить
Чудні справи твої, Володимире Зєлєньській!
показать весь комментарий
26.12.2025 09:55 Ответить
Така ж система, як і з іншими військовими, на яких Янілох намагається перекинути провину. ЗеЧму гаплик, раз так сильно смикається.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:55 Ответить
А тех,кто его рекомендовал,проверял,выдавал характеристику,тех кто ему подчинялся и сделал вид,что не раскусил не арестуют?
показать весь комментарий
26.12.2025 09:55 Ответить
Ви там обережніше. Бо Малюк може два ріжка патронів випустити.

А взагалі сварки серед псів режиму - це захоплююче.
Чекаємо, чим відповість СБУ...
показать весь комментарий
26.12.2025 09:56 Ответить
Він тільки по чеченських ДРГ може...
показать весь комментарий
26.12.2025 10:02 Ответить
У Тік-Току? 😁

Бо чеченські ДРГ існують тільки там та в уяві ЗЄ.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:11 Ответить
тебе й розстріляємо кацапська ти хвойда.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:14 Ответить
євреї найбільше ненавидять тих,хто дав їм по іплу своєю твердою позицією патріота.нічого,Дудін вийде.а ви гниди в Україні не будете.або ж 2 метри нижче землі.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:57 Ответить
Ішак готується до переобрання. Тож буде усіх закривати, щоб не було розголосу про здачу країни бандою зрадників начолі з обкуреним ішаком.
показать весь комментарий
26.12.2025 09:59 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2025 10:02 Ответить
Юзік шукає землю
показать весь комментарий
26.12.2025 10:11 Ответить
земелю
показать весь комментарий
26.12.2025 10:13 Ответить
А цей мужик не здав Харків
показать весь комментарий
26.12.2025 10:04 Ответить
мало того - запитайте а хто з вищого військово - політичного керівництва державою був у Харкові в момент самих тяжких боїв на окружній і в самому місті ? Дудін.то чому ж по факту він оборонив місто а не здав ? чому предьяву кинув адміністрації ? бо здавали місто кацапам.чому в такому разі не судять баканова чи наумова ? де вони ?
показать весь комментарий
26.12.2025 10:18 Ответить
Чомусь у лідора до коришка свого бакланова фельдмаршала нема ніяких запитань ,думайте.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:04 Ответить
Мусорня та прокурви це як собачня в зграї - як вчепляться в когось, то вже не відпустять, доки свого не доб*юються. При допомозі суддів, звісно.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:05 Ответить
****, ні одного бібліотекаря чи завклубом, за корупцію, не затримали - все злидні бідові попадаються. Може їм зарплату підняти?
показать весь комментарий
26.12.2025 10:07 Ответить
Схоже на те, що дбр - це зелені опричники
показать весь комментарий
26.12.2025 10:08 Ответить
Цей прийом вже не вперше використовується: заставу сплатив-тримай нове затримання. Нічого особистого, просто бізнес.
показать весь комментарий
26.12.2025 10:14 Ответить
Пригадую, одночасно з Дудіним загратували іншого полковника, Червінського. Пригадую, ми всі тут (майже всі...) говорили про їхні спільні долі. Тільки от Червінського випустили, спочатку під домашній; щойно під нічний домашній (бо не можуть нічого довести з інкримінованого); а от Дудіна досі ще утримують - "не одним, то іншим способом".
показать весь комментарий
26.12.2025 10:17 Ответить
У якій держзраді його звинувачують? У чому тоді звинувачувати тих, хто напередодні вторгнення, всіх військових перекинули на інші напрямки, а в місті залишилися курсанти та добровольці тероборони. Причому при закритих базах зброї. Місцева влада причаїлася. Що було робити, коли вже містом їхали рашистські бронетранспортери. Як було страшно, це бачити.... Зрада в тому, що він відкрив склади і роздав людям зброю? Дива дивні...!
показать весь комментарий
26.12.2025 10:28 Ответить
ДБР(державне бюро расєї ))) в Україні.І і дух рашистського Портнова ,руками ДБР ,творив антиукраїнське беззаконня...Чи не прийшла пора законів України.вчинити суд над беззаконням ворогів....???
показать весь комментарий
26.12.2025 10:29 Ответить
А коли затримають того, що точно знав дату нападу кацапів, брехав, що нападу не буде і кликав на шашлики, залишивши дітей та жінолк міст Гостомеля, Бучі, Ірпіня, Херсону та інших для катування і гвалтування ворогу? Чи можливо він організував оборону та евакуацію цієї категорії?
показать весь комментарий
26.12.2025 10:54 Ответить
А харків'яни чому мовчать? Не знають, хто саме врятував їх рідне місто від кацапні?
показать весь комментарий
26.12.2025 10:55 Ответить
За кілька днів до вторгнення раши у 22 році ДУЖЕ велика кількість провідних чиновників, у тому числі з СБУ!! під різними приводами покинули не тільки службу,а і межі України!!. Виправдовували потім вивозом сімей. А появилися,коли навала захлинулася. Не хочу вказувати обласні центри де у будівлях СБУ залишалися лише молоді патріоти....неділями!! Без навіть зв'язку з керівництвом!! І де ті перевірки цих "патріотів" коригувань????Отож. Багато з СБУ є дійсними Героями, але це не виправдовує інших зрадників....
показать весь комментарий
26.12.2025 11:04 Ответить
А де було керівництво ДБР 24-го числа?)
показать весь комментарий
26.12.2025 11:17 Ответить
 
 