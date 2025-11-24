По материалам СБУ по 15 лет тюрьмы получили еще 3 предателя, которые воевали против Сил обороны Украины.

По доказательной базе военной контрразведки и следователей Службы безопасности по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получили еще трое предателей, которые воевали против Сил обороны Украины.

Одного из злоумышленников украинские защитники взяли в плен во время операции на Курщине в районе Суджи. Еще двоих – в боях на Харьковщине, в частности под Волчанском и Купянском, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Среди осужденных – житель Луганщины, который в 2014 году присоединился к вооруженным формированиям "ЛНР" Южного военного округа РФ и обстреливал из артиллерии позиции украинских войск.

В начале полномасштабной войны предатель участвовал в захвате Рубежного. Тогда он атаковал Силы обороны из реактивной системы залпового огня "Град" и был ранен.

После реабилитации боевик добровольно заключил новый контракт с Минобороны РФ и вступил в 30-ю отдельную мотострелковую бригаду российских войск. Впоследствии его отправили воевать на Курское направление.

Другой злоумышленник – житель временно оккупированного Крыма, который после захвата полуострова получил паспорт страны-агрессора и присоединился к 136-й отдельной мотострелковой бригаде рашистов.

Находясь на должности сапера-разведчика, он участвовал в штурмах Роботинов Запорожской области, где получил ранение и сбежал с поля боя в Крым.

Там рашисты нашли его по месту жительства и "мобилизовали" на Харьковское направление.

Еще один злоумышленник – 43-летний житель временно оккупированной части Луганщины, который отбывал "срок" в российской тюрьме за бандитизм.

По материалам дела, в сентябре 2024 года он заключил контракт на вступление в вооруженные группировки РФ в обмен на "амнистию".

После непродолжительной подготовки на полигонах рецидивиста включили в состав мотострелковой бригады рашистов и направили атаковать Купянск.

По материалам Службы безопасности суд признал боевиков виновными в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

