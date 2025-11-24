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Новости Видео Ракетная атака на Кривой Рог
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СБУ сообщила о подозрении 4 россиянам, которые командовали ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге. ВИДЕО

Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое организовало ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.

Речь идет о вражеской атаке по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города, передает Цензор.НЕТ.

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По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью. В результате вражеского "прилета" погибли десятки гражданских, среди них – 9 детей.

Кто руководил ракетным обстрелом

Как установило расследование, общее руководство атакой осуществлял генерал-полковник Алексей Ким – начальник штаба объединенной группировки войск РФ.

Для организации ракетного удара он привлек вице-адмирала Александра Пешкова – начальника Объединенного центра планирования и координации огневого поражения противника.

По данным следствия, подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения поручили контрадмиралу Алексею Петрушину – начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения противника объединенной группировки войск РФ.

Вместе с ним эти задачи выполнял глава управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора полковник Александр Киседобрев.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении – военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные меры по привлечению командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.

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Автор: 

армия РФ (22987) Кривой Рог (1539) СБУ (20743) Днепропетровская область (5289) Криворожский район (379)
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Не підозри треба оголошувати, а ставити самокати біля помешкань кацапських підарів! 🤬
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24.11.2025 11:30 Ответить
Гарно. Горіти рашистам у Пеклі....А РЕАЛЬНИХ затримань та підозр,окрім опозиції звісно, взагалі не буває??? В середині України?? Може перевірити там якісь.....ларьки....чи пінхаузи???
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24.11.2025 11:31 Ответить
Ага , а чого СБУ оголосили підозри Міндічу , Цукерману, Галущенку ... ? Ау, Малюк, це дуже складно чи СБУ теж в долі?!
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24.11.2025 11:33 Ответить
а трамп вже вибачив
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24.11.2025 14:26 Ответить
 
 