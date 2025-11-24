СБУ сообщила о подозрении 4 россиянам, которые командовали ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге. ВИДЕО
Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок РФ, которое организовало ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года.
Речь идет о вражеской атаке по жилой застройке и детской площадке в густонаселенном районе центральной части города, передает Цензор.НЕТ.
По материалам дела, во время воздушного нападения оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью. В результате вражеского "прилета" погибли десятки гражданских, среди них – 9 детей.
Кто руководил ракетным обстрелом
Как установило расследование, общее руководство атакой осуществлял генерал-полковник Алексей Ким – начальник штаба объединенной группировки войск РФ.
Для организации ракетного удара он привлек вице-адмирала Александра Пешкова – начальника Объединенного центра планирования и координации огневого поражения противника.
По данным следствия, подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения поручили контрадмиралу Алексею Петрушину – начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения противника объединенной группировки войск РФ.
Вместе с ним эти задачи выполнял глава управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора полковник Александр Киседобрев.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении – военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные меры по привлечению командования российских войск к ответственности за преступления против нашего государства.
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