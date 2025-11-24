Вымогали $10 тыс. за "нужное" решение: СБУ и НАБУ задержали в Одессе судью и адвоката. ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачены местный судья и адвокат, которые "торговали" судебными решениями.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Совместную операцию провели Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро.

Подробности

"Фигуранты предложили ответчику по гражданскому делу договориться с судьей одного из районных судов Одессы о "необходимом" постановлении.

Стоимость такой "услуги" составляла 10 тыс. американских долларов", - говорится в сообщении.

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Первую часть взятки ответчик должен был передать фигурантам как "аванс" до рассмотрения дела, а вторую – непосредственно перед принятием судебного решения.

Организаторы схемы были задержаны "на горячем" - после передачи последней части взятки.

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В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (завершенное покушение на подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников судебных махинаций.

Им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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