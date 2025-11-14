РУС
ВАКС утвердил соглашение с экс-прокурором ГПУ Дергуновым: год тюрьмы и конфискация имущества

10 ноября ВАКС утвердил соглашение с экс-прокурором Генеральной прокуратуры Украины Владимиром Дергуновым. Суд приговорил его к 1 году реального лишения свободы, 3 годам лишения права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти, а также конфисковал автомобиль KIA Sportage и жилой дом.

Об этом сообщает проект "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Бывший прокурор также обязался перечислить 400 тыс. грн фонду "Код нации 47" и дать показания, которые помогут НАБУ раскрыть коррупционную схему на 107 млн грн в ГНС.

Дергунова еще в 2018 году задержали "на горячем" при получении $15 тыс. из $20 тыс. взятки за содействие в заключении соглашения с наркоторговцем об условном наказании.

Почему этот приговор является знаковым

Это — первый публичный приговор ВАКС, в котором фигурант по соглашению получает реальное заключение на основании новой статьи 69-2 Уголовного кодекса Украины.

Статья была введена в ноябре 2024 года в рамках реформы соглашений по коррупционным делам. Она позволяет назначать наказание ниже пределов санкции, но только с реальным отбыванием срока.

По делу Дергунова ему грозило 8–12 лет тюремного заключения, если бы он не заключил соглашение с НАБУ и САП.

Через 4 роки вже буде готовий заступник генпрокурора, дуже досвідчений
14.11.2025 18:45 Ответить
і є стаж...
14.11.2025 18:51 Ответить
А чому у таких випадках не забороняють назавжди займати відповідні посади?
Вірять у виховну силу легкого покарання?
14.11.2025 18:47 Ответить
10 років буде відпрацьовувати тим, хто випустив або допустив до посади...
14.11.2025 18:52 Ответить
Я так розумію, що угода передбачає те, щоб він засвітив з доказами/свідченнями злочини инших персон.

То про кого йдеться? Чи "угода" -- це тепер спосіб відкупитися від покарання, заплативши (неофіційно) суддям ВАКС?
14.11.2025 18:54 Ответить
Так ви правильно розумієте, угода зі слідством це коли один(виділяю один) зі злочинного угруповання дає свідчення на інших(тобто викриває їх), а саме головне виступає свідком у суді. А наше прокуЛОЛське шапіто так споплюжило само поняття угоди, тобто усі друг на дружку дали показання і ніхто не винен.
14.11.2025 19:05 Ответить
Через рік відсидки і 3-х років заборони займати посади можна знову в прягтись в непосильну працю і потім після 10 років прокурорської роботи йти на групу по інвалідності і на пенсію у 80-90% від зарплати.Придумали для крутих угоду прокурора з прокурором.Ворона вороні око не виколе!
14.11.2025 18:56 Ответить
Угода у чому полягає? У тому, що злодія спіймали з доказами, за якими світить 10років, а він такий- зізнаюсь (тут його зізнаюсь і накуй не надо, його на хабарі під камеру взяли). І вуаля 10 років стали 1 роком, у чому тоді правосуддя?
14.11.2025 18:57 Ответить
В бойовим хлопцям за СЗЧ чомусь ніяких пом'якшень. Мабуть тому що кріпаки.
