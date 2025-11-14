ВАКС утвердил соглашение с экс-прокурором ГПУ Дергуновым: год тюрьмы и конфискация имущества

10 ноября ВАКС утвердил соглашение с экс-прокурором Генеральной прокуратуры Украины Владимиром Дергуновым. Суд приговорил его к 1 году реального лишения свободы, 3 годам лишения права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти, а также конфисковал автомобиль KIA Sportage и жилой дом.

Об этом сообщает проект "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Бывший прокурор также обязался перечислить 400 тыс. грн фонду "Код нации 47" и дать показания, которые помогут НАБУ раскрыть коррупционную схему на 107 млн грн в ГНС.

Дергунова еще в 2018 году задержали "на горячем" при получении $15 тыс. из $20 тыс. взятки за содействие в заключении соглашения с наркоторговцем об условном наказании.

Почему этот приговор является знаковым

Это — первый публичный приговор ВАКС, в котором фигурант по соглашению получает реальное заключение на основании новой статьи 69-2 Уголовного кодекса Украины.

Статья была введена в ноябре 2024 года в рамках реформы соглашений по коррупционным делам. Она позволяет назначать наказание ниже пределов санкции, но только с реальным отбыванием срока.

По делу Дергунова ему грозило 8–12 лет тюремного заключения, если бы он не заключил соглашение с НАБУ и САП.

