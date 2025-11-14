ВАКС затвердив угоду з експрокурором ГПУ Дергуновим: рік в’язниці та конфіскації майна
10 листопада ВАКС затвердив угоду з експрокурором Генеральної прокуратури України Володимиром Дергуновим. Суд засудив його до 1 року реального позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади, а також конфіскував автомобіль KIA Sportage та житловий будинок.
Про це повідомляє проєкт "ВАКС вирішив", інформує Цензор.НЕТ.
Колишній прокурор також зобов’язався переказати 400 тис. грн фонду "Код нації 47" та надати показання, які допоможуть НАБУ викрити корупційну схему на 107 млн грн у ДПС.
Дергунова ще у 2018 році затримали "на гарячому" під час отримання $15 тис. з $20 тис. хабаря за сприяння в укладенні угоди з наркоторговцем про умовне покарання.
Чому цей вирок є знаковим
Це — перший публічний вирок ВАКС, у якому фігурант за угодою отримує реальне ув’язнення на підставі нової статті 69-2 Кримінального кодексу України.
Статтю запровадили у листопаді 2024 року в межах реформи угод у корупційних справах. Вона дозволяє призначати покарання нижче меж санкції, але лише з реальним відбуванням строку.
У справі Дергунова йому загрожувало 8–12 років ув’язнення, якби він не уклав угоду з НАБУ і САП.
Він з них, ще і за «інвалідність» оформлену в МСЕК, відсудить у чесних портновських…
А простіше і дешевше було, цього йолопа повісити, як Сирійці це роблять, дієво і без виплат, на таке лайно, з конфіскацією майна у родичів!!
Вірять у виховну силу легкого покарання?
То про кого йдеться? Чи "угода" -- це тепер спосіб відкупитися від покарання, заплативши (неофіційно) суддям ВАКС?
Враховуючи, що хабар був всього 20 тис доларів - напевно це все ж суворе покарання, оскільки 20-ть коштує напевно тільки авто ... Будинок і 400 тис. грн. - в разів 5-ть перевищили весь хабар - це добра фінансова санкція.
Я так, скажу, дай Бог, щоб нових "Міндічів" карали з такою ж пропорцією: 100 млн. розікрали - 100 повернули і ще 500 млн. з них зверху!! По закону, якщо не сплачують штраф - установа виконання покарань, перераховує його в позбавлення волі! Так все запрацює!!!