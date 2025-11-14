УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11743 відвідувача онлайн
Новини Хабарники Корупція в прокуратурі Вирок ВАКС експрокурору Дергунову
5 187 19

ВАКС затвердив угоду з експрокурором ГПУ Дергуновим: рік в’язниці та конфіскації майна

вакс

10 листопада ВАКС затвердив угоду з експрокурором Генеральної прокуратури України Володимиром Дергуновим. Суд засудив його до 1 року реального позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади, а також конфіскував автомобіль KIA Sportage та житловий будинок.

Про це повідомляє проєкт "ВАКС вирішив", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Колишній прокурор також зобов’язався переказати 400 тис. грн фонду "Код нації 47" та надати показання, які допоможуть НАБУ викрити корупційну схему на 107 млн грн у ДПС.

Дергунова ще у 2018 році затримали "на гарячому" під час отримання $15 тис. з $20 тис. хабаря за сприяння в укладенні угоди з наркоторговцем про умовне покарання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор відділу обласної прокуратури вимагав $10 тис. хабаря за "вирішення питання" у провадженні, його затримано. ФОТО

Чому цей вирок є знаковим

Це — перший публічний вирок ВАКС, у якому фігурант за угодою отримує реальне ув’язнення на підставі нової статті 69-2 Кримінального кодексу України.

Статтю запровадили у листопаді 2024 року в межах реформи угод у корупційних справах. Вона дозволяє призначати покарання нижче меж санкції, але лише з реальним відбуванням строку.

У справі Дергунова йому загрожувало 8–12 років ув’язнення, якби він не уклав угоду з НАБУ і САП.

Читайте також: На хабарі у 5 тисяч доларів було викрито прокурора однієї з окружних прокуратур Львівщини

Автор: 

хабар (4774) вирок (1190) прокурор (664) ВАКС Антикорупційний суд (2218)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Через 4 роки вже буде готовий заступник генпрокурора, дуже досвідчений
показати весь коментар
14.11.2025 18:45 Відповісти
+13
А чому у таких випадках не забороняють назавжди займати відповідні посади?
Вірять у виховну силу легкого покарання?
показати весь коментар
14.11.2025 18:47 Відповісти
+9
Угода у чому полягає? У тому, що злодія спіймали з доказами, за якими світить 10років, а він такий- зізнаюсь (тут його зізнаюсь і накуй не надо, його на хабарі під камеру взяли). І вуаля 10 років стали 1 роком, у чому тоді правосуддя?
показати весь коментар
14.11.2025 18:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через 4 роки вже буде готовий заступник генпрокурора, дуже досвідчений
показати весь коментар
14.11.2025 18:45 Відповісти
і є стаж...
показати весь коментар
14.11.2025 18:51 Відповісти
Як на фронті - рік за три!
показати весь коментар
15.11.2025 08:57 Відповісти
Українці, йому ще і пенсійні виплати, чималенькі забезпечать!
Він з них, ще і за «інвалідність» оформлену в МСЕК, відсудить у чесних портновських…
А простіше і дешевше було, цього йолопа повісити, як Сирійці це роблять, дієво і без виплат, на таке лайно, з конфіскацією майна у родичів!!
показати весь коментар
14.11.2025 20:09 Відповісти
А чому у таких випадках не забороняють назавжди займати відповідні посади?
Вірять у виховну силу легкого покарання?
показати весь коментар
14.11.2025 18:47 Відповісти
10 років буде відпрацьовувати тим, хто випустив або допустив до посади...
показати весь коментар
14.11.2025 18:52 Відповісти
Я так розумію, що угода передбачає те, щоб він засвітив з доказами/свідченнями злочини инших персон.

То про кого йдеться? Чи "угода" -- це тепер спосіб відкупитися від покарання, заплативши (неофіційно) суддям ВАКС?
показати весь коментар
14.11.2025 18:54 Відповісти
Так ви правильно розумієте, угода зі слідством це коли один(виділяю один) зі злочинного угруповання дає свідчення на інших(тобто викриває їх), а саме головне виступає свідком у суді. А наше прокуЛОЛське шапіто так споплюжило само поняття угоди, тобто усі друг на дружку дали показання і ніхто не винен.
показати весь коментар
14.11.2025 19:05 Відповісти
Через рік відсидки і 3-х років заборони займати посади можна знову в прягтись в непосильну працю і потім після 10 років прокурорської роботи йти на групу по інвалідності і на пенсію у 80-90% від зарплати.Придумали для крутих угоду прокурора з прокурором.Ворона вороні око не виколе!
показати весь коментар
14.11.2025 18:56 Відповісти
Угода у чому полягає? У тому, що злодія спіймали з доказами, за якими світить 10років, а він такий- зізнаюсь (тут його зізнаюсь і накуй не надо, його на хабарі під камеру взяли). І вуаля 10 років стали 1 роком, у чому тоді правосуддя?
показати весь коментар
14.11.2025 18:57 Відповісти
Правильно казати - КРИВОСУДДЯ.
...
показати весь коментар
14.11.2025 19:37 Відповісти
Пообіцяв здати всю кодлу.
показати весь коментар
15.11.2025 09:25 Відповісти
В бойовим хлопцям за СЗЧ чомусь ніяких пом'якшень. Мабуть тому що кріпаки.
показати весь коментар
14.11.2025 19:05 Відповісти
І да, через рік вириє заначку та купить кіа та будиночок. І доживатиме десь в хатинці край села за високим парканом...
Ні, Божий суд край необхідний.
Бог є.
показати весь коментар
14.11.2025 19:36 Відповісти
А через 3 роки продовжить свої незавершені справи та тій же посаді...
показати весь коментар
14.11.2025 19:53 Відповісти
То навіщо так багато законів, слідчіх, судів, якщо все вирішує прокурор на свій розсуд та ще й по-тихому, бо таємниця слідства.
показати весь коментар
14.11.2025 20:17 Відповісти
То це йому дали рік практики і три роки навчання?
показати весь коментар
14.11.2025 23:08 Відповісти
Целий РІК!! Перемога! Неймовірно жорсткий вирок!! Чернишов,Міндич,Крупа,Коломойський і про.пр.пр. - на старт!! Угода - свобода - гроші у схроні - діти в Маямі - Україна у труні...Таке враження,що закони і кодекси пишуть у СІЗО та колцентрах....
показати весь коментар
14.11.2025 23:35 Відповісти
Авто та будинок конфіскували, ще 400 тис. у Фонд на ЗСУ. Головне - сприятиме розкриттю схемі в ДПС на 107 млн. грн., і це, на мій погляд, основна заслуга.
Враховуючи, що хабар був всього 20 тис доларів - напевно це все ж суворе покарання, оскільки 20-ть коштує напевно тільки авто ... Будинок і 400 тис. грн. - в разів 5-ть перевищили весь хабар - це добра фінансова санкція.
Я так, скажу, дай Бог, щоб нових "Міндічів" карали з такою ж пропорцією: 100 млн. розікрали - 100 повернули і ще 500 млн. з них зверху!! По закону, якщо не сплачують штраф - установа виконання покарань, перераховує його в позбавлення волі! Так все запрацює!!!
показати весь коментар
15.11.2025 09:40 Відповісти
 
 