ВАКС затвердив угоду з експрокурором ГПУ Дергуновим: рік в’язниці та конфіскації майна

10 листопада ВАКС затвердив угоду з експрокурором Генеральної прокуратури України Володимиром Дергуновим. Суд засудив його до 1 року реального позбавлення волі, 3 років позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади, а також конфіскував автомобіль KIA Sportage та житловий будинок.

Колишній прокурор також зобов’язався переказати 400 тис. грн фонду "Код нації 47" та надати показання, які допоможуть НАБУ викрити корупційну схему на 107 млн грн у ДПС.

Дергунова ще у 2018 році затримали "на гарячому" під час отримання $15 тис. з $20 тис. хабаря за сприяння в укладенні угоди з наркоторговцем про умовне покарання.

Чому цей вирок є знаковим

Це — перший публічний вирок ВАКС, у якому фігурант за угодою отримує реальне ув’язнення на підставі нової статті 69-2 Кримінального кодексу України.

Статтю запровадили у листопаді 2024 року в межах реформи угод у корупційних справах. Вона дозволяє призначати покарання нижче меж санкції, але лише з реальним відбуванням строку.

У справі Дергунова йому загрожувало 8–12 років ув’язнення, якби він не уклав угоду з НАБУ і САП.

