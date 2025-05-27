Прокурор відділу обласної прокуратури вимагав $10 тис. хабаря за "вирішення питання" у провадженні, його затримано. ФОТО

Правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди прокурора відділу однієї з обласних прокуратур.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, прокурор, користуючись своїм службовим становищем, вимагав у громадянина 10 тисяч доларів США.

У такий спосіб він обіцяв вплинути на прокурора у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди задля укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим.

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Посадовця затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та у порядку ст. 208 КПК України.

Також триває проведення обшуків за місцем його роботи та проживання.



