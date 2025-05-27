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Новини Фото Боротьба з корупцією Корупція в прокуратурі
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Прокурор відділу обласної прокуратури вимагав $10 тис. хабаря за "вирішення питання" у провадженні, його затримано. ФОТО

Правоохоронці викрили на отриманні неправомірної вигоди прокурора відділу однієї з обласних прокуратур. 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, прокурор, користуючись своїм службовим становищем, вимагав у громадянина 10 тисяч доларів США.

У такий спосіб він обіцяв вплинути на прокурора у кримінальному провадженні за фактом одержання неправомірної вигоди задля укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим.

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Посадовця затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та у порядку ст. 208 КПК України.

Також триває проведення обшуків за місцем його роботи та проживання.

Прокурора відділу обласної прокуратури викрили на хабарі
Прокурора відділу обласної прокуратури викрили на хабарі

Автор: 

хабар (4724) корупція (4698) прокуратура (3694) прокурор (624) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+9
Було б дивно, якби не вимагав )
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27.05.2025 20:40
+9
Затримали, щоб не демпигувал!
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27.05.2025 20:43
+2
Завтра мобілізуєтся в Закарпатське тцк
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27.05.2025 20:58
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Було б дивно, якби не вимагав )
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27.05.2025 20:40 Відповісти
При Зе як при Янику, але ще з війною. Жестяк!
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27.05.2025 22:03 Відповісти
Як і при всіх, починаючи з 1991 року. Без винятків.
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27.05.2025 22:23 Відповісти
пфффф, лох якийто, Портнов питання за 10 млн баксів вирішув.
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27.05.2025 20:41 Відповісти
намагався закопати під щебінь?)
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27.05.2025 20:42 Відповісти
Затримали, щоб не демпигувал!
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27.05.2025 20:43 Відповісти
Це знущання з інваліда, зосередьтеся на ухилянтах, нелюди.
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27.05.2025 20:45 Відповісти
Портнова наче хочуть в Києві похоронити, з почестями, оркестром військовим і почесною вартою.
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27.05.2025 20:54 Відповісти
наставник шмарклявих корупціонерів
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27.05.2025 21:49 Відповісти
Завтра мобілізуєтся в Закарпатське тцк
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27.05.2025 20:58 Відповісти
Гніда!
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27.05.2025 21:05 Відповісти
За такі копійки..)))відпустять..понтовщики...
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27.05.2025 21:42 Відповісти
Человек просто делал свою работу - собирал хабари.
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27.05.2025 21:55 Відповісти
 
 