Заступниця прокурора Максименко, яку підозрюють в хабарництві, мобілізувалась до ЗСУ, - ЦПК

Заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко, яка має підозри від НАБУ та САП за вимагання та отримання 40 тисяч доларів хабаря, доєдналась до Збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації.

"Тепер цікаво, чи Міноборони скасовуватиме наказ про мобілізацію Максименко так само, як це було з Насіровим. Бо виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації", - йдеться в повідомленні.

В ЦПК підкреслюють, що поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають.

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"Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання", - резюмують в Центрі.