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Новини Корупція в прокуратурі
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Заступниця прокурора Максименко, яку підозрюють в хабарництві, мобілізувалась до ЗСУ, - ЦПК

Заступниця прокурора Запорізької області Максименко

Заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко, яка має підозри від НАБУ та САП за вимагання та отримання 40 тисяч доларів хабаря, доєдналась до Збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації.

"Тепер цікаво, чи Міноборони скасовуватиме наказ про мобілізацію Максименко так само, як це було з Насіровим. Бо виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації", - йдеться в повідомленні.

В ЦПК підкреслюють, що поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають.

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"Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання", - резюмують в Центрі.

Автор: 

хабар (4724) прокуратура (3694) Запорізька область (3695) мобілізація (3096) Центр протидії корупції (267)


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Топ коментарі
+36
А що, в нас тепер є смоктальні війська?
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27.05.2025 19:31
+29
І все це, зрозуміло, безкоштовно.

Треба віддати належне, при ЗЄ корупція виникає навіть там, де її взагалі бути не може.
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27.05.2025 19:31
+23
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27.05.2025 19:32
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А там і прикопати тихенько в лісополосі...
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27.05.2025 19:30 Відповісти
Де прикопати? Вона із Київа не поїде, так і буде "працювати" як військова у Київі.
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27.05.2025 19:32 Відповісти
вимушений змінити свою думку.
Вона може бути буде переведена чи в Одесу чи у Миколаїв.
Ну надворі ж літо, а там є море і пляжі)))
А ще там можливо заблудитись і опинитися прямо в Ніці, чи Монако.
Україна повинна забезпечити безпеку військовослужбовців від цих загроз.
Я думаю: величне місто Герой України-Харків може частково це зробити, але місто Покровськ ,визволене до речі лише волонтерами українцями в травні 2014 року ще краще це зробить.
https://www.youtube.com/watch?v=E3aa7ZeosjA
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27.05.2025 22:46 Відповісти
І все це, зрозуміло, безкоштовно.

Треба віддати належне, при ЗЄ корупція виникає навіть там, де її взагалі бути не може.
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27.05.2025 19:31 Відповісти
Мене цікавить одне-а де в Україні ніколи не було корупції?
В прокуратурі?
В суддівській системі?
Може в мілітарній системі ? (не бажаю писати тут назву щоб не гидити на пам*ять тих кого вже немає).
А може назвеш президента України при якому не було корупції в вищенаписаних органах?
Та навіть змі в Україні частково корупційні на джинсі сидять.
Чи то ти щоб просто накидати ще лайна бо працюєш на кацапів яких корупція вже довела до калічних штурмів на костурах чи рачки з ішаками?
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27.05.2025 20:26 Відповісти
У прийомі склотари.
У прийомі добровольців в армію.
У прийомі добровольців у тюрму.

Я ще багато можу знайти...
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27.05.2025 20:32 Відповісти
Який же ти наївний
Перше місце тримає прийомка склотари (поцікався питанням)
Друге місце авжеж прийом всіляких ідіотів в тюрму, які самі влізи в ситуацію бо не дуже розумні.
Але порозумнішали і домовились на срок менший.
І так прийом добровольців на війну займає лише третє місце-бо там теж є корупційна складова, але менше бажаючих витрачати кошти на хабарі.
Не знаєш матеріальну частину -не засовуй носа варваро.))))))
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27.05.2025 20:45 Відповісти
Такий шлях від судового переслідування вже набирає обертів. Не покійний Портнов запатентував?
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27.05.2025 19:31 Відповісти
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27.05.2025 19:32 Відповісти
земля українська родюча на таланти
дякую низько, брате митець
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27.05.2025 20:00 Відповісти
взагалі то кхе-кхе це є натяком на самого *****.
Ну це в нього весь час є лише:кхе-кхе, не рухнум, а пукнум і мням-мням, ну і плюсом гумові сраки і купа маленьких дЄток...
В крайні час почув від ***** розмови про сперму не того смаку, чи не тієї якості...
Я хз що він мав на увазі.
Перероблюй або ти не Друже.
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27.05.2025 21:52 Відповісти
А що, в нас тепер є смоктальні війська?
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27.05.2025 19:31 Відповісти
Вони зараз називаються "Підрозділ моральної пітримки"
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27.05.2025 19:35 Відповісти
От навіщо ти так. Знаєш скільки всього вміють прокурори....

От я, наприклад, не знаю. І навіть уявити не можу, у чому від них може бути користь.
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27.05.2025 19:38 Відповісти
Може. У нас хлопець 23 років після двох місяців на нулі бігав і кричав що куховарку нацупить. Куховарці було 52 і вага за сотку. Але, такі як оця Максименко простим хлопцям не дістаються. Десь на штабі бригади триматимуть.
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27.05.2025 20:05 Відповісти
тиць ******* - з послиці в Болгарію двіжняк почався
і шось мені смутно підсказує, шо болгарськім зайшло!...
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27.05.2025 20:42 Відповісти
Поки що тiльки дрочильнi. Потiм буде видно 😁
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27.05.2025 20:47 Відповісти
Невже у штурми т'отка піде?
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27.05.2025 19:34 Відповісти
Авжеж...просто штурми різні бувають
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27.05.2025 19:54 Відповісти
Буде губами штурмувати краснi капелюхи. Або дупою.
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27.05.2025 20:49 Відповісти
Що це за маячня? Має бути вирок - потім нехай мобілізується, а строк на паузу.
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27.05.2025 19:36 Відповісти
Взагалі то, ніхто не забороняє: збирати докази, проводити розслідування, ... проводити засідання суду, навіть виносити вирок!!!!
І якщо б це була звичайна людина, то можете бути впевнені, що так би і зробили. Але це не звичайна людина і всі ці процедури, будуть робити трішки по іншому. Засідання судів будуть переносити, а потім коли буде треба, десь подавати документи по новому, або подавати на пролонгацію, цього не зроблять (ну так буває - не встигли у встановлений термін зібрати документи)
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27.05.2025 20:03 Відповісти
Пора заканчивать этот цирк
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27.05.2025 19:38 Відповісти
Знайшли Нову Лазівку щоб Пропетляти від Покарань...
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27.05.2025 19:48 Відповісти
Ти дивись який у них патріотизм виявляється, коли за жопу конкретно беруть
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27.05.2025 19:55 Відповісти
пздц.....країна мрій...
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27.05.2025 20:00 Відповісти
при совку була схема для зальотчиць-чиновниць - усиновляти дитину з дитячого дому
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27.05.2025 20:02 Відповісти
А на красну зону вошей кормити?
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27.05.2025 20:03 Відповісти
Нічого така. Робоча сосна. Якомусь комбригу пощастило.
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27.05.2025 20:03 Відповісти
Хтось вірить в те що ця лярва буде насправді служити в ЗСУ, скоріш за все отримає пенсію по інвалідності.
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27.05.2025 20:03 Відповісти
В батальон БПЛА при здається при МО чи при ГШ. Батальон під особистим контролем Сирського, далі Києву нікуди не поїде, отримає статус УБД і ще отримає бойові ордена. Туди тікають мобілізуються усі хабарники, крадії.
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27.05.2025 20:05 Відповісти
Скільки таких новин за останні дні - це вже пошесть якась ...
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27.05.2025 20:07 Відповісти
коли це все закиньчиться украина це болото хуже помийнои ями хто втик назад не вернеться
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27.05.2025 20:11 Відповісти
Насіров-2 ?
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27.05.2025 20:15 Відповісти
Она идет в ВСУ по той же специальности .... ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ?????????
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27.05.2025 20:18 Відповісти
Брати то буде, тільки вже не гроші )
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27.05.2025 20:38 Відповісти
А що ж поганого? Підтримую! Але......не в штаб в Львівській області. Автомат в руки і в окоп на передову. От виключно так, для таких осіб.
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27.05.2025 20:41 Відповісти
Andre Berluskoni #603091

Тепер це новий тренд уникнути покарання
Сьогодні дві новини з однаковим гаслом
Доктора яка дитину залікувала і дитина не вижила
А тепер заступниця прокурора
...
Нова лазійка щоб уникнути покарання
І можу пгспорити будуть вони сидіти в комфорті і робити вигляд зсу
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27.05.2025 20:42 Відповісти
НА лобок, ЧИ на передок 9????
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27.05.2025 20:44 Відповісти
у штурмовики?! та який там. буде десь у віськовому училищі, або у ТЦК папірці з одного краю столу на інший перекладати
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27.05.2025 20:55 Відповісти
В "трофейные жены"?
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27.05.2025 20:55 Відповісти
Якщо б на передову, то чому б і ні. А в тилу то не треба.
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27.05.2025 20:56 Відповісти
Після війни будуть цілі полки таких невідомих героїв ..
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27.05.2025 20:57 Відповісти
мінєтчиця хай працює за фахом
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27.05.2025 20:58 Відповісти
Армія перетворюється в притон корупціонерів, вбивць та різної швалі яка повинна сидіти у вʼязниці. Замість цього буде сидіти на теплому місці в ЗСУ, на керівній посаді і, розводити корупцію там. І ще й до особового складу буде відноситись як до лайна, бо можна.
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27.05.2025 21:12 Відповісти
Поставив собі нагадування про неї десь через місяць
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27.05.2025 21:16 Відповісти
Мабуть в штурмовики.Насірова вже демобілізували і мадам Брошкіну теж треба - для справедливого покарання
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27.05.2025 21:49 Відповісти
Вангую: через місяць-два демобілізують за станом здоров'я
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27.05.2025 21:57 Відповісти
Недолідор зібрав усю гниль до влади бо саме таке
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27.05.2025 22:02 Відповісти
шо це за пздц. Насіров, тепер ця шмонька, кого треба застрелить щоб цього більш не відбувалось
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27.05.2025 23:17 Відповісти
 
 