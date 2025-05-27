Заступниця прокурора Максименко, яку підозрюють в хабарництві, мобілізувалась до ЗСУ, - ЦПК
Заступниця прокурора Запорізької області Наталія Максименко, яка має підозри від НАБУ та САП за вимагання та отримання 40 тисяч доларів хабаря, доєдналась до Збройних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії дезінформації.
"Тепер цікаво, чи Міноборони скасовуватиме наказ про мобілізацію Максименко так само, як це було з Насіровим. Бо виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації", - йдеться в повідомленні.
В ЦПК підкреслюють, що поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають.
"Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання", - резюмують в Центрі.
Будь ласка, зачекайте...
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Вона може бути буде переведена чи в Одесу чи у Миколаїв.
Ну надворі ж літо, а там є море і пляжі)))
А ще там можливо заблудитись і опинитися прямо в Ніці, чи Монако.
Україна повинна забезпечити безпеку військовослужбовців від цих загроз.
Я думаю: величне місто Герой України-Харків може частково це зробити, але місто Покровськ ,визволене до речі лише волонтерами українцями в травні 2014 року ще краще це зробить.
https://www.youtube.com/watch?v=E3aa7ZeosjA
Треба віддати належне, при ЗЄ корупція виникає навіть там, де її взагалі бути не може.
В прокуратурі?
В суддівській системі?
Може в мілітарній системі ? (не бажаю писати тут назву щоб не гидити на пам*ять тих кого вже немає).
А може назвеш президента України при якому не було корупції в вищенаписаних органах?
Та навіть змі в Україні частково корупційні на джинсі сидять.
Чи то ти щоб просто накидати ще лайна бо працюєш на кацапів яких корупція вже довела до калічних штурмів на костурах чи рачки з ішаками?
У прийомі добровольців в армію.
У прийомі добровольців у тюрму.
Я ще багато можу знайти...
Перше місце тримає прийомка склотари (поцікався питанням)
Друге місце авжеж прийом всіляких ідіотів в тюрму, які самі влізи в ситуацію бо не дуже розумні.
Але порозумнішали і домовились на срок менший.
І так прийом добровольців на війну займає лише третє місце-бо там теж є корупційна складова, але менше бажаючих витрачати кошти на хабарі.
Не знаєш матеріальну частину -не засовуй носа варваро.))))))
дякую низько, брате митець
Ну це в нього весь час є лише:кхе-кхе, не рухнум, а пукнум і мням-мням, ну і плюсом гумові сраки і купа маленьких дЄток...
В крайні час почув від ***** розмови про сперму не того смаку, чи не тієї якості...
Я хз що він мав на увазі.
Перероблюй або ти не Друже.
моральної пітримки"
От я, наприклад, не знаю. І навіть уявити не можу, у чому від них може бути користь.
і шось мені смутно підсказує, шо болгарськім зайшло!...
І якщо б це була звичайна людина, то можете бути впевнені, що так би і зробили. Але це не звичайна людина і всі ці процедури, будуть робити трішки по іншому. Засідання судів будуть переносити, а потім коли буде треба, десь подавати документи по новому, або подавати на пролонгацію, цього не зроблять (ну так буває - не встигли у встановлений термін зібрати документи)
тікаютьмобілізуються усі хабарники, крадії.
Тепер це новий тренд уникнути покарання
Сьогодні дві новини з однаковим гаслом
Доктора яка дитину залікувала і дитина не вижила
А тепер заступниця прокурора
...
Нова лазійка щоб уникнути покарання
І можу пгспорити будуть вони сидіти в комфорті і робити вигляд зсу