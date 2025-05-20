Столичний хакер "заробив" $40 тис., перехоплюючи для клієнтів електронні талони до ТСЦ МВС, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м.Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 27-річного мешканця Київської області, який несанкціоновано втручався в інформаційно-комунікаційні системи МВС, що порушило порядок їх роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Встановлено, що чоловік винайшов спосіб "допомогти" охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Як відомо, таких талонів на день генерується обмежена кількість, у зв’язку з чим не всі можуть скористатися послугами в бажаний день, відтак звертаються до посередників, які обіцяють допомогти отримати талон.

Чоловік власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплювала вільні талони, щойно вони з’являлися в системі. Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла йому автоматично отримати талони електронної черги "е-запис" одночасно для декількох людей. Таким чином хакер позбавляв можливості громадян у приміщення сервісних центрів отримати талони та доступ до послуг.

Як зазначається, орієнтований заробіток чоловіка за 3 місяці становив понад 40 тис. доларів США.