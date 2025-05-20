УКР
Новини Фото Хакерська атака на українські підприємства
21 871 25

Столичний хакер "заробив" $40 тис., перехоплюючи для клієнтів електронні талони до ТСЦ МВС, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м.Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 27-річного мешканця Київської області, який несанкціоновано втручався в інформаційно-комунікаційні системи МВС, що порушило порядок їх роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Встановлено, що чоловік винайшов спосіб "допомогти" охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Як відомо, таких талонів на день генерується обмежена кількість, у зв’язку з чим не всі можуть скористатися послугами в бажаний день, відтак звертаються до посередників, які обіцяють допомогти отримати талон.

Також читайте: Українські хакери під час минулорічної атаки знищили третину архіву судових справ РФ у системі "Правосуддя"

хакер полював на талони мвс
хакер полював на талони мвс
хакер полював на талони мвс
хакер полював на талони мвс

Чоловік власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплювала вільні талони, щойно вони з’являлися в системі. Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла йому автоматично отримати талони електронної черги "е-запис" одночасно для декількох людей. Таким чином хакер позбавляв можливості громадян у приміщення сервісних центрів отримати талони та доступ до послуг.

Як зазначається, орієнтований заробіток чоловіка за 3 місяці становив понад 40 тис. доларів США.

Київ (20050) МВС (3533) прокуратура (3734) хакер (1372)
Топ коментарі
+13
Всю систему бюрократичній машині зломав
показати весь коментар
20.05.2025 10:34 Відповісти
+11
А скажите, как так получается что возможность предоставления услуг меньше чем желающих эти услуги получить? Что сделает магазин АТБ если у него в каждую кассу постоянно будет стоять очередь? Поставит дополнительную кассу.
показати весь коментар
20.05.2025 10:36 Відповісти
+11
То гувно варта така система МВС!
показати весь коментар
20.05.2025 10:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В магазинах АТБ при установленньіх 10 кассах в час пик работает половина и большие очереди в каждой кассе.
Зачем АТБ платить еще пятерьім кассирам? Дешевле тебя в очереди подержать
показати весь коментар
21.05.2025 05:31 Відповісти
Згідний з Вами тако-їж вартості як і все МВС
показати весь коментар
20.05.2025 10:47 Відповісти
він її не ломав, програма просто слідкувала за появою талонів і автоматично їх бронювала за його клієнтами, тому формально тут і складу злочину немає, він надавав відповідну послугу по бронюванню.
показати весь коментар
20.05.2025 14:21 Відповісти
Ну зачем вы испортили новость. Ну старались же люди. А теперь получается, что куча ментов поймала парня, который разработал скрипт, установил его на свой домашний браузер, тем самым экономя время при бронировании (ничего незаконного в этом нет) и продавал свою услугу (налоги небось не платил).
Зачем же вы новость испортили?)))
показати весь коментар
02.06.2025 12:04 Відповісти
Аналогічно і в хелсі подеколи неможливо записатися до спеціаліста. Просто немає вільних слотів для запису місяцями. Доводитися з 6-ї ранку займати чергу в поліклініці в реєстратуру, щоб записатися через те ж саме хелсі. Бо в поліклініці є вільні слоти, а коли з дому заходиш - кудись вони зникають.
показати весь коментар
20.05.2025 10:44 Відповісти
бо чеерз хелсі за талончик бабло не заплатять в державну лікарню
показати весь коментар
20.05.2025 14:22 Відповісти
Таканешно, "це фсьо плахой хакєр", менти там ніпрічьом....))))
показати весь коментар
20.05.2025 10:48 Відповісти
Зробив за мусорів їх роботу? До тюрьми!
показати весь коментар
20.05.2025 10:57 Відповісти
это говорит о том что систему выдачи талончиков изначально саботировали. Этому "хакеру" надо дать работу, а не в тюрьму его сажать. Мусора - ****** деревянные по пояс и работающие на русню
показати весь коментар
20.05.2025 10:59 Відповісти
От мля... Кусок хліба у чинуш забрав... Так вони не дорахувались квартирки чи позашляховика якогось...
показати весь коментар
20.05.2025 11:04 Відповісти
ну так, 40 штук баксів за тримісяці недоотримали, а це ж машина, або їх відпочинок з блекджеком і шльондрами.
показати весь коментар
20.05.2025 14:24 Відповісти
Знайшли проблему в хакері а не в собі (як це тивово!). Якби не було проблем з доступом до послуг МВС, цей хакер і нафіг нікому не здався.
показати весь коментар
20.05.2025 11:07 Відповісти
То не МВС а ГІВНО.! Хлопець чесно заробив свої гроші. Втручання у роботу сервісів НЕ було хлопець просто вдало користувався сервісами які надавала МВС.
показати весь коментар
20.05.2025 19:48 Відповісти
Начальник МРЭО все равно больше заработал...
показати весь коментар
20.05.2025 11:56 Відповісти
більше то більше, але цих 40 штук недоотримав от в чому проблема.
показати весь коментар
20.05.2025 14:25 Відповісти
Красава,тількі врядчі сам .
показати весь коментар
20.05.2025 13:12 Відповісти
А ЖД білети так ще не продають(вагон 9а).
показати весь коментар
20.05.2025 13:17 Відповісти
Минимум половина государственных сервисов и госсайтов работают без сертификатов безопасности или с давно просроченными...и по моему субъективному мнению это делается специально, а людей которые пользуются своей головой, и безалаберностью разрабов таких сервисов у нас гордо именуют хакерами. Но самое потрясающее, что никто не исправляет и не учится на ошибках.
показати весь коментар
20.05.2025 21:19 Відповісти
До чого тут хакерство? Хіба він щось зламав, отримуючи несанкціонований доступ до закритої частини сервісу? Те що він автоматизував отримання талонів не є хакерством чи чимось нелегальним. Те саме роблять з викупом білетів на жд чи концерти за свою комісію. Їх теж судити? Якщо хто скупив в супермаркеті банани а потім пішов перепрошувати на базарі, то його у в'язницю?
показати весь коментар
21.05.2025 10:09 Відповісти
Не хочу нагнітати, але це просто маразм вищої марки. Є система завідомо створена для корупції і коли їх зламали, то вже корупціонерам не подобається
показати весь коментар
21.05.2025 11:51 Відповісти
А зароблені грошики ні на що не тратив, складав у пачечки для звіту, а то, раптом з обшуком нагрянуть... Здається, що всі гроші, які знайшли при обшуку приписали до цього "заробітку".
показати весь коментар
27.05.2025 20:36 Відповісти
 
 