Столичный хакер "заработал" $40 тыс., перехватывая для клиентов электронные талоны в ТСЦ МВД, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Киевской области, который несанкционированно вмешивался в информационно-коммуникационные системы МВД, что нарушило порядок их работы.

Установлено, что мужчина изобрел способ "помочь" желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Как известно, таких талонов в день генерируется ограниченное количество, в связи с чем не все могут воспользоваться услугами в желаемый день, поэтому обращаются к посредникам, которые обещают помочь получить талон.

Мужчина собственноручно создал программу, которая для его клиентов перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. В частности, эта программа (скрипт) позволяла ему автоматически получить талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей. Таким образом хакер лишал возможности граждан в помещение сервисных центров получить талоны и доступ к услугам.

Как отмечается, ориентированный заработок мужчины за 3 месяца составил более 40 тыс. долларов США.