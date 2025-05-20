РУС
Столичный хакер "заработал" $40 тыс., перехватывая для клиентов электронные талоны в ТСЦ МВД, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Киевской области, который несанкционированно вмешивался в информационно-коммуникационные системы МВД, что нарушило порядок их работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Установлено, что мужчина изобрел способ "помочь" желающим получить талон для получения услуг в территориальных сервисных центрах МВД или Экспертной службе МВД. Как известно, таких талонов в день генерируется ограниченное количество, в связи с чем не все могут воспользоваться услугами в желаемый день, поэтому обращаются к посредникам, которые обещают помочь получить талон.

Мужчина собственноручно создал программу, которая для его клиентов перехватывала свободные талоны, как только они появлялись в системе. В частности, эта программа (скрипт) позволяла ему автоматически получить талоны электронной очереди "е-запись" одновременно для нескольких людей. Таким образом хакер лишал возможности граждан в помещение сервисных центров получить талоны и доступ к услугам.

Как отмечается, ориентированный заработок мужчины за 3 месяца составил более 40 тыс. долларов США.

+13
Всю систему бюрократичній машині зломав
20.05.2025 10:34 Ответить
20.05.2025 10:34 Ответить
+11
А скажите, как так получается что возможность предоставления услуг меньше чем желающих эти услуги получить? Что сделает магазин АТБ если у него в каждую кассу постоянно будет стоять очередь? Поставит дополнительную кассу.
20.05.2025 10:36 Ответить
20.05.2025 10:36 Ответить
+11
То гувно варта така система МВС!
20.05.2025 10:40 Ответить
20.05.2025 10:40 Ответить
Всю систему бюрократичній машині зломав
20.05.2025 10:34 Ответить
20.05.2025 10:34 Ответить
А скажите, как так получается что возможность предоставления услуг меньше чем желающих эти услуги получить? Что сделает магазин АТБ если у него в каждую кассу постоянно будет стоять очередь? Поставит дополнительную кассу.
20.05.2025 10:36 Ответить
20.05.2025 10:36 Ответить
В магазинах АТБ при установленньіх 10 кассах в час пик работает половина и большие очереди в каждой кассе.
Зачем АТБ платить еще пятерьім кассирам? Дешевле тебя в очереди подержать
21.05.2025 05:31 Ответить
21.05.2025 05:31 Ответить
То гувно варта така система МВС!
20.05.2025 10:40 Ответить
20.05.2025 10:40 Ответить
Згідний з Вами тако-їж вартості як і все МВС
20.05.2025 10:47 Ответить
20.05.2025 10:47 Ответить
він її не ломав, програма просто слідкувала за появою талонів і автоматично їх бронювала за його клієнтами, тому формально тут і складу злочину немає, він надавав відповідну послугу по бронюванню.
20.05.2025 14:21 Ответить
20.05.2025 14:21 Ответить
Ну зачем вы испортили новость. Ну старались же люди. А теперь получается, что куча ментов поймала парня, который разработал скрипт, установил его на свой домашний браузер, тем самым экономя время при бронировании (ничего незаконного в этом нет) и продавал свою услугу (налоги небось не платил).
Зачем же вы новость испортили?)))
02.06.2025 12:04 Ответить
02.06.2025 12:04 Ответить
Аналогічно і в хелсі подеколи неможливо записатися до спеціаліста. Просто немає вільних слотів для запису місяцями. Доводитися з 6-ї ранку займати чергу в поліклініці в реєстратуру, щоб записатися через те ж саме хелсі. Бо в поліклініці є вільні слоти, а коли з дому заходиш - кудись вони зникають.
20.05.2025 10:44 Ответить
20.05.2025 10:44 Ответить
бо чеерз хелсі за талончик бабло не заплатять в державну лікарню
20.05.2025 14:22 Ответить
20.05.2025 14:22 Ответить
Таканешно, "це фсьо плахой хакєр", менти там ніпрічьом....))))
20.05.2025 10:48 Ответить
20.05.2025 10:48 Ответить
Зробив за мусорів їх роботу? До тюрьми!
20.05.2025 10:57 Ответить
20.05.2025 10:57 Ответить
это говорит о том что систему выдачи талончиков изначально саботировали. Этому "хакеру" надо дать работу, а не в тюрьму его сажать. Мусора - ****** деревянные по пояс и работающие на русню
20.05.2025 10:59 Ответить
20.05.2025 10:59 Ответить
От мля... Кусок хліба у чинуш забрав... Так вони не дорахувались квартирки чи позашляховика якогось...
20.05.2025 11:04 Ответить
20.05.2025 11:04 Ответить
ну так, 40 штук баксів за тримісяці недоотримали, а це ж машина, або їх відпочинок з блекджеком і шльондрами.
20.05.2025 14:24 Ответить
20.05.2025 14:24 Ответить
Знайшли проблему в хакері а не в собі (як це тивово!). Якби не було проблем з доступом до послуг МВС, цей хакер і нафіг нікому не здався.
20.05.2025 11:07 Ответить
20.05.2025 11:07 Ответить
То не МВС а ГІВНО.! Хлопець чесно заробив свої гроші. Втручання у роботу сервісів НЕ було хлопець просто вдало користувався сервісами які надавала МВС.
20.05.2025 19:48 Ответить
20.05.2025 19:48 Ответить
Начальник МРЭО все равно больше заработал...
20.05.2025 11:56 Ответить
20.05.2025 11:56 Ответить
більше то більше, але цих 40 штук недоотримав от в чому проблема.
20.05.2025 14:25 Ответить
20.05.2025 14:25 Ответить
Красава,тількі врядчі сам .
20.05.2025 13:12 Ответить
20.05.2025 13:12 Ответить
А ЖД білети так ще не продають(вагон 9а).
20.05.2025 13:17 Ответить
20.05.2025 13:17 Ответить
Минимум половина государственных сервисов и госсайтов работают без сертификатов безопасности или с давно просроченными...и по моему субъективному мнению это делается специально, а людей которые пользуются своей головой, и безалаберностью разрабов таких сервисов у нас гордо именуют хакерами. Но самое потрясающее, что никто не исправляет и не учится на ошибках.
20.05.2025 21:19 Ответить
20.05.2025 21:19 Ответить
До чого тут хакерство? Хіба він щось зламав, отримуючи несанкціонований доступ до закритої частини сервісу? Те що він автоматизував отримання талонів не є хакерством чи чимось нелегальним. Те саме роблять з викупом білетів на жд чи концерти за свою комісію. Їх теж судити? Якщо хто скупив в супермаркеті банани а потім пішов перепрошувати на базарі, то його у в'язницю?
21.05.2025 10:09 Ответить
21.05.2025 10:09 Ответить
Не хочу нагнітати, але це просто маразм вищої марки. Є система завідомо створена для корупції і коли їх зламали, то вже корупціонерам не подобається
21.05.2025 11:51 Ответить
21.05.2025 11:51 Ответить
А зароблені грошики ні на що не тратив, складав у пачечки для звіту, а то, раптом з обшуком нагрянуть... Здається, що всі гроші, які знайшли при обшуку приписали до цього "заробітку".
27.05.2025 20:36 Ответить
27.05.2025 20:36 Ответить
 
 