Украинские хакеры во время прошлогодней атаки уничтожили треть архива судебных дел РФ в системе "Правосудие"
В результате хакерской атаки 7 октября 2024 года, которую осуществила украинская группа Bo Team, в российской государственной автоматизированной системе "Правосудие" уничтожена треть архива судебных дел (33%, или 89 млн. записей).
Об этом сообщил проект "Если быть точным" со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Эти акты хранились в "консолидированной базе данных", куда попадают все решения российских судов.
"В результате киберинцидента 7 октября 2024 года указанные данные информационных систем удалены", - говорится в отчете палаты.
Отчет Счетной палаты РФ гласит, что последний раз проверка по внешней безопасности сайтов ГАС "Правосудие" проводилась в 2015 году, а сама система полностью ни разу не обновлялась и работает на "технически устаревших зарубежных программных продуктах". При этом с 2003 по 2024 год власти РФ потратили на "Правосудие" 65,2 млрд рублей.
Система "Правосудие" - это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.
Масштабная атака на сайты российских судов на домене sudrf.ru, порталы Судебного департамента при Верховном суде РФ и ГАС "Правосудие" произошла в ночь на 7 октября 2024 года - в день рождения Владимира Путина. Российские системы смогли восстановить работу только через месяц.
Ответственность за атаку взяла на себя украинская группировка BO Team. Кроме уничтожения данных хакеры получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы.
"Взлом стал возможным из-за безграмотности российских киберспециалистов по безопасности, а также из-за дыр в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК"", - отметили тогда в ВО Team.
І ти ідеш нахєр. Дуже задоволений правосуддям, ****** і взагалі життям.
Поцікавтеся - хто такий Корбан, ким він працював в Коломойського і скільки майна він віджав правильно і вчасно знайденими в архівах "паперовими носіями інформації, з печатками і підписами суддів".
Ви от прямо як з країни рожевих поні... Ну, або вам рочів 20-30 і просто не пам'ятаєте, як "справи робляться". Мабуть взагалі не застали часів, коли не було мобілок і смартфонів...
А коли така система в країні є - вже хоч якісь варіанти є. Звісно, "правди шукати" - важко. Але хоч якийсь шанс з'являється.
От прям віє від вас знаннями і впевненістю. Ідіота.
Тобі шо сцього
В голоти, очевидно, таких думок фізично не може виникнути. Співчуваю. І трішки заздрю - вільний ти як птах. Плюнув в орендодавця квартири, рякзак з речам на плечі - і вільний. Хоч, в канаві валяйся, хоч - в кущах спи.