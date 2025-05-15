РУС
Украинские хакеры во время прошлогодней атаки уничтожили треть архива судебных дел РФ в системе "Правосудие"

Группировка BO Team осуществила успешную хакерскую атаку на судебную систему РФ

В результате хакерской атаки 7 октября 2024 года, которую осуществила украинская группа Bo Team, в российской государственной автоматизированной системе "Правосудие" уничтожена треть архива судебных дел (33%, или 89 млн. записей).

Об этом сообщил проект "Если быть точным" со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Эти акты хранились в "консолидированной базе данных", куда попадают все решения российских судов.

"В результате киберинцидента 7 октября 2024 года указанные данные информационных систем удалены", - говорится в отчете палаты.

Отчет Счетной палаты РФ гласит, что последний раз проверка по внешней безопасности сайтов ГАС "Правосудие" проводилась в 2015 году, а сама система полностью ни разу не обновлялась и работает на "технически устаревших зарубежных программных продуктах". При этом с 2003 по 2024 год власти РФ потратили на "Правосудие" 65,2 млрд рублей.

Система "Правосудие" - это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

Читайте также: Хакеры ГУР и ВСУ атаковали главного подрядчика "Газпрома", уничтожено 2 миллиона гигабайт данных, - СМИ

Масштабная атака на сайты российских судов на домене sudrf.ru, порталы Судебного департамента при Верховном суде РФ и ГАС "Правосудие" произошла в ночь на 7 октября 2024 года - в день рождения Владимира Путина. Российские системы смогли восстановить работу только через месяц.

Ответственность за атаку взяла на себя украинская группировка BO Team. Кроме уничтожения данных хакеры получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы.

"Взлом стал возможным из-за безграмотности российских киберспециалистов по безопасности, а также из-за дыр в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК"", - отметили тогда в ВО Team.

Читайте также: Хакеры ГУР атаковали серверы крупных российских провайдеров, - СМИ

+1
Атаки може і не було, а кацапи зробили самі що треба.
15.05.2025 17:30 Ответить
+1
Атака була. Кацапи безграмотні. Це факти. А меншовартість залиш собі.
15.05.2025 18:39 Ответить
+1
Ну от уявіть - щодо вашого позову прийняте судове рішення, наприклад, дозвіл отримали на будівництво після 5річної тяганини з містом. Ви вже і ділянку технікою спланували, і буд.матеріали завезли, і вже пів першого поверху звели. І тут РРРЯЗ - і вас нахєр надсилають. ОМОН вас викидає з ділянки, техніку курочать, недобудову зносять - кажуть "назаконне будівництво та самозахоплення землі". Ви, такий - так я ж суд виграв, от виписка. А вам - пішов нахєр, в системі того рішення немає, отже в тебе підробка.

І ти ідеш нахєр. Дуже задоволений правосуддям, ****** і взагалі життям.
15.05.2025 18:42 Ответить
Атаки може і не було, а кацапи зробили самі що треба.
15.05.2025 17:30 Ответить
Атака була. Кацапи безграмотні. Це факти. А меншовартість залиш собі.
15.05.2025 18:39 Ответить
Теперь у трети подследственных будет на треть меньше причин соглашается на подписание контракта
15.05.2025 17:36 Ответить
І ЩО???
15.05.2025 18:00 Ответить
Ну от уявіть - щодо вашого позову прийняте судове рішення, наприклад, дозвіл отримали на будівництво після 5річної тяганини з містом. Ви вже і ділянку технікою спланували, і буд.матеріали завезли, і вже пів першого поверху звели. І тут РРРЯЗ - і вас нахєр надсилають. ОМОН вас викидає з ділянки, техніку курочать, недобудову зносять - кажуть "назаконне будівництво та самозахоплення землі". Ви, такий - так я ж суд виграв, от виписка. А вам - пішов нахєр, в системі того рішення немає, отже в тебе підробка.

І ти ідеш нахєр. Дуже задоволений правосуддям, ****** і взагалі життям.
15.05.2025 18:42 Ответить
Дурниці! Є паперовий носій інформації, з печатками, з підписом судді - тільки він є законим документом, а не якись там "цифір" з монітору. Інша справа, що доведеться поколупатися в архівах, витратити час - це так.
15.05.2025 20:10 Ответить
Як смішно спостерігати за тими, в кого глибина та об'єм пам'яті приблизно дорівнює тому об'єму, який є у тушканчика чи пацюка...

Поцікавтеся - хто такий Корбан, ким він працював в Коломойського і скільки майна він віджав правильно і вчасно знайденими в архівах "паперовими носіями інформації, з печатками і підписами суддів".

Ви от прямо як з країни рожевих поні... Ну, або вам рочів 20-30 і просто не пам'ятаєте, як "справи робляться". Мабуть взагалі не застали часів, коли не було мобілок і смартфонів...
16.05.2025 10:09 Ответить
Можна подумати, що Корбана зупинила б якась там державна автоматизована система "Правосуддя". Мову ми ведемо, як раз, про неї. А Корбану, звістно, ніщо не указ.
16.05.2025 20:59 Ответить
Системи типу "правосуддя" дозволяють незалежним, незаангажованим сторонам оцінити аргументи кожної з сторін. Саме для цього і в Україні існує публікація результатів розгляду судових справ. Бо ви особисто можете скільки завгодно махати папірцем в кулачку, вчора надрукованому на вашому ж принтері і з вами ж намальованими печатками, а я повірю не вам, а опублікованому на сайті Державних Судових Систем тексту рішення. А "я" в цьому сенсі можу ж бути ким завгодно - від пересічного громадянина, до чесного ( ) командира спєцназа, викликаного на місце рейдерського захоплення.
16.05.2025 22:05 Ответить
Коли справа торкнеться Корбана, то не буде ніяких "незалежних і незаангажованих сторін". Буде одна права сторона, і нею буде Корбан.
16.05.2025 22:24 Ответить
В країні, де немає централізованої інформаційної системи з зафіксованими 100% судових вироків - так і є. Так в Україні і було в 90х та 00х.

А коли така система в країні є - вже хоч якісь варіанти є. Звісно, "правди шукати" - важко. Але хоч якийсь шанс з'являється.
17.05.2025 13:28 Ответить
шанс з'являється - 0,000000001%
17.05.2025 16:49 Ответить
ну ви монстр, особисто перевірили 1'000'000'000 випадків!!!

От прям віє від вас знаннями і впевненістю. Ідіота.
17.05.2025 19:39 Ответить
Бачу, ваш вроджений кретинізм не дає вам оцінити ступінь мого сарказму.
18.05.2025 10:00 Ответить
не знаю як на болотах, але в Україні, коли пред'являєш паперовий документ, ми говоримо про рішення суду, то, наприклад, реєстратор вносить відомсті про номер і дату рішення в реєстр і воно перевіряє чи справді таке рішення було, якщо система не підтягує інформацію з електронного реєстру про таке рішення, отримуєш відмову і 7 кіл пекла.
20.05.2025 14:30 Ответить
Орест гарай ,це все по дітячому
Тобі шо сцього
20.05.2025 12:00 Ответить
Видно, що ти людина, яка не має ніякого майна за душею. А отже думки про "а чи не оформив мені квартиру, будинк, землю <чорний нотаріус> і чи не прийдуть в мене відбирати майно <добросовісні набувачі>" в тебе ніколи не з'являлись.

В голоти, очевидно, таких думок фізично не може виникнути. Співчуваю. І трішки заздрю - вільний ти як птах. Плюнув в орендодавця квартири, рякзак з речам на плечі - і вільний. Хоч, в канаві валяйся, хоч - в кущах спи.
20.05.2025 14:59 Ответить
Раніше ніяких цифрових архівів не було і нічого. От якби знищили третину кацапських банківських рахунків то було б відчутно. А судові справи то таке... У орди є бАмАШки, а знищать бАмАШки вони нові напишуть.
15.05.2025 18:02 Ответить
Так централізовану систему і запровадили, аби бумажок менше підробляли і для виключення людського фактору з деяких процесів правочину. Тепер знов 90-ті, знов хто краще бамажку підробить - той і правий тут і зараз. Саме для цього - для збільшення соціального протистояння та невдоволення такі злами і робляться. І очевидно, що цей - дуже вдалий.
15.05.2025 18:44 Ответить
Лучше б они пробились на шоу выродка соловева и показали там кацапский биток с дороги смерти.
15.05.2025 18:49 Ответить
 
 