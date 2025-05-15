Украинские хакеры во время прошлогодней атаки уничтожили треть архива судебных дел РФ в системе "Правосудие"

В результате хакерской атаки 7 октября 2024 года, которую осуществила украинская группа Bo Team, в российской государственной автоматизированной системе "Правосудие" уничтожена треть архива судебных дел (33%, или 89 млн. записей).

Об этом сообщил проект "Если быть точным" со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Эти акты хранились в "консолидированной базе данных", куда попадают все решения российских судов.

"В результате киберинцидента 7 октября 2024 года указанные данные информационных систем удалены", - говорится в отчете палаты.

Отчет Счетной палаты РФ гласит, что последний раз проверка по внешней безопасности сайтов ГАС "Правосудие" проводилась в 2015 году, а сама система полностью ни разу не обновлялась и работает на "технически устаревших зарубежных программных продуктах". При этом с 2003 по 2024 год власти РФ потратили на "Правосудие" 65,2 млрд рублей.

Система "Правосудие" - это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменении судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

Масштабная атака на сайты российских судов на домене sudrf.ru, порталы Судебного департамента при Верховном суде РФ и ГАС "Правосудие" произошла в ночь на 7 октября 2024 года - в день рождения Владимира Путина. Российские системы смогли восстановить работу только через месяц.

Ответственность за атаку взяла на себя украинская группировка BO Team. Кроме уничтожения данных хакеры получили персональные данные пользователей и внутреннюю документацию системы.

"Взлом стал возможным из-за безграмотности российских киберспециалистов по безопасности, а также из-за дыр в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК"", - отметили тогда в ВО Team.

