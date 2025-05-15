Українські хакери під час минулорічної атаки знищили третину архіву судових справ РФ у системі "Правосуддя"
Внаслідок хакерської атаки 7 жовтня 2024 року, яку здійснила українська група Bo Team, в російській державній автоматизованій системі "Правосуддя" знищено третину архіву судових справ (33%, або 89 млн. записів).
Про це повідомив проєкт "Якщо бути точним" з посиланням на звіт Рахункової палати РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Ці акти зберігалися в "консолідованій базі даних", куди потрапляють усі рішення російських судів.
"В результаті кіберінциденту 7 жовтня 2024 року зазначені дані інформаційних систем видалені", - йдеться у звіті палати.
Звіт Рахункової палати РФ свідчить, що останній раз перевірка із зовнішньої безпеки сайтів ДАС "Правосуддя" проводилася в 2015 році, а сама система повністю жодного разу не оновлювалася і працює на "технічно застарілих закордонних програмних продуктах". При цьому з 2003 по 2024 рік влада РФ витратила на "Правосуддя" 65,2 млрд рублів.
Система "Правосуддя" - це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій і рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.
Масштабна атака на сайти російських судів на домені sudrf.ru, портали Судового департаменту при Верховному суді РФ і ДАС "Правосуддя" сталася в ніч на 7 жовтня 2024 року - в день народження володимира путіна. Російські системи змогли відновити роботу лише через місяць.
Відповідальність за атаку взяло на себе українське угруповання BO Team. Окрім знищення даних хакери отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.
"Злам став можливим через безграмотність російських кіберфахівців з безпеки, а також через дірки в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК"", - зазначили тоді в ВО Team.
