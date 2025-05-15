УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9469 відвідувачів онлайн
Новини Атака українських хакерів на російську систему Правосуддя
715 22

Українські хакери під час минулорічної атаки знищили третину архіву судових справ РФ у системі "Правосуддя"

Угруповання BO Team здійснило успішну хакерську атаку на судову систему РФ

Внаслідок хакерської атаки 7 жовтня 2024 року, яку здійснила українська група Bo Team, в російській державній автоматизованій системі "Правосуддя" знищено третину архіву судових справ (33%, або 89 млн. записів).

Про це повідомив проєкт "Якщо бути точним" з посиланням на звіт Рахункової палати РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Ці акти зберігалися в "консолідованій базі даних", куди потрапляють усі рішення російських судів.

"В результаті кіберінциденту 7 жовтня 2024 року зазначені дані інформаційних систем видалені", - йдеться у звіті палати.

Звіт Рахункової палати РФ свідчить, що останній раз перевірка із зовнішньої безпеки сайтів ДАС "Правосуддя" проводилася в 2015 році, а сама система повністю жодного разу не оновлювалася і працює на "технічно застарілих закордонних програмних продуктах". При цьому з 2003 по 2024 рік влада РФ витратила на "Правосуддя" 65,2 млрд рублів.

Система "Правосуддя" - це система електронного документообігу в судах РФ усіх юрисдикцій і рівнів. Через неї подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, отримують консультації щодо судових справ.

Читайте також: Хакери ГУР та ЗСУ атакували головного підрядника "Газпрому", знищено 2 мільйона гігабайт даних, – ЗМІ

Масштабна атака на сайти російських судів на домені sudrf.ru, портали Судового департаменту при Верховному суді РФ і ДАС "Правосуддя" сталася в ніч на 7 жовтня 2024 року - в день народження володимира путіна. Російські системи змогли відновити роботу лише через місяць.

Відповідальність за атаку взяло на себе українське угруповання BO Team. Окрім знищення даних хакери отримали персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи.

"Злам став можливим через безграмотність російських кіберфахівців з безпеки, а також через дірки в розпіарених російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК"", - зазначили тоді в ВО Team.

Читайте також: Хакери ГУР атакували сервери великих російських провайдерів, – ЗМІ

Автор: 

росія (67271) суд (11817) хакер (1372)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Атаки може і не було, а кацапи зробили самі що треба.
показати весь коментар
15.05.2025 17:30 Відповісти
+1
Атака була. Кацапи безграмотні. Це факти. А меншовартість залиш собі.
показати весь коментар
15.05.2025 18:39 Відповісти
+1
Ну от уявіть - щодо вашого позову прийняте судове рішення, наприклад, дозвіл отримали на будівництво після 5річної тяганини з містом. Ви вже і ділянку технікою спланували, і буд.матеріали завезли, і вже пів першого поверху звели. І тут РРРЯЗ - і вас нахєр надсилають. ОМОН вас викидає з ділянки, техніку курочать, недобудову зносять - кажуть "назаконне будівництво та самозахоплення землі". Ви, такий - так я ж суд виграв, от виписка. А вам - пішов нахєр, в системі того рішення немає, отже в тебе підробка.

І ти ідеш нахєр. Дуже задоволений правосуддям, ****** і взагалі життям.
показати весь коментар
15.05.2025 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Атаки може і не було, а кацапи зробили самі що треба.
показати весь коментар
15.05.2025 17:30 Відповісти
Атака була. Кацапи безграмотні. Це факти. А меншовартість залиш собі.
показати весь коментар
15.05.2025 18:39 Відповісти
Теперь у трети подследственных будет на треть меньше причин соглашается на подписание контракта
показати весь коментар
15.05.2025 17:36 Відповісти
І ЩО???
показати весь коментар
15.05.2025 18:00 Відповісти
Ну от уявіть - щодо вашого позову прийняте судове рішення, наприклад, дозвіл отримали на будівництво після 5річної тяганини з містом. Ви вже і ділянку технікою спланували, і буд.матеріали завезли, і вже пів першого поверху звели. І тут РРРЯЗ - і вас нахєр надсилають. ОМОН вас викидає з ділянки, техніку курочать, недобудову зносять - кажуть "назаконне будівництво та самозахоплення землі". Ви, такий - так я ж суд виграв, от виписка. А вам - пішов нахєр, в системі того рішення немає, отже в тебе підробка.

І ти ідеш нахєр. Дуже задоволений правосуддям, ****** і взагалі життям.
показати весь коментар
15.05.2025 18:42 Відповісти
Дурниці! Є паперовий носій інформації, з печатками, з підписом судді - тільки він є законим документом, а не якись там "цифір" з монітору. Інша справа, що доведеться поколупатися в архівах, витратити час - це так.
показати весь коментар
15.05.2025 20:10 Відповісти
Як смішно спостерігати за тими, в кого глибина та об'єм пам'яті приблизно дорівнює тому об'єму, який є у тушканчика чи пацюка...

Поцікавтеся - хто такий Корбан, ким він працював в Коломойського і скільки майна він віджав правильно і вчасно знайденими в архівах "паперовими носіями інформації, з печатками і підписами суддів".

Ви от прямо як з країни рожевих поні... Ну, або вам рочів 20-30 і просто не пам'ятаєте, як "справи робляться". Мабуть взагалі не застали часів, коли не було мобілок і смартфонів...
показати весь коментар
16.05.2025 10:09 Відповісти
Можна подумати, що Корбана зупинила б якась там державна автоматизована система "Правосуддя". Мову ми ведемо, як раз, про неї. А Корбану, звістно, ніщо не указ.
показати весь коментар
16.05.2025 20:59 Відповісти
Системи типу "правосуддя" дозволяють незалежним, незаангажованим сторонам оцінити аргументи кожної з сторін. Саме для цього і в Україні існує публікація результатів розгляду судових справ. Бо ви особисто можете скільки завгодно махати папірцем в кулачку, вчора надрукованому на вашому ж принтері і з вами ж намальованими печатками, а я повірю не вам, а опублікованому на сайті Державних Судових Систем тексту рішення. А "я" в цьому сенсі можу ж бути ким завгодно - від пересічного громадянина, до чесного ( ) командира спєцназа, викликаного на місце рейдерського захоплення.
показати весь коментар
16.05.2025 22:05 Відповісти
Коли справа торкнеться Корбана, то не буде ніяких "незалежних і незаангажованих сторін". Буде одна права сторона, і нею буде Корбан.
показати весь коментар
16.05.2025 22:24 Відповісти
В країні, де немає централізованої інформаційної системи з зафіксованими 100% судових вироків - так і є. Так в Україні і було в 90х та 00х.

А коли така система в країні є - вже хоч якісь варіанти є. Звісно, "правди шукати" - важко. Але хоч якийсь шанс з'являється.
показати весь коментар
17.05.2025 13:28 Відповісти
шанс з'являється - 0,000000001%
показати весь коментар
17.05.2025 16:49 Відповісти
ну ви монстр, особисто перевірили 1'000'000'000 випадків!!!

От прям віє від вас знаннями і впевненістю. Ідіота.
показати весь коментар
17.05.2025 19:39 Відповісти
Бачу, ваш вроджений кретинізм не дає вам оцінити ступінь мого сарказму.
показати весь коментар
18.05.2025 10:00 Відповісти
не знаю як на болотах, але в Україні, коли пред'являєш паперовий документ, ми говоримо про рішення суду, то, наприклад, реєстратор вносить відомсті про номер і дату рішення в реєстр і воно перевіряє чи справді таке рішення було, якщо система не підтягує інформацію з електронного реєстру про таке рішення, отримуєш відмову і 7 кіл пекла.
показати весь коментар
20.05.2025 14:30 Відповісти
Орест гарай ,це все по дітячому
Тобі шо сцього
показати весь коментар
20.05.2025 12:00 Відповісти
Видно, що ти людина, яка не має ніякого майна за душею. А отже думки про "а чи не оформив мені квартиру, будинк, землю <чорний нотаріус> і чи не прийдуть в мене відбирати майно <добросовісні набувачі>" в тебе ніколи не з'являлись.

В голоти, очевидно, таких думок фізично не може виникнути. Співчуваю. І трішки заздрю - вільний ти як птах. Плюнув в орендодавця квартири, рякзак з речам на плечі - і вільний. Хоч, в канаві валяйся, хоч - в кущах спи.
показати весь коментар
20.05.2025 14:59 Відповісти
Раніше ніяких цифрових архівів не було і нічого. От якби знищили третину кацапських банківських рахунків то було б відчутно. А судові справи то таке... У орди є бАмАШки, а знищать бАмАШки вони нові напишуть.
показати весь коментар
15.05.2025 18:02 Відповісти
Так централізовану систему і запровадили, аби бумажок менше підробляли і для виключення людського фактору з деяких процесів правочину. Тепер знов 90-ті, знов хто краще бамажку підробить - той і правий тут і зараз. Саме для цього - для збільшення соціального протистояння та невдоволення такі злами і робляться. І очевидно, що цей - дуже вдалий.
показати весь коментар
15.05.2025 18:44 Відповісти
Лучше б они пробились на шоу выродка соловева и показали там кацапский биток с дороги смерти.
показати весь коментар
15.05.2025 18:49 Відповісти
 
 