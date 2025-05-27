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Новости Коррупция в прокуратуре
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Заместитель прокурора Максименко, подозреваемая во взяточничестве, мобилизовалась в ВСУ, - ЦПК

Заместитель прокурора Запорожской области Максименко

Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, имеющая подозрения от НАБУ и САП за вымогательство и получение 40 тысяч долларов взятки, присоединилась к Вооруженным силам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

"Теперь интересно, будет ли Минобороны отменять приказ о мобилизации Максименко так же, как это было с Насировым. Потому что выглядит так, что речь идет об очередной подозреваемой, которая хочет избежать наказания с помощью мобилизации", - говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркивают, что пока фигуранты коррупционных дел находятся на службе (преимущественно в глубоком тылу), сроки давности по их делам понемногу истекают.

"Поэтому пока депутаты не внесут изменения в закон, десятки фигурантов топ-дел, в том числе - и Максименко, вполне законно избегут наказания", - резюмируют в Центре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОО призвали Евроюст не проводить встречи с Татаровым: он стал антиподом добропорядочности, - ЦПК

Автор: 

взятка (6174) прокуратура (5027) Запорожская область (3168) мобилизация (2796) Центр противодействия коррупции (249)


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Топ комментарии
+36
А що, в нас тепер є смоктальні війська?
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27.05.2025 19:31
+29
І все це, зрозуміло, безкоштовно.

Треба віддати належне, при ЗЄ корупція виникає навіть там, де її взагалі бути не може.
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27.05.2025 19:31
+23
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27.05.2025 19:32
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А там і прикопати тихенько в лісополосі...
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27.05.2025 19:30 Ответить
Де прикопати? Вона із Київа не поїде, так і буде "працювати" як військова у Київі.
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27.05.2025 19:32 Ответить
вимушений змінити свою думку.
Вона може бути буде переведена чи в Одесу чи у Миколаїв.
Ну надворі ж літо, а там є море і пляжі)))
А ще там можливо заблудитись і опинитися прямо в Ніці, чи Монако.
Україна повинна забезпечити безпеку військовослужбовців від цих загроз.
Я думаю: величне місто Герой України-Харків може частково це зробити, але місто Покровськ ,визволене до речі лише волонтерами українцями в травні 2014 року ще краще це зробить.
https://www.youtube.com/watch?v=E3aa7ZeosjA
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27.05.2025 22:46 Ответить
І все це, зрозуміло, безкоштовно.

Треба віддати належне, при ЗЄ корупція виникає навіть там, де її взагалі бути не може.
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27.05.2025 19:31 Ответить
Мене цікавить одне-а де в Україні ніколи не було корупції?
В прокуратурі?
В суддівській системі?
Може в мілітарній системі ? (не бажаю писати тут назву щоб не гидити на пам*ять тих кого вже немає).
А може назвеш президента України при якому не було корупції в вищенаписаних органах?
Та навіть змі в Україні частково корупційні на джинсі сидять.
Чи то ти щоб просто накидати ще лайна бо працюєш на кацапів яких корупція вже довела до калічних штурмів на костурах чи рачки з ішаками?
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27.05.2025 20:26 Ответить
У прийомі склотари.
У прийомі добровольців в армію.
У прийомі добровольців у тюрму.

Я ще багато можу знайти...
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27.05.2025 20:32 Ответить
Який же ти наївний
Перше місце тримає прийомка склотари (поцікався питанням)
Друге місце авжеж прийом всіляких ідіотів в тюрму, які самі влізи в ситуацію бо не дуже розумні.
Але порозумнішали і домовились на срок менший.
І так прийом добровольців на війну займає лише третє місце-бо там теж є корупційна складова, але менше бажаючих витрачати кошти на хабарі.
Не знаєш матеріальну частину -не засовуй носа варваро.))))))
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27.05.2025 20:45 Ответить
Такий шлях від судового переслідування вже набирає обертів. Не покійний Портнов запатентував?
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27.05.2025 19:31 Ответить
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27.05.2025 19:32 Ответить
земля українська родюча на таланти
дякую низько, брате митець
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27.05.2025 20:00 Ответить
взагалі то кхе-кхе це є натяком на самого *****.
Ну це в нього весь час є лише:кхе-кхе, не рухнум, а пукнум і мням-мням, ну і плюсом гумові сраки і купа маленьких дЄток...
В крайні час почув від ***** розмови про сперму не того смаку, чи не тієї якості...
Я хз що він мав на увазі.
Перероблюй або ти не Друже.
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27.05.2025 21:52 Ответить
А що, в нас тепер є смоктальні війська?
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27.05.2025 19:31 Ответить
Вони зараз називаються "Підрозділ моральної пітримки"
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27.05.2025 19:35 Ответить
От навіщо ти так. Знаєш скільки всього вміють прокурори....

От я, наприклад, не знаю. І навіть уявити не можу, у чому від них може бути користь.
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27.05.2025 19:38 Ответить
Може. У нас хлопець 23 років після двох місяців на нулі бігав і кричав що куховарку нацупить. Куховарці було 52 і вага за сотку. Але, такі як оця Максименко простим хлопцям не дістаються. Десь на штабі бригади триматимуть.
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27.05.2025 20:05 Ответить
тиць ******* - з послиці в Болгарію двіжняк почався
і шось мені смутно підсказує, шо болгарськім зайшло!...
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27.05.2025 20:42 Ответить
Поки що тiльки дрочильнi. Потiм буде видно 😁
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27.05.2025 20:47 Ответить
Невже у штурми т'отка піде?
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27.05.2025 19:34 Ответить
Авжеж...просто штурми різні бувають
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27.05.2025 19:54 Ответить
Буде губами штурмувати краснi капелюхи. Або дупою.
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27.05.2025 20:49 Ответить
Що це за маячня? Має бути вирок - потім нехай мобілізується, а строк на паузу.
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27.05.2025 19:36 Ответить
Взагалі то, ніхто не забороняє: збирати докази, проводити розслідування, ... проводити засідання суду, навіть виносити вирок!!!!
І якщо б це була звичайна людина, то можете бути впевнені, що так би і зробили. Але це не звичайна людина і всі ці процедури, будуть робити трішки по іншому. Засідання судів будуть переносити, а потім коли буде треба, десь подавати документи по новому, або подавати на пролонгацію, цього не зроблять (ну так буває - не встигли у встановлений термін зібрати документи)
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27.05.2025 20:03 Ответить
Пора заканчивать этот цирк
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27.05.2025 19:38 Ответить
Знайшли Нову Лазівку щоб Пропетляти від Покарань...
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27.05.2025 19:48 Ответить
Ти дивись який у них патріотизм виявляється, коли за жопу конкретно беруть
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27.05.2025 19:55 Ответить
пздц.....країна мрій...
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27.05.2025 20:00 Ответить
при совку була схема для зальотчиць-чиновниць - усиновляти дитину з дитячого дому
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27.05.2025 20:02 Ответить
А на красну зону вошей кормити?
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27.05.2025 20:03 Ответить
Нічого така. Робоча сосна. Якомусь комбригу пощастило.
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27.05.2025 20:03 Ответить
Хтось вірить в те що ця лярва буде насправді служити в ЗСУ, скоріш за все отримає пенсію по інвалідності.
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27.05.2025 20:03 Ответить
В батальон БПЛА при здається при МО чи при ГШ. Батальон під особистим контролем Сирського, далі Києву нікуди не поїде, отримає статус УБД і ще отримає бойові ордена. Туди тікають мобілізуються усі хабарники, крадії.
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27.05.2025 20:05 Ответить
Скільки таких новин за останні дні - це вже пошесть якась ...
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27.05.2025 20:07 Ответить
коли це все закиньчиться украина це болото хуже помийнои ями хто втик назад не вернеться
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27.05.2025 20:11 Ответить
Насіров-2 ?
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27.05.2025 20:15 Ответить
Она идет в ВСУ по той же специальности .... ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ?????????
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27.05.2025 20:18 Ответить
Брати то буде, тільки вже не гроші )
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27.05.2025 20:38 Ответить
А що ж поганого? Підтримую! Але......не в штаб в Львівській області. Автомат в руки і в окоп на передову. От виключно так, для таких осіб.
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27.05.2025 20:41 Ответить
Andre Berluskoni #603091

Тепер це новий тренд уникнути покарання
Сьогодні дві новини з однаковим гаслом
Доктора яка дитину залікувала і дитина не вижила
А тепер заступниця прокурора
...
Нова лазійка щоб уникнути покарання
І можу пгспорити будуть вони сидіти в комфорті і робити вигляд зсу
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27.05.2025 20:42 Ответить
НА лобок, ЧИ на передок 9????
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27.05.2025 20:44 Ответить
у штурмовики?! та який там. буде десь у віськовому училищі, або у ТЦК папірці з одного краю столу на інший перекладати
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27.05.2025 20:55 Ответить
В "трофейные жены"?
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27.05.2025 20:55 Ответить
Якщо б на передову, то чому б і ні. А в тилу то не треба.
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27.05.2025 20:56 Ответить
Після війни будуть цілі полки таких невідомих героїв ..
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27.05.2025 20:57 Ответить
мінєтчиця хай працює за фахом
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27.05.2025 20:58 Ответить
Армія перетворюється в притон корупціонерів, вбивць та різної швалі яка повинна сидіти у вʼязниці. Замість цього буде сидіти на теплому місці в ЗСУ, на керівній посаді і, розводити корупцію там. І ще й до особового складу буде відноситись як до лайна, бо можна.
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27.05.2025 21:12 Ответить
Поставив собі нагадування про неї десь через місяць
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27.05.2025 21:16 Ответить
Мабуть в штурмовики.Насірова вже демобілізували і мадам Брошкіну теж треба - для справедливого покарання
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27.05.2025 21:49 Ответить
Вангую: через місяць-два демобілізують за станом здоров'я
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27.05.2025 21:57 Ответить
Недолідор зібрав усю гниль до влади бо саме таке
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27.05.2025 22:02 Ответить
шо це за пздц. Насіров, тепер ця шмонька, кого треба застрелить щоб цього більш не відбувалось
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27.05.2025 23:17 Ответить
 
 