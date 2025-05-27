Заместитель прокурора Максименко, подозреваемая во взяточничестве, мобилизовалась в ВСУ, - ЦПК

Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, имеющая подозрения от НАБУ и САП за вымогательство и получение 40 тысяч долларов взятки, присоединилась к Вооруженным силам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

"Теперь интересно, будет ли Минобороны отменять приказ о мобилизации Максименко так же, как это было с Насировым. Потому что выглядит так, что речь идет об очередной подозреваемой, которая хочет избежать наказания с помощью мобилизации", - говорится в сообщении.

В ЦПК подчеркивают, что пока фигуранты коррупционных дел находятся на службе (преимущественно в глубоком тылу), сроки давности по их делам понемногу истекают.

"Поэтому пока депутаты не внесут изменения в закон, десятки фигурантов топ-дел, в том числе - и Максименко, вполне законно избегут наказания", - резюмируют в Центре.

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