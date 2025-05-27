Заместитель прокурора Максименко, подозреваемая во взяточничестве, мобилизовалась в ВСУ, - ЦПК
Заместитель прокурора Запорожской области Наталья Максименко, имеющая подозрения от НАБУ и САП за вымогательство и получение 40 тысяч долларов взятки, присоединилась к Вооруженным силам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия дезинформации.
"Теперь интересно, будет ли Минобороны отменять приказ о мобилизации Максименко так же, как это было с Насировым. Потому что выглядит так, что речь идет об очередной подозреваемой, которая хочет избежать наказания с помощью мобилизации", - говорится в сообщении.
В ЦПК подчеркивают, что пока фигуранты коррупционных дел находятся на службе (преимущественно в глубоком тылу), сроки давности по их делам понемногу истекают.
"Поэтому пока депутаты не внесут изменения в закон, десятки фигурантов топ-дел, в том числе - и Максименко, вполне законно избегут наказания", - резюмируют в Центре.
Пожалуйста, подождите...
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Вона може бути буде переведена чи в Одесу чи у Миколаїв.
Ну надворі ж літо, а там є море і пляжі)))
А ще там можливо заблудитись і опинитися прямо в Ніці, чи Монако.
Україна повинна забезпечити безпеку військовослужбовців від цих загроз.
Я думаю: величне місто Герой України-Харків може частково це зробити, але місто Покровськ ,визволене до речі лише волонтерами українцями в травні 2014 року ще краще це зробить.
https://www.youtube.com/watch?v=E3aa7ZeosjA
Треба віддати належне, при ЗЄ корупція виникає навіть там, де її взагалі бути не може.
В прокуратурі?
В суддівській системі?
Може в мілітарній системі ? (не бажаю писати тут назву щоб не гидити на пам*ять тих кого вже немає).
А може назвеш президента України при якому не було корупції в вищенаписаних органах?
Та навіть змі в Україні частково корупційні на джинсі сидять.
Чи то ти щоб просто накидати ще лайна бо працюєш на кацапів яких корупція вже довела до калічних штурмів на костурах чи рачки з ішаками?
У прийомі добровольців в армію.
У прийомі добровольців у тюрму.
Я ще багато можу знайти...
Перше місце тримає прийомка склотари (поцікався питанням)
Друге місце авжеж прийом всіляких ідіотів в тюрму, які самі влізи в ситуацію бо не дуже розумні.
Але порозумнішали і домовились на срок менший.
І так прийом добровольців на війну займає лише третє місце-бо там теж є корупційна складова, але менше бажаючих витрачати кошти на хабарі.
Не знаєш матеріальну частину -не засовуй носа варваро.))))))
дякую низько, брате митець
Ну це в нього весь час є лише:кхе-кхе, не рухнум, а пукнум і мням-мням, ну і плюсом гумові сраки і купа маленьких дЄток...
В крайні час почув від ***** розмови про сперму не того смаку, чи не тієї якості...
Я хз що він мав на увазі.
Перероблюй або ти не Друже.
моральної пітримки"
От я, наприклад, не знаю. І навіть уявити не можу, у чому від них може бути користь.
і шось мені смутно підсказує, шо болгарськім зайшло!...
І якщо б це була звичайна людина, то можете бути впевнені, що так би і зробили. Але це не звичайна людина і всі ці процедури, будуть робити трішки по іншому. Засідання судів будуть переносити, а потім коли буде треба, десь подавати документи по новому, або подавати на пролонгацію, цього не зроблять (ну так буває - не встигли у встановлений термін зібрати документи)
тікаютьмобілізуються усі хабарники, крадії.
Тепер це новий тренд уникнути покарання
Сьогодні дві новини з однаковим гаслом
Доктора яка дитину залікувала і дитина не вижила
А тепер заступниця прокурора
...
Нова лазійка щоб уникнути покарання
І можу пгспорити будуть вони сидіти в комфорті і робити вигляд зсу