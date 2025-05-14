РУС
Новости
10 742 57

ОО призвали Евроюст не проводить встречи с Татаровым: он стал антиподом добропорядочности, - ЦПК

Евроюст призвали не встречаться с Татаровым

Общественные организации обратились с открытым письмом к Евроюсту, в котором призвали не проводить встречи с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

Об этом информирует пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Так, 8 мая 2025 года Офис Президента сообщил о встрече президента Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) Михаэля Шмида с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

В ЦПК напомнили, что Татаров "оправдывал избиение протестующих правоохранителями на Майдане Независимости во время Революции Достоинства", имел подозрение в коррупции и "согласно многочисленным журналистским расследованиям, обеспечивает ручной контроль правоохранительных органов с ОП".

Сейчас обращение подписали 40 ведущих общественных организаций. Сбор подписей продолжается.

Читайте также: Среди влиятельных правоохранителей - 14 земляков Татарова, которые имеют с ним давние связи, - СМИ. ФОТО

"Мы хотели бы обратиться к Вам с этим письмом, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недавней встречей представителей Евроюста с Олегом Татаровым, заместителем главы Офиса Президента, которая состоялась 8 мая в Киеве. Политическое прошлое господина Татарова уже давно омрачено систематическим препятствованием правосудию, коррупционными скандалами и нелегитимным контролем над правоохранительными органами и прокурорской системой, находящимися под его беспрецедентным контролем.

В последние годы господин Татаров стал антиподом справедливого правосудия, добропорядочности и прозрачного и равного верховенства права - ценностей, к которым отчаянно стремится Украина как демократическая страна, движущаяся вперед на пути европейской интеграции", - отмечают авторы обращения.

Там выразили обеспокоенность тем, что "встреча 8 мая может послать тревожный сигнал украинским гражданам и международной аудитории".

"В частности, ее публичная огласка может свидетельствовать о том, что Европейский Союз и его институты могут закрывать глаза на скомпрометированных чиновников с целью политической или институциональной целесообразности", - добавили там.

Читайте: Истек срок давности: Суд закрыл дело против бывшего бизнес-партнера Микитася

Автор: 

Евросоюз (17490) Центр противодействия коррупции (269) Татаров Олег (371)
Топ комментарии
+45
Ну як же так? Олєжка ж кадирівців "мочив" пачками. Так вєщал клован.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:00 Ответить
+34
Зе Мразь собрал всех " достойных" вокруг себя во главе с фсбєшником Елдаком, главное не дать этим Гнидам сбежать...
показать весь комментарий
14.05.2025 09:10 Ответить
+25
Это не их проблема. Это наша проблема, что Украину представляет такое ЧМО. Они разговаривают с тем, кого выставила от имени себя наша страна.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленского
показать весь комментарий
14.05.2025 09:17 Ответить
Это не их проблема. Это наша проблема, что Украину представляет такое ЧМО. Они разговаривают с тем, кого выставила от имени себя наша страна.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:43 Ответить
У офісі гастролерів всі скомпрометовані
показать весь комментарий
14.05.2025 09:46 Ответить
Ну як же так? Олєжка ж кадирівців "мочив" пачками. Так вєщал клован.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:00 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2025 10:57 Ответить
Один дегенерат нагоролжує другого за мухність під час війни тонами ХАПАТИ бабло!
показать весь комментарий
14.05.2025 15:41 Ответить
То подайте на такого падлу в суд - раз більше ніхто не хоче ним зайнятись
показать весь комментарий
14.05.2025 09:01 Ответить
Это, каким-же путем, если это "пресмыкающее" по воле "величайшего" и елдака курирует и суд и, полицию, а "депутаты" рукоплещут?...
показать весь комментарий
14.05.2025 12:55 Ответить
І на старуху буває проруха
показать весь комментарий
14.05.2025 13:04 Ответить
Це ти до кого звертаєшся?
показать весь комментарий
14.05.2025 14:43 Ответить
До громадян - які стурбовані
показать весь комментарий
14.05.2025 15:50 Ответить
А ви там у подляка, виходить всім задоволені
показать весь комментарий
14.05.2025 16:18 Ответить
Це ж вони розкопали а не я - от і прапор їм у руки - замісь викладати на люди
показать весь комментарий
14.05.2025 16:22 Ответить
А ти до роботи у Подляка не в Україні, а в Алтайському краї мешкав?
Що тобі " копати" потрібно?
Що Татров замнач слід управління МВС у Януковича змймався фальфікікацією справ проти майданівців?
Щи, що разом із Микитасем розкрадали землю в Києві і займалися махінаціями на будівельному ринку?
Чи що Татаров " начальник" від Зеленьського по СБУ, ДБР, ПРОКУРАТУРІ І СУДАМ?
Так, це тільки у вас, на алтаї, ніхто не знає.
. А в Україні на запит " хто такий Татаров"- тисячу ЗМІ нададуть всю біографію Татрова від часів, коли працював на Януковича.
Нічого " копати" не потрібно.
показать весь комментарий
14.05.2025 16:36 Ответить
Ше раз - для особо продвинутих - є досьє на Татарова - в суд - щоб всі просвітилися - коли суд почне виляти - то і він попаде під роздачу
показать весь комментарий
14.05.2025 18:29 Ответить
Караул! Бубуньчік апаснастє, чічєни акружают, алєжка ранєн..
показать весь комментарий
14.05.2025 09:03 Ответить
ГО просто соромно стало за себе , тільки після того, як зрозуміли шо вони наголосували у 19р , за величезні гроші ,які тепер з них здирає зеленська 🤡 шобла ...у трусах та касці не зовсім зручно ...
показать весь комментарий
14.05.2025 09:05 Ответить
Бог ти мій..яка ганьба
показать весь комментарий
14.05.2025 09:08 Ответить
Зе Мразь собрал всех " достойных" вокруг себя во главе с фсбєшником Елдаком, главное не дать этим Гнидам сбежать...
показать весь комментарий
14.05.2025 09:10 Ответить
А хтось гадає що найвеличніший гівнокомандувач інший? Цар добрий , бояри погані?? Це дурість яку культивує влада щоб обдурити суспільство.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:13 Ответить
Наскільки чувак свій , що попри весь ланцюжок компромату є недоторканим і не втопляємим
показать весь комментарий
14.05.2025 09:22 Ответить
Скоріше не свій, а просто знає дуже багато про зашквари влади, тому що сам в них брав участь. І якщо ви збудували свою владу на зашкварах, то потрібен хтось, щоб наглядав за працездатністю такої системи.
показать весь комментарий
14.05.2025 13:16 Ответить
Сирійці проводять набагато дієвіші заходи, з подібними особами, щоб вони більше не гадили, проти Держави, у якій жили!
А в Україні, шобла приблуд95 в Урядовому кварталі, користується послугами подібних осіб, помічників ригоАНАЛІВ, які убивали, Українців і Україну з московитами!! Так, було їм оговорено=наказано, в Омані ….
показать весь комментарий
14.05.2025 09:31 Ответить
Навіщо цей інфантілізм? У сирійців такі особи теж керують, нааіть ще гірші.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:57 Ответить
А хто його призначав і хто ним керує?
Це ж очевидно для всіх,що він лише пішак
показать весь комментарий
14.05.2025 09:33 Ответить
Він пішак
А 73% лошаки
Ну хоть поржати можна нормально.... аж до відхаркування кров'ю
показать весь комментарий
14.05.2025 09:48 Ответить
Місце татарова не напереговорах, а на нарах.
показать весь комментарий
14.05.2025 09:35 Ответить
Ось приберуть татарова і щось зміниться?
показать весь комментарий
14.05.2025 09:47 Ответить
Спочатку прибрати одного татарова ( бажано притягнути його до кримінальної відповідальності за його злочини, крадіжки коштів Нацгвардії ), потім прибрати іншого татарова, і щось зміниться.
Безкарність породжує ще більші злочини.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:15 Ответить
Які ви наївні. Я спостерігав на цьому сайті, як усі мріяли прибрати ветеринара Данилова. Ну, прибрали його. І що? Систему треба ламати, а не пішаків прибирати. Системі шию звернути треба і не підпускати до влади жодного старого політика, жодного!
показать весь комментарий
14.05.2025 13:43 Ответить
А хіба зараз не абсолютно новий політик очолює Україну? Чи не ціле стадо нових політиків бужанських, юзиків, стефанчкків сидить у Верховній Раді? Допомогло це Україні?
показать весь комментарий
14.05.2025 14:42 Ответить
зеленський уже не новий. Чи був він новим? Його вчителя беня, а потім пінчук. Та й новий не означає, що захоче чи зможе щось змінити. Ризик завжди буде. Але шансів більше буде у тому, що новий рано чи пізно виявиться саме державним діячем, а не імітатором, як попередні.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:56 Ответить
Обирали його якраз як супернового.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:59 Ответить
Так, але 100% гарантії ніхто не дасть. Що ми й побачили. Значить в брухт зе.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:03 Ответить
Ті, хто обрали Зе і наступного разу оберуть таке ж ге, тому що не здатні оцінювати за вчинками ( Україна-порноактриса, сеньйор-Голодомор ), а не за обіцянки халяви космічного розміру.
ХавайТє !
показать весь комментарий
14.05.2025 19:07 Ответить
Це - демократія. Ніхто не обіцяв, що демократія виключатиме таких президентів. Я також був засмучений вибором у 2014 році, була надія, що оберуть нормального президента, ну а що поробиш?
показать весь комментарий
14.05.2025 20:32 Ответить
Хто в 2014 був нормальніший поміж кандидатів?
показать весь комментарий
14.05.2025 21:48 Ответить
Маски-шоу до тих ГО вже виїхали?
показать весь комментарий
14.05.2025 09:50 Ответить
Риг лідора який через мусорів геноцтидить Українців
показать весь комментарий
14.05.2025 10:20 Ответить
Дякую таким Громадським об'єднанням які доводять факти "діяльності " цієї гниди.За якого заступається сам ЗЕленський,бо "він чеченців вбивав".Ця мерзота погрязла в корупції,він "справи підшивав"на майданівців,а тепер дЄрмаку служить.Хай знають і в Європі чого варта ця особа.Це теж,мабуть,один з "потужних" менеджерів.
показать весь комментарий
14.05.2025 10:43 Ответить
Татаров - це символ (не один він, там таких хоч греблю гати) "нової" влади для "нової України президента Зеленського". Лідор зібрав кругом себе всю шваль, яка не втікла після Революції й разом розвалюють всі державні органи, призначаючи на керівні посади корумпованих осіб. Такий у нас рух до ЄС і НАТО. Нажаль європейці мало впливають на діяльність нашого видатного керманича й часто закривають очі на його кадрові призначення.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:01 Ответить
На Євроюст це може й подіє, але не на зеленого дегенерата, який оточив себе гівняками та антимайданними мусорками.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:03 Ответить
Зелений дегенерат (вже майже рік нелигітимний) - є шісткою антімайдана, маскви і партії регіонів.
показать весь комментарий
14.05.2025 11:12 Ответить
зелений підор вже оху...ває від своєї безкарности - іще трохи й він пса патрона у якусь переговірну групу призначить. "а шо ви мнє сдєлаєтє?!". європейці роблять велику помилку, розмовляючи із цієї зеленою шваллю. так, розмовляти мають і треба, але зелена шваль має одержувати по носі, коли порушує правила поведінки!!
показать весь комментарий
14.05.2025 11:37 Ответить
Так його,хворобливого! Взагалі за всі його злочини місце йому в окремій камері Лук'янівського СІЗО...
показать весь комментарий
14.05.2025 11:41 Ответить
Цілуйте сраку чиновнику від Януковича
показать весь комментарий
14.05.2025 11:59 Ответить
Якщо Татаров при владі , то і Янукович скоро повернится . Зелені слуги допомжуть всім !!!
показать весь комментарий
14.05.2025 12:00 Ответить
пан Татаров став антиподом справедливого правосуддя, доброчесності та прозорого і рівного верховенства права

Татаров не СТАВ антиподом, а таким і БУВ.
І це якраз те, що портібно Зеленському і Єрмаку - які самі є антиподами адекватних державних діячів. Вся влада зелених недоносків - суцільний антипод здоровому глузду.
Але владу зелених гнид породили 13.500.000 громадян, позбавлених здорового глузду.
показать весь комментарий
14.05.2025 12:23 Ответить
Біда не в тому кого обирає , як ви кажете безглуздий народ, і не втому що в нас без винятку всі президенти, депутати, і тим паче похідні від них міністри, прокурори і судді були і є проти народу і є по свєї суті мяко кажучі ждуни, тому що вони не воюють і тому їм все одно яка буде влада, навіть не зважаючі що нарід їх корме і обороняє, на відміну від інших цівілізованих країн, когоб там не обрали вони вимушені проацювати на свою країну, а біда втому що в нас у влади немає відповідальності, конролю і не діють закони для них, а діють тільки для народу і опонентів. І когоб ми не вибрали результат приблизно буде один і той - так Зеленський в цьому буде "першим", але не має гарантії що свідуйча влада буде іншою і не буде здавати країну і вбивати нарід корупцією і бездіяльністю, якщо не змінити систему відповідальності для влади- країни просто не буде.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:40 Ответить
а як цю гниду українська правда вилизувала і вигороджувала
показать весь комментарий
14.05.2025 17:46 Ответить
Татаров вбивав чеченців? Де він міг їх вбивати? , тому що чеченців у армії агресора не було, а були кадирівці, і чому він зараз не вбиває кадирівців?а якщо вбивав чеченців, то це інша справа, тому що він дійсно причетний до вбивств громадян України на Майдані, які піднялися проти аворитаризму.
показать весь комментарий
14.05.2025 18:48 Ответить
ФСБешний кріт... кобздон зачекався.
показать весь комментарий
14.05.2025 21:15 Ответить
Татарів рідкісна тварина! Воно повинно ще за Майдан відповісти!!!
показать весь комментарий
14.05.2025 22:21 Ответить
 
 