ОО призвали Евроюст не проводить встречи с Татаровым: он стал антиподом добропорядочности, - ЦПК
Общественные организации обратились с открытым письмом к Евроюсту, в котором призвали не проводить встречи с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.
Об этом информирует пресс-служба Центра противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Так, 8 мая 2025 года Офис Президента сообщил о встрече президента Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) Михаэля Шмида с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.
В ЦПК напомнили, что Татаров "оправдывал избиение протестующих правоохранителями на Майдане Независимости во время Революции Достоинства", имел подозрение в коррупции и "согласно многочисленным журналистским расследованиям, обеспечивает ручной контроль правоохранительных органов с ОП".
Сейчас обращение подписали 40 ведущих общественных организаций. Сбор подписей продолжается.
"Мы хотели бы обратиться к Вам с этим письмом, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недавней встречей представителей Евроюста с Олегом Татаровым, заместителем главы Офиса Президента, которая состоялась 8 мая в Киеве. Политическое прошлое господина Татарова уже давно омрачено систематическим препятствованием правосудию, коррупционными скандалами и нелегитимным контролем над правоохранительными органами и прокурорской системой, находящимися под его беспрецедентным контролем.
В последние годы господин Татаров стал антиподом справедливого правосудия, добропорядочности и прозрачного и равного верховенства права - ценностей, к которым отчаянно стремится Украина как демократическая страна, движущаяся вперед на пути европейской интеграции", - отмечают авторы обращения.
Там выразили обеспокоенность тем, что "встреча 8 мая может послать тревожный сигнал украинским гражданам и международной аудитории".
"В частности, ее публичная огласка может свидетельствовать о том, что Европейский Союз и его институты могут закрывать глаза на скомпрометированных чиновников с целью политической или институциональной целесообразности", - добавили там.
Що тобі " копати" потрібно?
Що Татров замнач слід управління МВС у Януковича змймався фальфікікацією справ проти майданівців?
Щи, що разом із Микитасем розкрадали землю в Києві і займалися махінаціями на будівельному ринку?
Чи що Татаров " начальник" від Зеленьського по СБУ, ДБР, ПРОКУРАТУРІ І СУДАМ?
Так, це тільки у вас, на алтаї, ніхто не знає.
. А в Україні на запит " хто такий Татаров"- тисячу ЗМІ нададуть всю біографію Татрова від часів, коли працював на Януковича.
Нічого " копати" не потрібно.
А в Україні, шобла приблуд95 в Урядовому кварталі, користується послугами подібних осіб, помічників ригоАНАЛІВ, які убивали, Українців і Україну з московитами!! Так, було їм оговорено=наказано, в Омані ….
Це ж очевидно для всіх,що він лише пішак
А 73% лошаки
Ну хоть поржати можна нормально.... аж до відхаркування кров'ю
Безкарність породжує ще більші злочини.
ХавайТє !
Татаров не СТАВ антиподом, а таким і БУВ.
І це якраз те, що портібно Зеленському і Єрмаку - які самі є антиподами адекватних державних діячів. Вся влада зелених недоносків - суцільний антипод здоровому глузду.
Але владу зелених гнид породили 13.500.000 громадян, позбавлених здорового глузду.