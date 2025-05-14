ОО призвали Евроюст не проводить встречи с Татаровым: он стал антиподом добропорядочности, - ЦПК

Общественные организации обратились с открытым письмом к Евроюсту, в котором призвали не проводить встречи с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

Так, 8 мая 2025 года Офис Президента сообщил о встрече президента Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) Михаэля Шмида с заместителем главы ОП Олегом Татаровым.

В ЦПК напомнили, что Татаров "оправдывал избиение протестующих правоохранителями на Майдане Независимости во время Революции Достоинства", имел подозрение в коррупции и "согласно многочисленным журналистским расследованиям, обеспечивает ручной контроль правоохранительных органов с ОП".

Сейчас обращение подписали 40 ведущих общественных организаций. Сбор подписей продолжается.

"Мы хотели бы обратиться к Вам с этим письмом, чтобы выразить нашу глубокую обеспокоенность в связи с недавней встречей представителей Евроюста с Олегом Татаровым, заместителем главы Офиса Президента, которая состоялась 8 мая в Киеве. Политическое прошлое господина Татарова уже давно омрачено систематическим препятствованием правосудию, коррупционными скандалами и нелегитимным контролем над правоохранительными органами и прокурорской системой, находящимися под его беспрецедентным контролем.

В последние годы господин Татаров стал антиподом справедливого правосудия, добропорядочности и прозрачного и равного верховенства права - ценностей, к которым отчаянно стремится Украина как демократическая страна, движущаяся вперед на пути европейской интеграции", - отмечают авторы обращения.

Там выразили обеспокоенность тем, что "встреча 8 мая может послать тревожный сигнал украинским гражданам и международной аудитории".

"В частности, ее публичная огласка может свидетельствовать о том, что Европейский Союз и его институты могут закрывать глаза на скомпрометированных чиновников с целью политической или институциональной целесообразности", - добавили там.

