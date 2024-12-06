Среди влиятельных правоохранителей - 14 земляков Татарова, имеющих с ним давние связи, - СМИ. ФОТО

Журналисты "Схем" установили 14 правоохранителей, которые родом из городка Новоукраинка на Кировоградщине, где вырос заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, и которые имеют с чиновником общий карьерный, научный путь или родственные связи, и которые сейчас занимают влиятельные должности в системе Нацполиции и ГБР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Кроме Максима Цуцкиридзе, который сейчас возглавляет Главное следственное управление Нацполиции, и о чьих товарищеских отношениях с Олегом Татаровым было известно ранее, журналисты "Схем" обнаружили немало других давних знакомых куратора правоохранительной системы от Офиса Президента: тех, кто тоже происходит из Новоукраинки и сейчас занимает управленческие должности в правоохранительных органах.

В частности, журналисты выяснили, что на влиятельной должности в главном следственном управлении Нацпола под руководством Максима Цуцкиридзе работает брат Олега Татарова - Андрей Мельниченко. Он - начальник управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции.

Мельниченко младше Татарова на 10 лет. Как и старший брат, Мельниченко связал карьеру с системой правопорядка. В 2018-м занял должность старшего следователя по особо важным делам Нацполиции. Через два года - в год назначения Татарова в ОП - Мельниченко перевели из Киева в Днепр, где он получил одну из руководящих должностей: стал заместителем начальника следственного управления полиции Днепропетровщины. А в 2024-м еще раз пошел на повышение и возглавил одно из управлений ГСУ Нацполиции Украины.

Диссертацию кандидата наук Мельниченко писал в Нацакадемии внутренних дел под научным руководством своего брата - Олега Татарова, а его оппонентом был еще один их земляк из Новоукраинского района - Артем Шевчишен.

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Артем Шевчишен тоже работает в ГСУ Нацпола на руководящей должности - заместителем руководителя Главного следственного управления, то есть заместителем Максима Цуцкиридзе. Шевчишен и Мельниченко (младший брат Татарова) дружат со времен учебы в академии внутренних дел, о чем свидетельствуют их совместные фото того периода, опубликованные в соцсетях.

Шевчишен - частый соавтор научных работ как с Татаровым, так и с Цуцкиридзе. Все трое входят в редколлегию научного журнала "Вестник уголовного судопроизводства". Под руководством Татарова Шевчишен защитил свои кандидатскую и докторскую работы.

Из Новоукраинки также братья Игорь и Виктор Луговые. Виктор Луговой ныне возглавляет следствие Нацполиции всей Киевской области. Игорь Луговой - советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции Украины.

Игорь Луговой имеет с Татаровым совместные публикации, преимущественно на тему образования в системе подготовки милицейских кадров. А Виктор Луговой, который возглавляет следственное управление Киевщины - давний друг Андрея Мельниченко, младшего брата чиновника из ОП. "Схемы" нашли их совместные фотографии десятилетней давности, опубликованные в соцсети "Вконтакте".

В подчинении Виктора Лугового тоже на руководящих должностях работают еще двое правоохранителей родом из Новоукраинки. В частности, его заместитель 29-летний Вячеслав Матвийчук. А также - начальник одного из отделов Нацполиции Киевской области 32-летний Виталий Кушнеров, который писал диссертацию под руководством Татарова.

Еще одни братья-чиновники родом из Новоукраинки - Олег и Александр Тарасенко. Александр Тарасенко работает директором департамента образования, науки и спорта Министерства внутренних дел Украины, а Олег Тарасенко - заместителем начальника департамента миграционной полиции Нацпола. Оба ранее пересекались с Олегом Татаровым на научном поприще.

"Схемы" нашли влиятельных "новоукраинцев" и в Главном следственном управлении Государственного бюро расследований. Среди них - Вадим Загамула и Станислав Стратонов. Оба - на должностях заместителя руководителя отдела ГСУ Государственного бюро расследований. Оба писали диссертацию под руководством Татарова.

Давних знакомых заместителя главы ОП и его брата из Новоукраинки "Схемы" отыскали и в киевском управлении ГБР. Среди них: Артем Спусканюк, заместитель руководителя следственного отдела в ГБР столицы, который тоже защищал диссертацию под руководством Татарова. И Артем Козаченко, старший следователь ГБР в киевском теруправлении, который, судя по многочисленным совместным фотографиям в соцсетях, является юношеским товарищем брата Татарова - Андрея Мельниченко.

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"Схемы" спросили всех этих правоохранителей, продолжают ли они общаться с высокопоставленным чиновником с Банковой. Есть ли вероятность, что заместитель руководителя ОП способствовал получению ими должностей? Влияет ли Олег Татаров на их работу и, если да, как именно и в какой форме? Поступают ли от него указания, просьбы? И как они, представители правоохранительной ветви власти, могут гарантировать свою независимость от политического влияния из Офиса президента?

Все четверо упомянутых в материале работников ГБР - Стратонов, Загамула, Спусканюк и Козаченко - предоставили похожие ответы. Заявили, что с Татаровым контактов не поддерживают и никоим образом не связывают с ним свою карьеру, а свои нынешние должности получили через конкурсный отбор. Утверждают, что их независимость гарантирована законом о ГБР. Чиновники из других правоохранительных органов на запросы журналистов не ответили.

"Схемы" приводят полный перечень всех установленных нами земляков Олега Татарова, с которыми его связывают родственные связи или общий карьерный или научный путь:

Национальная полиция Украины:

Максим Цуцкиридзе , первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Главного следственного управления Нацпола

, первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Главного следственного управления Нацпола Артем Шевчишен , один из заместителей руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Украины

, один из заместителей руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Украины Андрей Мельниченко, начальник управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции Главного следственного управления Национальной полиции Украины

начальник управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции Главного следственного управления Национальной полиции Украины Виктор Луговой, заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Киевской области - глава следствия Национальной полиции Киевской области

заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Киевской области - глава следствия Национальной полиции Киевской области Игорь Луговой, советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции

советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции Вячеслав Матвийчук, один из заместителей главы следствия Национальной полиции в Киевской области

один из заместителей главы следствия Национальной полиции в Киевской области Николай Кливняк , один из заместителей главы следствия Национальной полиции в Киевской области

, один из заместителей главы следствия Национальной полиции в Киевской области Виталий Кушнеров, начальник отдела ГУНП Национальной полиции в Киевской области

начальник отдела ГУНП Национальной полиции в Киевской области Олег Тарасенко, заместитель начальника департамента миграционной полиции Национальной полиции, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности академии МВД

Государственное бюро расследований Украины:

Вадим Загамула , заместитель руководителя одного из отделов Главного следственного управления Государственного бюро расследований

, заместитель руководителя одного из отделов Главного следственного управления Государственного бюро расследований Станислав Стратонов , заместитель руководителя одного из отделов Главного следственного управления Государственного бюро расследований

, заместитель руководителя одного из отделов Главного следственного управления Государственного бюро расследований Артем Спусканюк , заместитель руководителя следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве

, заместитель руководителя следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве Артем Козаченко, старший следователь территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве

Министерство внутренних дел Украины:

Александр Тарасенко, директор департамента образования, науки и спорта Министерства внутренних дел Украины.

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