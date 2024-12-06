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Новости
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Среди влиятельных правоохранителей - 14 земляков Татарова, имеющих с ним давние связи, - СМИ. ФОТО

Журналисты "Схем" установили 14 правоохранителей, которые родом из городка Новоукраинка на Кировоградщине, где вырос заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров, и которые имеют с чиновником общий карьерный, научный путь или родственные связи, и которые сейчас занимают влиятельные должности в системе Нацполиции и ГБР.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

розслідування Схем про земляків Татарова

Кроме Максима Цуцкиридзе, который сейчас возглавляет Главное следственное управление Нацполиции, и о чьих товарищеских отношениях с Олегом Татаровым было известно ранее, журналисты "Схем" обнаружили немало других давних знакомых куратора правоохранительной системы от Офиса Президента: тех, кто тоже происходит из Новоукраинки и сейчас занимает управленческие должности в правоохранительных органах.

В частности, журналисты выяснили, что на влиятельной должности в главном следственном управлении Нацпола под руководством Максима Цуцкиридзе работает брат Олега Татарова - Андрей Мельниченко. Он - начальник управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции.

брат Олега Татарова – Андрій Мельниченко

Мельниченко младше Татарова на 10 лет. Как и старший брат, Мельниченко связал карьеру с системой правопорядка. В 2018-м занял должность старшего следователя по особо важным делам Нацполиции. Через два года - в год назначения Татарова в ОП - Мельниченко перевели из Киева в Днепр, где он получил одну из руководящих должностей: стал заместителем начальника следственного управления полиции Днепропетровщины. А в 2024-м еще раз пошел на повышение и возглавил одно из управлений ГСУ Нацполиции Украины.

Диссертацию кандидата наук Мельниченко писал в Нацакадемии внутренних дел под научным руководством своего брата - Олега Татарова, а его оппонентом был еще один их земляк из Новоукраинского района - Артем Шевчишен.

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Артем Шевчишен тоже работает в ГСУ Нацпола на руководящей должности - заместителем руководителя Главного следственного управления, то есть заместителем Максима Цуцкиридзе. Шевчишен и Мельниченко (младший брат Татарова) дружат со времен учебы в академии внутренних дел, о чем свидетельствуют их совместные фото того периода, опубликованные в соцсетях.

Артем Шевчишен заступник керівника Головного слідчого управління Нацполіції

Шевчишен - частый соавтор научных работ как с Татаровым, так и с Цуцкиридзе. Все трое входят в редколлегию научного журнала "Вестник уголовного судопроизводства". Под руководством Татарова Шевчишен защитил свои кандидатскую и докторскую работы.

Из Новоукраинки также братья Игорь и Виктор Луговые. Виктор Луговой ныне возглавляет следствие Нацполиции всей Киевской области. Игорь Луговой - советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции Украины.

брати Ігор і Віктор Лугові земляки Татарова

Игорь Луговой имеет с Татаровым совместные публикации, преимущественно на тему образования в системе подготовки милицейских кадров. А Виктор Луговой, который возглавляет следственное управление Киевщины - давний друг Андрея Мельниченко, младшего брата чиновника из ОП. "Схемы" нашли их совместные фотографии десятилетней давности, опубликованные в соцсети "Вконтакте".

В подчинении Виктора Лугового тоже на руководящих должностях работают еще двое правоохранителей родом из Новоукраинки. В частности, его заместитель 29-летний Вячеслав Матвийчук. А также - начальник одного из отделов Нацполиции Киевской области 32-летний Виталий Кушнеров, который писал диссертацию под руководством Татарова.

Еще одни братья-чиновники родом из Новоукраинки - Олег и Александр Тарасенко. Александр Тарасенко работает директором департамента образования, науки и спорта Министерства внутренних дел Украины, а Олег Тарасенко - заместителем начальника департамента миграционной полиции Нацпола. Оба ранее пересекались с Олегом Татаровым на научном поприще.

"Схемы" нашли влиятельных "новоукраинцев" и в Главном следственном управлении Государственного бюро расследований. Среди них - Вадим Загамула и Станислав Стратонов. Оба - на должностях заместителя руководителя отдела ГСУ Государственного бюро расследований. Оба писали диссертацию под руководством Татарова.

Давних знакомых заместителя главы ОП и его брата из Новоукраинки "Схемы" отыскали и в киевском управлении ГБР. Среди них: Артем Спусканюк, заместитель руководителя следственного отдела в ГБР столицы, который тоже защищал диссертацию под руководством Татарова. И Артем Козаченко, старший следователь ГБР в киевском теруправлении, который, судя по многочисленным совместным фотографиям в соцсетях, является юношеским товарищем брата Татарова - Андрея Мельниченко.

Станіслав Стратонов, Вадим Загамула, Артем Спусканюк, Артем Козаченко

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"Схемы" спросили всех этих правоохранителей, продолжают ли они общаться с высокопоставленным чиновником с Банковой. Есть ли вероятность, что заместитель руководителя ОП способствовал получению ими должностей? Влияет ли Олег Татаров на их работу и, если да, как именно и в какой форме? Поступают ли от него указания, просьбы? И как они, представители правоохранительной ветви власти, могут гарантировать свою независимость от политического влияния из Офиса президента?

Все четверо упомянутых в материале работников ГБР - Стратонов, Загамула, Спусканюк и Козаченко - предоставили похожие ответы. Заявили, что с Татаровым контактов не поддерживают и никоим образом не связывают с ним свою карьеру, а свои нынешние должности получили через конкурсный отбор. Утверждают, что их независимость гарантирована законом о ГБР. Чиновники из других правоохранительных органов на запросы журналистов не ответили.

"Схемы" приводят полный перечень всех установленных нами земляков Олега Татарова, с которыми его связывают родственные связи или общий карьерный или научный путь:

Национальная полиция Украины:

  • Максим Цуцкиридзе, первый заместитель главы Национальной полиции Украины, руководитель Главного следственного управления Нацпола
  • Артем Шевчишен, один из заместителей руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Украины
  • Андрей Мельниченко, начальник управления расследования преступлений, выявленных департаментом стратегических расследований и департаментом киберполиции Главного следственного управления Национальной полиции Украины
  • Виктор Луговой, заместитель начальника главного управления Национальной полиции в Киевской области - глава следствия Национальной полиции Киевской области
  • Игорь Луговой, советник главы департамента обеспечения работы главы Нацполиции
  • Вячеслав Матвийчук, один из заместителей главы следствия Национальной полиции в Киевской области
  • Николай Кливняк, один из заместителей главы следствия Национальной полиции в Киевской области
  • Виталий Кушнеров, начальник отдела ГУНП Национальной полиции в Киевской области
  • Олег Тарасенко, заместитель начальника департамента миграционной полиции Национальной полиции, профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности академии МВД

Государственное бюро расследований Украины:

  • Вадим Загамула, заместитель руководителя одного из отделов Главного следственного управления Государственного бюро расследований
  • Станислав Стратонов, заместитель руководителя одного из отделов Главного следственного управления Государственного бюро расследований
  • Артем Спусканюк, заместитель руководителя следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве
  • Артем Козаченко, старший следователь территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве

Министерство внутренних дел Украины:

  • Александр Тарасенко, директор департамента образования, науки и спорта Министерства внутренних дел Украины.

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Автор: 

Нацполиция (16437) ГБР (2979) Татаров Олег (366) Новоукраинка (2)


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Топ комментарии
+27
а можна хоч десь гарні новини ((

якась срака
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06.12.2024 23:37
+27
Поздоровляю, чергова спроба очорнення Порошенка.....гучно провалена.
Татаров в 2014 був звільненй з МВС і до 2020 бігав адвокатом, аж поки Потужний не згадав про досвідченого антимайданівця, і порушуючи дух закону про люстрацію не взяв того в Офіс.
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06.12.2024 23:52
+26
який жах,сіцілійська мафія відпочиває,кубло зрадників,злодіїв і негідників
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06.12.2024 23:44
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Правила форума Совет форумчан
Дуже у традиційному національному стилі.
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06.12.2024 23:28 Ответить
ЗЕвгиевы конюшни
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07.12.2024 00:02 Ответить
Неху#овий спрут зеДегенератів, навіть можна сказати ОПГ!
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07.12.2024 06:10 Ответить
ОПГ Татаровв. Усі рила наче з 90х
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07.12.2024 09:42 Ответить
"зєлемлячество татарова" - рефреймінг старовинної совкової традиції зємлячества серед "людєй в чорной форме" ))
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06.12.2024 23:29 Ответить
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06.12.2024 23:32 Ответить
чеченців кадирівців в ноль перетворив
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06.12.2024 23:40 Ответить
о...землячок виходить...
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06.12.2024 23:34 Ответить
а можна хоч десь гарні новини ((

якась срака
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06.12.2024 23:37 Ответить
який жах,сіцілійська мафія відпочиває,кубло зрадників,злодіїв і негідників
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06.12.2024 23:44 Ответить
Є й гарні новини, срака стала ще більшою.
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07.12.2024 08:52 Ответить
"Мафія" - вона і в Африці "МАФІЯ"
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06.12.2024 23:39 Ответить
татаров ригоанальна мразота ..в цілому як і всі у владі - зельоний, дерьмак, гемтанцев, шмигаль ..
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06.12.2024 23:40 Ответить
+ кабан із ВР
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06.12.2024 23:42 Ответить
З кабаном Стефанчуком трошки складніша історія.
Із Зєльою його поєднує ''квн'' - він був у команді ''трі талстяка'' з Хмельницького.
А перші кроки у політичному процесі він робив, як помічник народного депутата Степана Кубіва (при ''совку'' - головний комсорг університету Франка, далі разом з іншим топовим комсомольцем Дзюбенком - банк ЗУКБ, ... потім Наша Україна, Фронт змін, Батьківщина, голова Нацбанку, перший віце-прем'єр при Гройсмані....).
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07.12.2024 14:53 Ответить
нічого там складного, патологічна жадібність (компенсація тещі за проживання поки хатинку бацав) та напів мертвячий вигляд від хронічних вад пов'язаних з ожирінням чи навпаки... Але відданий ідеям ОПи та зебілізму.
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07.12.2024 21:43 Ответить
А що поганого? Це лише доказ, що Татаров щирий українець, адже кумовство тут це національна традиція.
Хоча, хвилинку, в ерефії кумовство ще більш вкорінена традиція......
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06.12.2024 23:40 Ответить
От вам і мережа спецслужб роісії!!!
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06.12.2024 23:44 Ответить
Це не мережа - це ... каналізація !!!
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06.12.2024 23:45 Ответить
Кому рак, а кому корисний земляк.

Я якось до знайомих в село приїхав. Так наслухався, як люди йдуть до успіху. Вони навіть цим пишаються і не бачать нічого поганого.
"Оооон там живе викладач Нархозу. Так ми доньку туди пристроїли".
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07.12.2024 00:00 Ответить
Не знаю на рахунок раку, але ,,злоякісна пухлина'' - точно.
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07.12.2024 00:08 Ответить
Внутрішні вороги України-гірші за зовнішних.
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06.12.2024 23:46 Ответить
Поздоровляю, чергова спроба очорнення Порошенка.....гучно провалена.
Татаров в 2014 був звільненй з МВС і до 2020 бігав адвокатом, аж поки Потужний не згадав про досвідченого антимайданівця, і порушуючи дух закону про люстрацію не взяв того в Офіс.
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06.12.2024 23:52 Ответить
Так важко загуглити?

Чи завдання трошки про інше?
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06.12.2024 23:53 Ответить
І штани тобі Порошенко обісрав!
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07.12.2024 00:29 Ответить
Дякуйте Віслюку-гівнюку і його проктологу ДЄрьмаку, за те що владні інститути країни перетворили на шахрайське тирло.
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06.12.2024 23:52 Ответить
до чого тут згадка про Порошенко, Ющенко та їх родичів?
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07.12.2024 00:30 Ответить
патамушта нікалай.
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07.12.2024 00:43 Ответить
нікалай-нідворай
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07.12.2024 02:18 Ответить
А створити новий профіль - означає зрадити пуйла. Правда ж краще до скону меншовартісно ганьбитися з Нікалаєм на лобі? Оце справжній клоун!
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07.12.2024 09:57 Ответить
Профіль з історією з 2014 р. то є особисте надбання. Не те що якийсь зелений чувак з 2022 р.
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07.12.2024 10:58 Ответить
Секта прикоцаних довбодятлів, що вважає древні аквафрешні геморої в своїх радянських дупах опупенним надбанням (бо більше нема чим пишатися), тому ставить їм пам'ятники і меншовартісно поклоняється. ))
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07.12.2024 11:16 Ответить
2022 - 2024 = 2 роки Ви тут пасешся. Скоро теж станеш "прикоцаним ..."
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10.12.2024 22:58 Ответить
Пасешся ти, баране. А мені якось по×ер на твій нафталіновий фетишизм. Мене блокували більше разів, ніж звивин в твоїй нарцисічній макітрі.
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10.12.2024 23:58 Ответить
Ааа !! Значить недаремно блокували !
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11.12.2024 14:14 Ответить
Дурник з пальця радіє. ))
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12.12.2024 00:29 Ответить
Змінити профіль? Усе для тебе, моя зелена кохана.
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07.12.2024 17:42 Ответить
Так Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=66aVIE3TqaA&t=15s САМЕ ЦЕ і обіцяв )))
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06.12.2024 23:57 Ответить
Це ти про друзів ЗЄ Баканова та Рєзнікова?
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07.12.2024 00:06 Ответить
ЗЕвгиевы конюшни
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07.12.2024 00:01 Ответить
"Байдєн пачєму ми єщьо нє в NATO? І в Єврасаюз ніКАК нє вазьмут. У нас па карупциі - clear"
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07.12.2024 00:03 Ответить
вся Україна боїться татарова і єрмака народ боїться ***
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07.12.2024 00:05 Ответить
До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
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07.12.2024 00:08 Ответить
Вовачка Буратина мафії
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07.12.2024 00:12 Ответить
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07.12.2024 00:21 Ответить
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07.12.2024 09:35 Ответить
Дуже схоже на ОПГ ...На кшалт Портнова ...Цікаве "землячество" склалося в поліції під дахом ОП...Але Гарант цього не бачить і йому ніхто очі не відкриває...Щось с зором,або Гаранта ні в х....не ставлять.
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07.12.2024 00:22 Ответить
гарант в тємє, ета сваі люді, прєданниє.
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07.12.2024 00:37 Ответить
з одного боку - російська навала, а з другого - татарська. Ми в оточенні.
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07.12.2024 00:36 Ответить
Красиво сказали
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07.12.2024 01:11 Ответить
І у Новоукраінці щось з хромосомами?
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07.12.2024 00:44 Ответить
Претула свой ротик в сторону облысевшего ублюдка Татарова открыть не хочет? Одна команда?)
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07.12.2024 01:08 Ответить
ОПГ
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07.12.2024 01:09 Ответить
мусора - учониє.. пєрєсідєнт - піаніст-йурист-заочник, дурілка картонная... завгосп-ніхто - узурпатор влади.. так і "живемо" у країні мрії жлобів-мародерів-зрадників.. - ото понавибирали...
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07.12.2024 02:51 Ответить
Земафія у якій головний мафіозі не Зеленський?
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07.12.2024 02:52 Ответить
Зеленский - дурилка картонная, фантик для дебилов. И в фантик этот завернуто столько говна...
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07.12.2024 07:06 Ответить
Ось так... Спецназ імені Янека сформований татаровим... в Центрі Київа... В ЗЕ грають в піддавки...
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07.12.2024 05:24 Ответить
Ось це і є ''мєнтовська'' мафія під двоголовою орудою Татарова і Цуцкірідзе (майже сіамські близнюки, друзі нерозлий вода з юнацьких років). Вони обоє усю свою так звану трудову біографію ідуть в ''дуеті''.
А всі решта так звані нібито правоохоронці їхні земляки це вірні штики і прислуга цього ''мєнтовського дуету''.
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07.12.2024 05:26 Ответить
Ось для чого був викликаний єрмак до Вашингтону. Бо оборотні в погонах і білокомірцях без погон на чолі із саме єрмачнею вже дістали американці.
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07.12.2024 05:43 Ответить
немає слів
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07.12.2024 05:53 Ответить
Італійська мафія - це діти у пісочниці поруч з державною ментівсько-прокурорсько-суддівською мафією України.
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07.12.2024 06:08 Ответить
Покищо гучних замовних вбивств слідчих і суддів не помічено. Тому мабуть ... так. Ефективно мафія працює.
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07.12.2024 11:02 Ответить
Я розумію, що це все просто картина маслом : "бенкет стерв'ятників", подякуємо нашим славетним патріотам Олігархам.
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07.12.2024 09:33 Ответить
Нічого собі ...розвинута мафіозна структура ,яка захищає тих хто грабує Україну ,а завтра вони виконають наказ по зачищеню тих , хто проти зеленського ...і оце з цими бандитами 🤡 хоче в ЄС ?!
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07.12.2024 09:58 Ответить
Дуже радує , тешо журналісти почали висвітлювати те шо є в Україні насправді ...добре шо журналісти почали виправляти свої помилкі з18 р. Коли масово топили за цих бандитів , шось змінилося ...може зрозуміли, який відсоток вини, лежить на них ...
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07.12.2024 10:07 Ответить
ось і знайшли відповідь на запитання,яким чином Татаров впливає на правоохоронні органи
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07.12.2024 10:22 Ответить
Це ж треба, і не знав, що мої "земляки" такі, с...ка, просунуті в органах.
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07.12.2024 11:03 Ответить
Різниця між бандюком і міліціонером в тому, що перший є фріленс, на вільних хлібах, де все на власний ризик і на випадок. А міліціонер на зарплаті і з гарантіями соцпакетів і забезпеченої старості на разі якщо десь щось в справжньому злочинному житті пішло не так.
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07.12.2024 11:25 Ответить
Незаслужено просунулися поліцейські під крилом Татарова з районного містечка на Кіровоградщині...але земляцтво воно та в Африці земляцтво..
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07.12.2024 13:49 Ответить
Не інакше, як зрада - розкрити карти перед "чеченцями"!
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07.12.2024 14:25 Ответить
Ти ба які науковці , кандидати та доктора ! Бо згідно постанови КМУ № 988 від 11.11.2015 мають доплати до зарплати за вчене звання . Один раз заплатив за кандидатьську чи докторську і маєш дивіденди все життя , ще і доплату до пенсії.
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07.12.2024 14:27 Ответить
 
 