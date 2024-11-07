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Татаров не менее 9 раз летал в Москву после 2014 года, - СМИ

Олег Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Росії

Заместитель главы ОП Олег Татаров после оккупации Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе по меньшей мере 9 раз летал в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные авиаперелетов Олега Татарова, которые есть в распоряжении проекта "Схемы".

В период, когда Татаров занимался адвокатской деятельностью, летал в Россию. Трижды в 2017 году, четыре раза в 2018 и дважды в 2019 году. Последний раз он летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Журналисты обратились в Офис Президента с просьбой прокомментировать эти полеты, но на момент публикации ответа не было.

Авторы проанализировали и сопоставили данные о поездках Олега Татарова с помощью доступа к информации из баз данных о пересечении границы трех стран - Украины, Беларуси и России. После 2014 года авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, поэтому Татаров добирался в Москву из Киева через Минск.

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Когда Татаров летал в Россию

27 августа 2017 года он прилетел из Украины в Беларусь в аэропорт Минска, откуда в тот же день отправился в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. На следующий день, 28 августа, Олег Татаров вылетел из аэропорта Домодедово в Беларусь и на следующий день вернулся в Украину.

Через месяц Татаров снова отправился в двухдневное путешествие в Россию, прилетев в Минск 26 сентября и в тот же день направившись в Москву. 27 сентября самолетом Татаров вернулся в Беларусь и в тот же день улетел в Украину.

Еще одно путешествие в Россию Татаров совершил в конце 2017-го - 12 декабря вылетел в Москву из Минска, куда добрался из Украины, и тем же маршрутом вернулся.

В 2018 году Татаров был в России четыре раза - в марте, октябре, ноябре и декабре. Во всех случаях Татаров летал в Москву через Беларусь и не задерживался в РФ больше, чем на день.

В 2019 году Татаров дважды летал в РФ. 12 марта утром он прилетел в Россию из столицы Катара Дохи. В тот же день он вылетел в Минск и откуда самолетом направился в Украину.

Последним известным визитом в РФ является следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году во втором туре. 22 апреля Татаров отправился в Беларусь, откуда в тот же день вылетел в Москву. Вечером 23 апреля Татаров вылетел снова в Минск, а оттуда - в Украину.

Олег Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Росії

"В рамках расследования о поездках Олега Татарова в РФ после 2014 года, "Схемы" провели перекрестную проверку данных: сначала получили доступ к информации о пересечении им украинской границы. Впоследствии проверили эти данные с белорусской стороны - с помощью доступа к утечкам из базы данных пересечения границы Беларуси. Увидев, что из Беларуси Татаров следовал в Россию, "Схемы" верифицировали эти данные и со стороны РФ - они отражаются в ряде утечек из нескольких российских баз данных о пересечении границы за разные периоды", - рассказали журналисты.

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Поездки в Беларусь

Авторы материала также заявили, что Татаров ездил в Беларусь в марте 2013 года, дважды - в июне и ноябре 2014-го, и еще один раз в марте 2016 года.

22 марта 2016 года Татаров пересекал границу с Беларусью через КПП "Новая Гута" на собственном автомобиле, 23 марта тем же маршрутом вернувшись в Украину. При этом неизвестно, посещал ли Татаров в этих поездках Россию.

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Поездки в оккупированный Крым

По данным "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым. 6 июня он пересек КПП "Джанкой". Назад он вернулся 8 июня через КПП "Армянск".

"Автомобиль, на котором Татаров ездил на оккупированную территорию, принадлежал в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

В 2008 году Фаринник, будучи на тот момент главой Главного следственного управления МВД и заместителем министра, привел Татарова работать к себе в ГСУ, а затем сделал своим партнером в адвокатской фирме, которая с приходом туда Татарова получила название "Татаров, Фаринник, Головко", - рассказали авторы материала.

Журналисты направили официальное письмо на имя Татарова в ОП, спросив, с какой целью он по меньшей мере 9 раз, начиная с 2014 года посещал Российскую Федерацию, с кем именно и по каким вопросам имел там встречи, были ли среди тех, с кем он встречался, должностные лица РФ.

По состоянию на момент выхода материала Олег Татаров не предоставил ответов.

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Автор: 

россия (96455) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+49
Адвокат Портнова літав в маскву
Літав "вбивати чеченців" мабуть...
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07.11.2024 14:21 Ответить
+46
Дуже ефективний менеджер московії. Країна в надійних руках.
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07.11.2024 14:19 Ответить
+41
Поки 27% віборців ховались по окопах, Татаров безстрашно штурмував Москву! З Бубочкою напару...
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07.11.2024 14:21 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
шпійон..., наш, бгггг
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07.11.2024 14:18 Ответить
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07.11.2024 14:31 Ответить
Краще б "самоваром" залишилося і під себе ходило 10 років. Падло.
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07.11.2024 14:34 Ответить
Якщо швидко здохнув, то йому дуже повезло.
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07.11.2024 14:55 Ответить
вполне возможно что он ездил туда убивать чеченцев.
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07.11.2024 23:09 Ответить
Дуже ефективний менеджер московії. Країна в надійних руках.
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07.11.2024 14:19 Ответить
Скажи мені хто твій менеджер і я скажу хто ти, Ото і кажу - зрадник падлюка
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07.11.2024 14:49 Ответить
Поки 27% віборців ховались по окопах, Татаров безстрашно штурмував Москву! З Бубочкою напару...
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07.11.2024 14:21 Ответить
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07.11.2024 17:05 Ответить
🦠🤮Земерзота і всі ойго 5-6 гнид менеджерів , негайно під трибунал, як Каддафі!
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07.11.2024 20:18 Ответить
З чаушеску правильніше.
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08.11.2024 07:52 Ответить
Краще як Каддафі, з держаком від лопати в жопі.
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08.11.2024 07:59 Ответить
Адвокат Портнова літав в маскву
Літав "вбивати чеченців" мабуть...
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07.11.2024 14:21 Ответить
Ну а де ще шукати чеченців? Ну не в Грозному же!
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07.11.2024 19:44 Ответить
Отримував інструкції і корисні поради .
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07.11.2024 14:21 Ответить
Нє вінаватий он!!!Його Порошенко заставіл!!!
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07.11.2024 14:22 Ответить
Зеленський сам себе обісрав такою командою яку сам призначив. Хоча що йому кажуть "зверху" те він і робить
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07.11.2024 14:22 Ответить
Та всі його 5-6 "потужних" менеджерів- зрадники України, та фсбшні агенти під комундуванням козиря, включаючи янелоха нетряпковича боневтіка!
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07.11.2024 15:53 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2024 18:37 Ответить
А Ермак і інші з ОПУ невже не їздили ?
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07.11.2024 14:23 Ответить
Заспокоює те,що немає свідків,як Татаров заходив на Лубянку, ...або Кремль!!А також він під надійним контролем Єрмака!! Отож - ніяких питань! Надійний,перевірений..... товарищ!
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07.11.2024 14:24 Ответить
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07.11.2024 14:24 Ответить
Боневтик что-то ляпнет по этому вопросу?
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07.11.2024 14:26 Ответить
Всє на шашликі!!!
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07.11.2024 14:32 Ответить
Молодець! Чеченців на московії більше ніж в Києві, а він, схоже, серійний вбивця...
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07.11.2024 14:27 Ответить
свій
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07.11.2024 14:27 Ответить
А інших там нема.
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07.11.2024 14:28 Ответить
ригіАнальний зепокидьок
мабудь літав чеченців стріляти
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07.11.2024 14:27 Ответить
Задрот
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07.11.2024 14:28 Ответить
Ауу, сбу! За що вам гроші платять (до речі українці! Не д'єрмак!) Може пора ''крупну рибу'' ловити, а не дрібних ''шісток'' по вокзалах!!
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07.11.2024 14:29 Ответить
Так нинішній очільник СБУ шестерить на татарова.
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07.11.2024 15:09 Ответить
А чим вони зараз займаються? Підглядають за дівками в сауні та натравлюють ТЦК-шників на журналістів. Вони не можуть розпорошувати свої ресурси на такі дрібниці. О, згадав! Деяким СБУ-шникам ще потрібен час (робочий) для походів у "качалку". То коли їм займатися шпигунами та зрадниками?
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07.11.2024 15:30 Ответить
Як ця гнида вже задовбала.
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07.11.2024 14:31 Ответить
за це-ушками до кураторів їздив
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07.11.2024 14:32 Ответить
Що ви всі тут обурюєтесь.
Зеленський теж в ********* гостював - заглядав в очі ***** і ''увідєл мір в ґлазах'' *****.
А Татаров літав - що б таємно ''вбивати чеченців'' в логові *****.
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07.11.2024 14:32 Ответить
Поїхав до мацкви щоб полювати на кадировців- респект йому
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07.11.2024 14:32 Ответить
- "Що там було в маминій спальні, доця?" запитує батько.
- "Я не бачила, дядя Вася повісив свої труси на клямку" відповіла доця.
_ "ну знову та визначеність" сказав батько.
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07.11.2024 14:34 Ответить
Чомусь мене це зовсім не здивувало! До цього ЗЕ і Єрмак літали до Патрушева у Оман.
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07.11.2024 14:36 Ответить
Після цього. Вони були там на початку 2020 року.
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07.11.2024 16:38 Ответить
Татаров літав за поребрік убивать чеченців.
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07.11.2024 14:39 Ответить
Зе-влада поголовно прокремлівська.
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07.11.2024 14:41 Ответить
А що ви очікували від риготні?
В нас давно переміг антимайдан
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07.11.2024 14:43 Ответить
Не дивно що він в ОП, відповідальний менеджер за правоохорону суддову владу ,тому ще треба щось доводити хто зараз при владі
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07.11.2024 14:49 Ответить
Зебіли зрозуміють що обрана ними влада зрадники та моральні виродки тільки тоді, коли російський танк засуне дуло їм у вікно.
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07.11.2024 14:53 Ответить
зе!гундосу, нема коли.
воно б'ється з орбаном за нічну вазу трампа.
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07.11.2024 14:59 Ответить
Олєжка, мабуть, особисто їздив супроводжувати клоуна на ознайомлення Пуйлу.
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07.11.2024 15:02 Ответить
Літав щоб на чєчєнцев сафарі трошки дєлать.
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07.11.2024 15:05 Ответить
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07.11.2024 15:11 Ответить
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07.11.2024 15:12 Ответить
Потрібно ще дату вказати.
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07.11.2024 16:41 Ответить
19 травня 2019 року. За день до інавгурації.
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07.11.2024 17:04 Ответить
Колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича Андрій Портнов заявляє, що повернувся в Україну.

«Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщино!» - https://web.telegram.org/#/im?p=@PortnovUA повідомив Портнов у мережі Telegram, проілюструвавши повідомлення фотографією на автошляху на тлі мікроавтобуса з написом Kyiv на борту.

Ну які ще аргументи потрібні про "новіє ліца"? Сигнал він подає...
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07.11.2024 18:15 Ответить
і чого доїбались? Може у нього абонемент був у Большой тєатр, і це була остання нагода попасти на "Баріса Годунова" мусарского.
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07.11.2024 15:14 Ответить
Я дико вибачаюсь,але у Вас перед словом "мусарского" знак "тире" пропущений.
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07.11.2024 16:43 Ответить
ну, якщо чесно, то у слові "муссарского" у мене купа помилок, бо правильно писати "мусарскава".
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07.11.2024 16:58 Ответить
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07.11.2024 17:00 Ответить
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07.11.2024 17:17 Ответить
Так, так. По носу видно, що Мусарог - справжній московит.
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07.11.2024 19:56 Ответить
І що? Зеленського Патрушев на власному літаку взагалі катав. Так що... Чи й не новина.
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07.11.2024 15:21 Ответить
Нахрена держава витрачае корумпованим працівникам прокуратури НАБУ ДБР і т.д таки велики кошти на зарплату а вони все одно ніхера не роблять тільки ворують собі та тещі і на 2025 рік їм знов підвищують зарплати то мабуть краще віддати ці гроші журналістам розслідувачам бо якрась тільки від них е якась користь для держави
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07.11.2024 15:23 Ответить
Набирався досвіду, як "чеченців" поборювати...
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07.11.2024 15:26 Ответить
така собі членочная дипломатія імені Зєлєнскага-Підєрмачного-Забаклановского - запчастини для піаніни Найвеличнівшивого перевозив..
мабуть 73%вим зебілам й досі нравіца похоронний марш Шопена у виконанні ВошЬдя..
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07.11.2024 15:33 Ответить
Тільки цього матеріалу вистачає, щоб вимагати імпічмент Зеленському.

Зєлю геть. Вибори
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07.11.2024 15:43 Ответить
Согласен на 1000 %
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07.11.2024 18:36 Ответить
Налітав

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07.11.2024 15:52 Ответить
Невже це Зєрмаковський Татаров? Там перелік дуже великий, цим воїнам не можна бути поруч з тим Татаровим. "За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку" Татарова? Матінко рідна...
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07.11.2024 17:02 Ответить
Москалі з банкової літали у москву, теж новину знайшли. Ще напишіть, що вода мокра.
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07.11.2024 15:53 Ответить
у відрядження літав.. павишеніє кваліфікаціі,
йому ще й за це з бюджету платили гроші..
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07.11.2024 23:39 Ответить
Значить, не зря літав на болота, раз орден від боневтіка отримав! Заданіє дЄрмака виконав успішно! 🤬
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07.11.2024 15:59 Ответить
А що без цих перельотів ще комусь притомному не зрозуміло що цей і не тільки цей покидьок агентура кремля???
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07.11.2024 16:09 Ответить
Пам'ятайте про це також
https://youtu.be/5CNXbrbCfLw?si=fVQ0W0Fhn-bnpOmV
Якщо найближчим часом не буде ніяких змін,нам моржова.
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07.11.2024 16:11 Ответить
Після 23.04.2019 року татаров Завдання Центру отримував безпосередньо через всім відомого резидента в ОП?
Блд, в Україні є хоч якась контррозвідка? Хто наш Кальтербрунер?
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07.11.2024 16:35 Ответить
ХЙЁВО ПВО РАБОТАЕТ !!!
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07.11.2024 16:59 Ответить
А що до бізнесу у мордорі у ті часи теперішнього президента та його нерухомості у Криму?
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07.11.2024 17:13 Ответить
Тому й мусорня працює по указці кацапів , геноцидить народ України
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07.11.2024 17:29 Ответить
То він їздев боротися з чеченцями, вам же криворізький організм вже розяснив шо до татарова
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07.11.2024 18:06 Ответить
На Волдеморта похож, епт
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07.11.2024 18:07 Ответить
На морду посмотрите..тварь
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07.11.2024 18:18 Ответить
Зе и его окружение это агенты фсб. Пока зе президент , кто то ещё верит в победу Украины?!
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07.11.2024 18:34 Ответить
Скільки ж він там чеченців навибивав?
Тільки швидкоахметчай мимо нього проскочив коли вбили Нємцова,Новодворську,а так би скількох могли вбити-путіна,піськова,мєдвєда,конячку,валюполстакана
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07.11.2024 18:40 Ответить
Гнида літала зливати інформацію та отримувати інструкції від ФСБ! І цей вишкребок зараз тихо сидить в ОП і стучить кацапам найсвіжішу інформацію...
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07.11.2024 19:06 Ответить
Буду здивований, якщо у Татарова не виявиться російського паспорта. Без нього взагалі в ОПу не приймають.
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07.11.2024 19:10 Ответить
Людина,яка керує всією судовою системою України - кацапський кріт. Як таке можливо на десятому році війни?!
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07.11.2024 19:18 Ответить
Це диво стало можливим у 2019 завдяки «потужній магії тупості» 73%-х зелебобиків.
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07.11.2024 20:00 Ответить
Зе Дегенерати!!! Это та рыговская шавка которая резала чичей в 22 году а фсбєшник Елдак с люськой не успевали подавать патроны??))))
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07.11.2024 19:37 Ответить
Якісь странуваті журналісти. А куди мав літати малоорос, доктор антимайданних наук, друг ворога України портнова і любітєль "русского мира" татаров, в США чи до Англії?
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07.11.2024 19:40 Ответить
А чи хтось цікавився скільки разів літав до московії за той же період наш найвеличніший підор **********?
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07.11.2024 19:46 Ответить
И на кого тут обижаться????
Сами избрали !!!!!
Хуже не будет....... пАржом.....
Осталось дождаться ...дожить....
Дотянуть чудом...когда хуже не будет...,
А пАржать ...прошу на концерты 95 квартала.... Там так же весело!!
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07.11.2024 21:11 Ответить
Мерзоту на палю!!!
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07.11.2024 21:36 Ответить
Наш потужний Лідор концерти давав на москві після 2014 року. Але Порошенко обрав його нашим президентом
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07.11.2024 22:30 Ответить
татаров такий самий адвокат, як і медведчук-соколовський..
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07.11.2024 23:34 Ответить
їбальник лише на параші сидіти
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08.11.2024 00:13 Ответить
всякие адвокаты, пиарасты, журнализды, работники ртом, "эффективные менеджеры" пилильщики и делильщики, и ни одного завалящего инженера. с чего бы стало лучше.
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08.11.2024 00:24 Ответить
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08.11.2024 00:45 Ответить
Боневтіксо своим боровом менеджером выходит реально проект Кремля
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08.11.2024 07:35 Ответить
 
 