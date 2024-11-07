Татаров не менее 9 раз летал в Москву после 2014 года, - СМИ

Заместитель главы ОП Олег Татаров после оккупации Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе по меньшей мере 9 раз летал в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные авиаперелетов Олега Татарова, которые есть в распоряжении проекта "Схемы".

В период, когда Татаров занимался адвокатской деятельностью, летал в Россию. Трижды в 2017 году, четыре раза в 2018 и дважды в 2019 году. Последний раз он летал в Россию на следующий день после победы Зеленского на выборах президента 21 апреля 2019 года.

Журналисты обратились в Офис Президента с просьбой прокомментировать эти полеты, но на момент публикации ответа не было.

Авторы проанализировали и сопоставили данные о поездках Олега Татарова с помощью доступа к информации из баз данных о пересечении границы трех стран - Украины, Беларуси и России. После 2014 года авиасообщение между Украиной и Россией было остановлено, поэтому Татаров добирался в Москву из Киева через Минск.

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Когда Татаров летал в Россию

27 августа 2017 года он прилетел из Украины в Беларусь в аэропорт Минска, откуда в тот же день отправился в Москву, приземлившись в аэропорту Внуково. На следующий день, 28 августа, Олег Татаров вылетел из аэропорта Домодедово в Беларусь и на следующий день вернулся в Украину.

Через месяц Татаров снова отправился в двухдневное путешествие в Россию, прилетев в Минск 26 сентября и в тот же день направившись в Москву. 27 сентября самолетом Татаров вернулся в Беларусь и в тот же день улетел в Украину.

Еще одно путешествие в Россию Татаров совершил в конце 2017-го - 12 декабря вылетел в Москву из Минска, куда добрался из Украины, и тем же маршрутом вернулся.

В 2018 году Татаров был в России четыре раза - в марте, октябре, ноябре и декабре. Во всех случаях Татаров летал в Москву через Беларусь и не задерживался в РФ больше, чем на день.

В 2019 году Татаров дважды летал в РФ. 12 марта утром он прилетел в Россию из столицы Катара Дохи. В тот же день он вылетел в Минск и откуда самолетом направился в Украину.

Последним известным визитом в РФ является следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году во втором туре. 22 апреля Татаров отправился в Беларусь, откуда в тот же день вылетел в Москву. Вечером 23 апреля Татаров вылетел снова в Минск, а оттуда - в Украину.

"В рамках расследования о поездках Олега Татарова в РФ после 2014 года, "Схемы" провели перекрестную проверку данных: сначала получили доступ к информации о пересечении им украинской границы. Впоследствии проверили эти данные с белорусской стороны - с помощью доступа к утечкам из базы данных пересечения границы Беларуси. Увидев, что из Беларуси Татаров следовал в Россию, "Схемы" верифицировали эти данные и со стороны РФ - они отражаются в ряде утечек из нескольких российских баз данных о пересечении границы за разные периоды", - рассказали журналисты.

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Поездки в Беларусь

Авторы материала также заявили, что Татаров ездил в Беларусь в марте 2013 года, дважды - в июне и ноябре 2014-го, и еще один раз в марте 2016 года.

22 марта 2016 года Татаров пересекал границу с Беларусью через КПП "Новая Гута" на собственном автомобиле, 23 марта тем же маршрутом вернувшись в Украину. При этом неизвестно, посещал ли Татаров в этих поездках Россию.

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Поездки в оккупированный Крым

По данным "Схем", в 2015 году Татаров ездил в оккупированный Крым. 6 июня он пересек КПП "Джанкой". Назад он вернулся 8 июня через КПП "Армянск".

"Автомобиль, на котором Татаров ездил на оккупированную территорию, принадлежал в то время сотруднику компании, которой на время его работы владела Галина Фаринник, жена адвоката Василия Фаринника.

В 2008 году Фаринник, будучи на тот момент главой Главного следственного управления МВД и заместителем министра, привел Татарова работать к себе в ГСУ, а затем сделал своим партнером в адвокатской фирме, которая с приходом туда Татарова получила название "Татаров, Фаринник, Головко", - рассказали авторы материала.

Журналисты направили официальное письмо на имя Татарова в ОП, спросив, с какой целью он по меньшей мере 9 раз, начиная с 2014 года посещал Российскую Федерацию, с кем именно и по каким вопросам имел там встречи, были ли среди тех, с кем он встречался, должностные лица РФ.

По состоянию на момент выхода материала Олег Татаров не предоставил ответов.

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