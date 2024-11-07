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Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, - ЗМІ

Олег Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Росії

Заступник глави ОП Олег Татаров після окупації Криму та початку агресії РФ на Донбасі щонайменше 9 разів літав до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані авіаперельотів Олега Татарова, які є в розпорядженні проєкту "Схеми".

У період, коли Татаров займався адвокатською діяльністю, літав до Росії. Тричі у 2017 році, чотири рази у 2018 та двічі у 2019 році. Востаннє він літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Журналісти звернулися до Офісу Президента із проханням прокоментувати ці польоти, але на момент публікації відповіді не було.

Автори проаналізували та співставили дані про поїздки Олега Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн – України, Білорусі та Росії. Після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, тому Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ.

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Коли Татаров літав до Росії

27 серпня 2017 року він прилетів з України в Білорусь в аеропорт Мінська, звідки того ж дня вирушив до Москви, приземлившись в аеропорту Внуково. Наступного дня, 28 серпня, Олег Татаров вилетів з аеропорту Домодєдово у Білорусь і наступного дня повернувся до України.

За місяць Татаров знову вирушив у дводенну подорож до Росії, прилетівши в Мінськ 26 вересня і того ж дня попрямувавши до Москви. 27 вересня літаком Татаров повернувся в Білорусь і того ж дня полетів в Україну.

Ще одну подорож до Росії Татаров здійснив наприкінці 2017-го - 12 грудня вилетів до Москви з Мінська, куди дістався з України, і тим же маршрутом повернувся.

У 2018 році Татаров був у Росії чотири рази – в березні, жовтні, листопаді та грудні. В усіх випадках Татаров літав до Москви через Білорусь та не затримувався в РФ більше, аніж на день.

У 2019 році Татаров двічі літав до РФ. 12 березня зранку він прилетів до Росії зі столиці Катару Дохи. Того ж дня він вилетів до Мінська і звідки літаком попрямував до України.

Останнім відомим візитом до РФ є наступний день після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в 2019 році в другому турі. 22 квітня Татаров вирушив до Білорусі, звідки того ж дня вилетів до Москви. Ввечері 23 квітня Татаров вилетів знову до Мінська, а звідти – до України.

Олег Татаров після 2014 року щонайменше 9 разів літав до Росії

"В рамках розслідування про поїздки Олега Татарова до РФ після 2014 року, "Схеми" провели перехресну перевірку даних: спершу отримали доступ до інформації про перетин ним українського кордону. Згодом перевірили ці дані з білоруського боку – за допомогою доступу до витоків з бази даних перетину кордону Білорусі. Побачивши, що з Білорусі Татаров слідував у Росію, "Схеми" верифікували ці дані і з боку РФ – вони відображаються у низці витоків з декількох російських баз даних про перетин кордону за різні періоди", - розповіли журналісти.

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Поїздки до Білорусі

Автори матеріалу також заявили, що Татаров їздив до Білорусі в березні 2013 року, двічі – в червні та листопаді 2014-го, та ще одного разу в березні 2016 року.. 

22 березня 2016 року Татаров перетинав кордон з Білоруссю через КПП "Нова Гута" на власному автомобілі, 23 березня тим же маршрутом повернувшись до України. При цьому невідомо, чи відвідував Татаров у цих поїздках Росію.

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Поїздки в окупований Крим

За даними "Схем", у 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму. 6 червня він перетнув КПП "Джанкой". Назад він повернувся 8 червня через КПП "Армянськ".

"Автівка, на якій Татаров їздив на окуповану територію, належала на той час співробітнику компанії, якою на час його роботи володіла Галина Фаринник, дружина адвоката Василя Фаринника.

У 2008 році Фаринник, будучи на той момент очільником Головного слідчого управління МВС та заступником міністра, привів Татарова працювати до себе в ГСУ, а потім зробив своїм партнером в адвокатській фірмі, яка з приходом туди Татарова отримала назву "Татаров, Фаринник, Головко", - розповіли автори матеріалу.

Журналісти надіслали офіційни лист на ім'я Татарова до ОП, запитавши, з якою метою він щонайменше 9 разів, починаючи з 2014 року відвідував Російську Федерацію, з ким саме та з яких питань мав там зустрічі, чи були серед тих, з ким він зустрічався, посадовці РФ.

Станом момент виходу матеріалу Олег Татаров не надав відповідей.

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Автор: 

росія (66502) Офіс Президента (2035) Татаров Олег (429)


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Топ коментарі
+49
Адвокат Портнова літав в маскву
Літав "вбивати чеченців" мабуть...
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07.11.2024 14:21 Відповісти
+46
Дуже ефективний менеджер московії. Країна в надійних руках.
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07.11.2024 14:19 Відповісти
+41
Поки 27% віборців ховались по окопах, Татаров безстрашно штурмував Москву! З Бубочкою напару...
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07.11.2024 14:21 Відповісти
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шпійон..., наш, бгггг
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07.11.2024 14:18 Відповісти
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07.11.2024 14:31 Відповісти
Краще б "самоваром" залишилося і під себе ходило 10 років. Падло.
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07.11.2024 14:34 Відповісти
Якщо швидко здохнув, то йому дуже повезло.
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07.11.2024 14:55 Відповісти
вполне возможно что он ездил туда убивать чеченцев.
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07.11.2024 23:09 Відповісти
Дуже ефективний менеджер московії. Країна в надійних руках.
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07.11.2024 14:19 Відповісти
Скажи мені хто твій менеджер і я скажу хто ти, Ото і кажу - зрадник падлюка
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07.11.2024 14:49 Відповісти
Поки 27% віборців ховались по окопах, Татаров безстрашно штурмував Москву! З Бубочкою напару...
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07.11.2024 14:21 Відповісти
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07.11.2024 17:05 Відповісти
🦠🤮Земерзота і всі ойго 5-6 гнид менеджерів , негайно під трибунал, як Каддафі!
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07.11.2024 20:18 Відповісти
З чаушеску правильніше.
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08.11.2024 07:52 Відповісти
Краще як Каддафі, з держаком від лопати в жопі.
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08.11.2024 07:59 Відповісти
Адвокат Портнова літав в маскву
Літав "вбивати чеченців" мабуть...
показати весь коментар
07.11.2024 14:21 Відповісти
Ну а де ще шукати чеченців? Ну не в Грозному же!
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07.11.2024 19:44 Відповісти
Отримував інструкції і корисні поради .
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07.11.2024 14:21 Відповісти
Нє вінаватий он!!!Його Порошенко заставіл!!!
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07.11.2024 14:22 Відповісти
Зеленський сам себе обісрав такою командою яку сам призначив. Хоча що йому кажуть "зверху" те він і робить
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07.11.2024 14:22 Відповісти
Та всі його 5-6 "потужних" менеджерів- зрадники України, та фсбшні агенти під комундуванням козиря, включаючи янелоха нетряпковича боневтіка!
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07.11.2024 15:53 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.11.2024 18:37 Відповісти
А Ермак і інші з ОПУ невже не їздили ?
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07.11.2024 14:23 Відповісти
Заспокоює те,що немає свідків,як Татаров заходив на Лубянку, ...або Кремль!!А також він під надійним контролем Єрмака!! Отож - ніяких питань! Надійний,перевірений..... товарищ!
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07.11.2024 14:24 Відповісти
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07.11.2024 14:24 Відповісти
Боневтик что-то ляпнет по этому вопросу?
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07.11.2024 14:26 Відповісти
Всє на шашликі!!!
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07.11.2024 14:32 Відповісти
Молодець! Чеченців на московії більше ніж в Києві, а він, схоже, серійний вбивця...
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07.11.2024 14:27 Відповісти
свій
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07.11.2024 14:27 Відповісти
А інших там нема.
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07.11.2024 14:28 Відповісти
ригіАнальний зепокидьок
мабудь літав чеченців стріляти
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07.11.2024 14:27 Відповісти
Задрот
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07.11.2024 14:28 Відповісти
Ауу, сбу! За що вам гроші платять (до речі українці! Не д'єрмак!) Може пора ''крупну рибу'' ловити, а не дрібних ''шісток'' по вокзалах!!
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07.11.2024 14:29 Відповісти
Так нинішній очільник СБУ шестерить на татарова.
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07.11.2024 15:09 Відповісти
А чим вони зараз займаються? Підглядають за дівками в сауні та натравлюють ТЦК-шників на журналістів. Вони не можуть розпорошувати свої ресурси на такі дрібниці. О, згадав! Деяким СБУ-шникам ще потрібен час (робочий) для походів у "качалку". То коли їм займатися шпигунами та зрадниками?
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07.11.2024 15:30 Відповісти
Як ця гнида вже задовбала.
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07.11.2024 14:31 Відповісти
за це-ушками до кураторів їздив
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07.11.2024 14:32 Відповісти
Що ви всі тут обурюєтесь.
Зеленський теж в ********* гостював - заглядав в очі ***** і ''увідєл мір в ґлазах'' *****.
А Татаров літав - що б таємно ''вбивати чеченців'' в логові *****.
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07.11.2024 14:32 Відповісти
Поїхав до мацкви щоб полювати на кадировців- респект йому
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07.11.2024 14:32 Відповісти
- "Що там було в маминій спальні, доця?" запитує батько.
- "Я не бачила, дядя Вася повісив свої труси на клямку" відповіла доця.
_ "ну знову та визначеність" сказав батько.
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07.11.2024 14:34 Відповісти
Чомусь мене це зовсім не здивувало! До цього ЗЕ і Єрмак літали до Патрушева у Оман.
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07.11.2024 14:36 Відповісти
Після цього. Вони були там на початку 2020 року.
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07.11.2024 16:38 Відповісти
Татаров літав за поребрік убивать чеченців.
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07.11.2024 14:39 Відповісти
Зе-влада поголовно прокремлівська.
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07.11.2024 14:41 Відповісти
А що ви очікували від риготні?
В нас давно переміг антимайдан
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07.11.2024 14:43 Відповісти
Не дивно що він в ОП, відповідальний менеджер за правоохорону суддову владу ,тому ще треба щось доводити хто зараз при владі
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07.11.2024 14:49 Відповісти
Зебіли зрозуміють що обрана ними влада зрадники та моральні виродки тільки тоді, коли російський танк засуне дуло їм у вікно.
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07.11.2024 14:53 Відповісти
зе!гундосу, нема коли.
воно б'ється з орбаном за нічну вазу трампа.
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07.11.2024 14:59 Відповісти
Олєжка, мабуть, особисто їздив супроводжувати клоуна на ознайомлення Пуйлу.
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07.11.2024 15:02 Відповісти
Літав щоб на чєчєнцев сафарі трошки дєлать.
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07.11.2024 15:05 Відповісти
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07.11.2024 15:11 Відповісти
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07.11.2024 15:12 Відповісти
Потрібно ще дату вказати.
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07.11.2024 16:41 Відповісти
19 травня 2019 року. За день до інавгурації.
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07.11.2024 17:04 Відповісти
Колишній заступник голови Адміністрації президента України в часи Віктора Януковича Андрій Портнов заявляє, що повернувся в Україну.

«Друзі, понад п'ять років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - час повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщино!» - https://web.telegram.org/#/im?p=@PortnovUA повідомив Портнов у мережі Telegram, проілюструвавши повідомлення фотографією на автошляху на тлі мікроавтобуса з написом Kyiv на борту.

Ну які ще аргументи потрібні про "новіє ліца"? Сигнал він подає...
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07.11.2024 18:15 Відповісти
і чого доїбались? Може у нього абонемент був у Большой тєатр, і це була остання нагода попасти на "Баріса Годунова" мусарского.
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07.11.2024 15:14 Відповісти
Я дико вибачаюсь,але у Вас перед словом "мусарского" знак "тире" пропущений.
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07.11.2024 16:43 Відповісти
ну, якщо чесно, то у слові "муссарского" у мене купа помилок, бо правильно писати "мусарскава".
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07.11.2024 16:58 Відповісти
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07.11.2024 17:00 Відповісти
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07.11.2024 17:17 Відповісти
Так, так. По носу видно, що Мусарог - справжній московит.
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07.11.2024 19:56 Відповісти
І що? Зеленського Патрушев на власному літаку взагалі катав. Так що... Чи й не новина.
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07.11.2024 15:21 Відповісти
Нахрена держава витрачае корумпованим працівникам прокуратури НАБУ ДБР і т.д таки велики кошти на зарплату а вони все одно ніхера не роблять тільки ворують собі та тещі і на 2025 рік їм знов підвищують зарплати то мабуть краще віддати ці гроші журналістам розслідувачам бо якрась тільки від них е якась користь для держави
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07.11.2024 15:23 Відповісти
Набирався досвіду, як "чеченців" поборювати...
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07.11.2024 15:26 Відповісти
така собі членочная дипломатія імені Зєлєнскага-Підєрмачного-Забаклановского - запчастини для піаніни Найвеличнівшивого перевозив..
мабуть 73%вим зебілам й досі нравіца похоронний марш Шопена у виконанні ВошЬдя..
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07.11.2024 15:33 Відповісти
Тільки цього матеріалу вистачає, щоб вимагати імпічмент Зеленському.

Зєлю геть. Вибори
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07.11.2024 15:43 Відповісти
Согласен на 1000 %
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07.11.2024 18:36 Відповісти
Налітав

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07.11.2024 15:52 Відповісти
Невже це Зєрмаковський Татаров? Там перелік дуже великий, цим воїнам не можна бути поруч з тим Татаровим. "За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку" Татарова? Матінко рідна...
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07.11.2024 17:02 Відповісти
Москалі з банкової літали у москву, теж новину знайшли. Ще напишіть, що вода мокра.
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07.11.2024 15:53 Відповісти
у відрядження літав.. павишеніє кваліфікаціі,
йому ще й за це з бюджету платили гроші..
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07.11.2024 23:39 Відповісти
Значить, не зря літав на болота, раз орден від боневтіка отримав! Заданіє дЄрмака виконав успішно! 🤬
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07.11.2024 15:59 Відповісти
А що без цих перельотів ще комусь притомному не зрозуміло що цей і не тільки цей покидьок агентура кремля???
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07.11.2024 16:09 Відповісти
Пам'ятайте про це також
https://youtu.be/5CNXbrbCfLw?si=fVQ0W0Fhn-bnpOmV
Якщо найближчим часом не буде ніяких змін,нам моржова.
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07.11.2024 16:11 Відповісти
Після 23.04.2019 року татаров Завдання Центру отримував безпосередньо через всім відомого резидента в ОП?
Блд, в Україні є хоч якась контррозвідка? Хто наш Кальтербрунер?
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07.11.2024 16:35 Відповісти
ХЙЁВО ПВО РАБОТАЕТ !!!
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07.11.2024 16:59 Відповісти
А що до бізнесу у мордорі у ті часи теперішнього президента та його нерухомості у Криму?
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07.11.2024 17:13 Відповісти
Тому й мусорня працює по указці кацапів , геноцидить народ України
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07.11.2024 17:29 Відповісти
То він їздев боротися з чеченцями, вам же криворізький організм вже розяснив шо до татарова
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07.11.2024 18:06 Відповісти
На Волдеморта похож, епт
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07.11.2024 18:07 Відповісти
На морду посмотрите..тварь
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07.11.2024 18:18 Відповісти
Зе и его окружение это агенты фсб. Пока зе президент , кто то ещё верит в победу Украины?!
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07.11.2024 18:34 Відповісти
Скільки ж він там чеченців навибивав?
Тільки швидкоахметчай мимо нього проскочив коли вбили Нємцова,Новодворську,а так би скількох могли вбити-путіна,піськова,мєдвєда,конячку,валюполстакана
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07.11.2024 18:40 Відповісти
Гнида літала зливати інформацію та отримувати інструкції від ФСБ! І цей вишкребок зараз тихо сидить в ОП і стучить кацапам найсвіжішу інформацію...
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07.11.2024 19:06 Відповісти
Буду здивований, якщо у Татарова не виявиться російського паспорта. Без нього взагалі в ОПу не приймають.
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07.11.2024 19:10 Відповісти
Людина,яка керує всією судовою системою України - кацапський кріт. Як таке можливо на десятому році війни?!
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07.11.2024 19:18 Відповісти
Це диво стало можливим у 2019 завдяки «потужній магії тупості» 73%-х зелебобиків.
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07.11.2024 20:00 Відповісти
Зе Дегенерати!!! Это та рыговская шавка которая резала чичей в 22 году а фсбєшник Елдак с люськой не успевали подавать патроны??))))
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07.11.2024 19:37 Відповісти
Якісь странуваті журналісти. А куди мав літати малоорос, доктор антимайданних наук, друг ворога України портнова і любітєль "русского мира" татаров, в США чи до Англії?
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07.11.2024 19:40 Відповісти
А чи хтось цікавився скільки разів літав до московії за той же період наш найвеличніший підор **********?
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07.11.2024 19:46 Відповісти
И на кого тут обижаться????
Сами избрали !!!!!
Хуже не будет....... пАржом.....
Осталось дождаться ...дожить....
Дотянуть чудом...когда хуже не будет...,
А пАржать ...прошу на концерты 95 квартала.... Там так же весело!!
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07.11.2024 21:11 Відповісти
Мерзоту на палю!!!
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07.11.2024 21:36 Відповісти
Наш потужний Лідор концерти давав на москві після 2014 року. Але Порошенко обрав його нашим президентом
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07.11.2024 22:30 Відповісти
татаров такий самий адвокат, як і медведчук-соколовський..
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07.11.2024 23:34 Відповісти
їбальник лише на параші сидіти
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08.11.2024 00:13 Відповісти
всякие адвокаты, пиарасты, журнализды, работники ртом, "эффективные менеджеры" пилильщики и делильщики, и ни одного завалящего инженера. с чего бы стало лучше.
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08.11.2024 00:24 Відповісти
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08.11.2024 00:45 Відповісти
Боневтіксо своим боровом менеджером выходит реально проект Кремля
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08.11.2024 07:35 Відповісти
 
 