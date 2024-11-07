Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, - ЗМІ

Заступник глави ОП Олег Татаров після окупації Криму та початку агресії РФ на Донбасі щонайменше 9 разів літав до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані авіаперельотів Олега Татарова, які є в розпорядженні проєкту "Схеми".

У період, коли Татаров займався адвокатською діяльністю, літав до Росії. Тричі у 2017 році, чотири рази у 2018 та двічі у 2019 році. Востаннє він літав до Росії наступного дня після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року.

Журналісти звернулися до Офісу Президента із проханням прокоментувати ці польоти, але на момент публікації відповіді не було.

Автори проаналізували та співставили дані про поїздки Олега Татарова за допомогою доступу до інформації з баз даних про перетин кордону трьох країн – України, Білорусі та Росії. Після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було зупинене, тому Татаров діставався Москви з Києва через Мінськ.

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Коли Татаров літав до Росії

27 серпня 2017 року він прилетів з України в Білорусь в аеропорт Мінська, звідки того ж дня вирушив до Москви, приземлившись в аеропорту Внуково. Наступного дня, 28 серпня, Олег Татаров вилетів з аеропорту Домодєдово у Білорусь і наступного дня повернувся до України.

За місяць Татаров знову вирушив у дводенну подорож до Росії, прилетівши в Мінськ 26 вересня і того ж дня попрямувавши до Москви. 27 вересня літаком Татаров повернувся в Білорусь і того ж дня полетів в Україну.

Ще одну подорож до Росії Татаров здійснив наприкінці 2017-го - 12 грудня вилетів до Москви з Мінська, куди дістався з України, і тим же маршрутом повернувся.

У 2018 році Татаров був у Росії чотири рази – в березні, жовтні, листопаді та грудні. В усіх випадках Татаров літав до Москви через Білорусь та не затримувався в РФ більше, аніж на день.

У 2019 році Татаров двічі літав до РФ. 12 березня зранку він прилетів до Росії зі столиці Катару Дохи. Того ж дня він вилетів до Мінська і звідки літаком попрямував до України.

Останнім відомим візитом до РФ є наступний день після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в 2019 році в другому турі. 22 квітня Татаров вирушив до Білорусі, звідки того ж дня вилетів до Москви. Ввечері 23 квітня Татаров вилетів знову до Мінська, а звідти – до України.

"В рамках розслідування про поїздки Олега Татарова до РФ після 2014 року, "Схеми" провели перехресну перевірку даних: спершу отримали доступ до інформації про перетин ним українського кордону. Згодом перевірили ці дані з білоруського боку – за допомогою доступу до витоків з бази даних перетину кордону Білорусі. Побачивши, що з Білорусі Татаров слідував у Росію, "Схеми" верифікували ці дані і з боку РФ – вони відображаються у низці витоків з декількох російських баз даних про перетин кордону за різні періоди", - розповіли журналісти.

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Поїздки до Білорусі

Автори матеріалу також заявили, що Татаров їздив до Білорусі в березні 2013 року, двічі – в червні та листопаді 2014-го, та ще одного разу в березні 2016 року..

22 березня 2016 року Татаров перетинав кордон з Білоруссю через КПП "Нова Гута" на власному автомобілі, 23 березня тим же маршрутом повернувшись до України. При цьому невідомо, чи відвідував Татаров у цих поїздках Росію.

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Поїздки в окупований Крим

За даними "Схем", у 2015 році Татаров їздив до окупованого Криму. 6 червня він перетнув КПП "Джанкой". Назад він повернувся 8 червня через КПП "Армянськ".

"Автівка, на якій Татаров їздив на окуповану територію, належала на той час співробітнику компанії, якою на час його роботи володіла Галина Фаринник, дружина адвоката Василя Фаринника.

У 2008 році Фаринник, будучи на той момент очільником Головного слідчого управління МВС та заступником міністра, привів Татарова працювати до себе в ГСУ, а потім зробив своїм партнером в адвокатській фірмі, яка з приходом туди Татарова отримала назву "Татаров, Фаринник, Головко", - розповіли автори матеріалу.

Журналісти надіслали офіційни лист на ім'я Татарова до ОП, запитавши, з якою метою він щонайменше 9 разів, починаючи з 2014 року відвідував Російську Федерацію, з ким саме та з яких питань мав там зустрічі, чи були серед тих, з ким він зустрічався, посадовці РФ.

Станом момент виходу матеріалу Олег Татаров не надав відповідей.

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