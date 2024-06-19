УКР
Татаров і Ко спробують мене посадити, - Шабунін

шабунін

Глава Центру протидії корупції та військовослужбовець Віталій Шабунін прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що йому готують підозру за неявку на військову службу та використання волонтерського автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з "Інтерфаксу" дізнався, що Татаров і Ко спробують мене посадити. За даними медіа, мені готують підозру за неявку на військову службу.

Повторюю для Татарова і ко. Я добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення (25.02.2022). Для обдарованих в ОП – окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", - написав Шабунін у фейсбуці.

Також він пояснив ситуацію із автомобілем, який отримав від благодійного фонду.

"Також (за даними Інтерфаксу) мене звинуватять у тому, що я не передав у військову частину авто від благодійного фонду, надане особисто мені як військовослужбовцю.

Шановні діячі з ОП, я і не мав цього робити. Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу"). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах. Той корч, до речі, на Сході служить. Але якщо мені знадобиться для служби – візьму на якийсь час знову", - пояснив глава ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформу БЕБ провалюють за вказівкою Єрмака, це ставить під загрозу отримання допомоги від партнерів, - ЦПК

На думку Шабуніна, з огляду на ресурс, витрачений у цю історію, його "спробують посадити за цими дурними звинуваченнями". "Лише за період з 1 квітня по 18 червня на різних онлайн-ресурсах було опубліковано більше 300 публікацій, метою яких було дискредитувати мене", - зазначає він.

Ситуацію що склалося, Шабунін вважає помстою з боку Офісу Президента за системну критику дії керівника Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.

пост Шабуніна
пост Шабуніна

Автор: 

Шабунін Віталій (595) Центр протидії корупції (287) Офіс Президента (2052) Татаров Олег (431)
+43
За що боровся, на те і напоровся. Розкажи баєчку про ліпецьку фабрику, зубожіння при нищівних тарифах на світло по 90 копійок, вбивство брата, збагачення в 76 разів, і знищення Армії. Мо попоже.
19.06.2024 19:38 Відповісти
+43
Передайте Владіміру Александровічу, что проізошла ужасная ошібка!!
19.06.2024 19:59 Відповісти
+30
Співпрезидентhttps://republic.com.ua/rub/politics

До речі, ви в курсі, що в нас тепер дві України й, відповідно, два президенти? Це вже поза всіма межами протокольними й непротокольними. Звичайний завгосп, який за Конституцією та законодавством не лише не є владою, але й не держслужбовець, а керівник патронатної служби, на міжнародних форумах представлений, як навіть не віцепрезидент, а якийсь співпрезидент!

Будь-які представники делегацій за протоколом можуть знаходитися лише й виключно позаду голови делегації. Те, що тут бачимо, було б можливо лише, якби в якійсь країні був узаконений біумвірат із двома офіційними та рівноправними правителями. Співголовуюча на конференції президентка Швейцарії сидить одна від своєї країни, її помічники за спиною. Ззаду за Зєрмаком також укрделегація, зокрема, перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. В парламентсько-президентській республіці це одна з найвищих посадових осіб країни і вище за самого президента. А в усіх поїздках вона нарівні із Зарівною виконує обов'язки тривіальної помічниці завгоспа…

Ви багато побачили обурень від наших ЛСД з приводу такої демонстративної трансформації влади вже навіть не в офісно-президентську, а в єрмаківську республіку? Значить, усіх усе влаштовує? Ну-ну. І довго протягне країна з такими перверзіями?

https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл



Захід через ЗМІ недвозначно дає зрозуміти як відноситься до підміни українських державних інституцій Єрмаком - а у нас таке враження ця тема табуйована, бо не вписується в позітівну картину світу «єдиного».

Там ми рухаємось від перемоги до перемоги, стає тільки лудше і лудше, а хто задає питання про фокуси Татарова з Шурмою та цікавиться куди дівалась суб'єтність парламенту та Уряду - той сразу «російське ІПСО» (тм)

Тільки от ця модель нежиттєздатна, не треба бути великим аналітиком, щоби передбачити подальше охолодження повернутих на процедурах західних функціонерів до наших «5-6 менеджерів», скільки б останнім не співали славнів колективні Іванови-Пєтрови з Мосейчук-Раєвськими.

Рано чи пізно руба стане вибір (а він стане) між Єрмаком та наприклад вступом до НАТО - і думати що оберуть українці треба вже зараз.

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZXb_RYT_Sbw2KnozE4xjn6OdPpR5KooJp9XHNdUNTPYbaDm3VGOC1-3aie840XyUYvtuuVIs8fYtqdOtgX_2P_JOYq58_321IHuyAlvGH_oUybptOPyWf6c_VUtPP-9h8dk0nsZmTrErSHNnqIRUr9G&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас



Зеленський з Єрмаком мріють хоч якось домовитись із Путіним аби врятувати власні шкури. Там уже мова йде про власний хепі-енд, а не про високі матерії.

Навіть у вікенд саміту в Швейцарії спєци Банкової не полишали спроб накинути на ЗСУ, Сирського, Залужного та інших. Бо армія стовп - який за стамбульським сценарієм заважав РФ взяти Україну під контроль. І мав би піти під ніж.

Згадала недавню статтю WP, де йшлось, що посли G7 не можуть зустрітись з Зеленським, бо він сильно зайнятий. Тому часто на ці зустрічі ходить його друг в зеленій піжамі. Так от - краще би президент зустрічався з тими, хто реально має гроші, зброю і важелі впливу, а не оце все.

Публікація драфту Стамбульських угод була привітом від Москви тим, хто рішав про окупаційний кагбе мир тут. Типу, ну що там? Ми все памʼятаєм, братішка.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZW6hNH_Je96YmW_jkxq5_vXBHke6rmLohmJpB4GNt1315rMYUwPLyHIT_lDGXzjgAYzOqxSLePhv48X4de1Rl62_YQ2UJf9IlGkurND0VNen3hOkAiLXq_OMeGkjTNamYSlZDyosXyWMoUC6ngnqJ2i06Es3tba4sPtVdVWFfUzbTNC5S7Typ_yyRYVLOy30W0PgpKlqyiiSyXorLPJgo32&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva
19.06.2024 20:01 Відповісти
Завважте скільки зеленої гнилі в коментарях. Згадують якісь минулі "гріхи", чи радять йти воювати.
Здається, що від цієї людини користі буде більше в тилу ніж в окопі.
Назараз вже немає різнокольорового світу, ви або на темній стороні за єрмака або на світлій та проти.
19.06.2024 22:20 Відповісти
Кому ти потрібен. Є справи важнівіші, ще не все вкрадене...
19.06.2024 22:26 Відповісти
Такие уж все нарциссы ! Ну и посадил бы, ну и что ему за это было бы ?
19.06.2024 22:28 Відповісти
Хоча й петерасти посадять, але цей борцун з Порошенко заслужив на шконку
19.06.2024 23:05 Відповісти
я думаю в скором времени нужно будет не попробовать, а глубоко закопать и надежно залить битоном, некоторых граждан. которые не поняли, для чего их взяли на госслужбу и кто является источником власти в Украине. Господину Шабунину респект.
19.06.2024 23:51 Відповісти
пущай садют-game over
19.06.2024 23:59 Відповісти
единственное достижение Шабунина в ЗСУ он добровольно мобилизовался ( которое он приводит как аргумент), правда чтоб не посадили в тюрьму т.к. на него дело в суде лежит,
и второе это что волонтеры лично ему подарили машину, т.к. ему как одному солдату нужней чем военной части с коллективом таких же как он солдат, ну и волонтеры рассмотрели в нем редкого жлоба, который декларирует в налоговой декларации чуть ли не миллионы, но жлобится купить себе 20летнего корча и попрошайничает у волонтеров.
про то что его никто никогда в части уже 3 год не видел можно не рассказывать, достаточно пробить где его телефон был и где его военная часть, да и фоток Шабунина корешами как они долбят русню из части за 3 года никто не видел.
Вывод: Шабунин уже как 3 год в СЗЧ (но все непонятно чего боятся на него зарегестрировать уголовное дело) ну редкое чмо, жлоб и вор.
тек кого по стране сейчас будут сажать за отказ мобилизироваться, как и шабунин могут говорить что Татаров і Ко пытается посадить.
20.06.2024 00:19 Відповісти
Віталій , ти заслужив на тихе життя. Сідай, трохи подумай. Як ти своїм чорним ротом триндів з 2014 по 2019. Яке ж ти падло. Особливо перед виборами зеленого. Свинарчуків собі в жопу і в рот засунь
20.06.2024 00:30 Відповісти
Матеріальне забезпечення як військовослужбовець він отримує? Якщо отримує і при цьому тусується в Києві по блогерських інтервю не перший рік а на службі не зявляється то напевно потрібно присадити за таке нахабство!
20.06.2024 02:27 Відповісти
Посадят аж бегом !Зеля и КО не таких уже посадили пример разведчик и летчик верталета которого убили в Испании.
20.06.2024 03:39 Відповісти
Спасибо за вашу работу Виталий и не в коем случае не сдаваться
20.06.2024 06:07 Відповісти
ПАНОВЕ ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ ЖУРНАЛИСТИ...ВИ ЯК І ПРИ ЯНЕКУ ПРАЦЮЄТЕ НА СВІЙ ДОСТАТОК...НА ЗАМОВЛЕННЯ ВЛАДИ- ТАТАРОВА ТА ІНШИХ КОМАХ.. СПОЧАТКУ ЗАКРИВАЄТЕ ОЧІ. А ПОТІМ ЯКОДИН СТАНОВИТЕСЬ НА ІНШИЙ БІК БАРИКАДИ...ВИ ЯК ФЛЮГЕР..ТОБІЖ ФЛЮГЕРИ....ЯК ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄ ЛИТИСЯ КРОВ ВИ ЯК ОДИН ПЕРЕВЗУВАЄТЕСЯ І РІЖЕТЕ ПРАВДУ-МАТКУ...ЧОМУ ВИ ГНИДКУ ТАТАРОВА НЕ ШЕЛЬМУЄТЕ КОЖНУ БОЖУ ХВИЛИНУ?? ЧИ ТОГО ТИМОШЕНКА, КОНСУЛЬТАНТА УМЕРОВА, ТОГО ТИМОХУ , ЯКИМ НА ПОДАРОВАНОМУ ЗСУ НІМЦЯМИ АВТО РОЗГУЛЮВАВ,А ТЕПЕР ОН РАДНИК ВЖЕ...
20.06.2024 08:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 