Татаров і Ко спробують мене посадити, - Шабунін

Глава Центру протидії корупції та військовослужбовець Віталій Шабунін прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що йому готують підозру за неявку на військову службу та використання волонтерського автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно з "Інтерфаксу" дізнався, що Татаров і Ко спробують мене посадити. За даними медіа, мені готують підозру за неявку на військову службу.

Повторюю для Татарова і ко. Я добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення (25.02.2022). Для обдарованих в ОП – окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", - написав Шабунін у фейсбуці.

Також він пояснив ситуацію із автомобілем, який отримав від благодійного фонду.

"Також (за даними Інтерфаксу) мене звинуватять у тому, що я не передав у військову частину авто від благодійного фонду, надане особисто мені як військовослужбовцю.

Шановні діячі з ОП, я і не мав цього робити. Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу"). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах. Той корч, до речі, на Сході служить. Але якщо мені знадобиться для служби – візьму на якийсь час знову", - пояснив глава ЦПК.

На думку Шабуніна, з огляду на ресурс, витрачений у цю історію, його "спробують посадити за цими дурними звинуваченнями". "Лише за період з 1 квітня по 18 червня на різних онлайн-ресурсах було опубліковано більше 300 публікацій, метою яких було дискредитувати мене", - зазначає він.

Ситуацію що склалося, Шабунін вважає помстою з боку Офісу Президента за системну критику дії керівника Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.



