Татаров і Ко спробують мене посадити, - Шабунін
Глава Центру протидії корупції та військовослужбовець Віталій Шабунін прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що йому готують підозру за неявку на військову службу та використання волонтерського автомобіля.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно з "Інтерфаксу" дізнався, що Татаров і Ко спробують мене посадити. За даними медіа, мені готують підозру за неявку на військову службу.
Повторюю для Татарова і ко. Я добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення (25.02.2022). Для обдарованих в ОП – окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся", - написав Шабунін у фейсбуці.
Також він пояснив ситуацію із автомобілем, який отримав від благодійного фонду.
"Також (за даними Інтерфаксу) мене звинуватять у тому, що я не передав у військову частину авто від благодійного фонду, надане особисто мені як військовослужбовцю.
Шановні діячі з ОП, я і не мав цього робити. Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу"). Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах. Той корч, до речі, на Сході служить. Але якщо мені знадобиться для служби – візьму на якийсь час знову", - пояснив глава ЦПК.
На думку Шабуніна, з огляду на ресурс, витрачений у цю історію, його "спробують посадити за цими дурними звинуваченнями". "Лише за період з 1 квітня по 18 червня на різних онлайн-ресурсах було опубліковано більше 300 публікацій, метою яких було дискредитувати мене", - зазначає він.
Ситуацію що склалося, Шабунін вважає помстою з боку Офісу Президента за системну критику дії керівника Андрія Єрмака та його заступника Олега Татарова.
Здається, що від цієї людини користі буде більше в тилу ніж в окопі.
Назараз вже немає різнокольорового світу, ви або на темній стороні за єрмака або на світлій та проти.
и второе это что волонтеры лично ему подарили машину, т.к. ему как одному солдату нужней чем военной части с коллективом таких же как он солдат, ну и волонтеры рассмотрели в нем редкого жлоба, который декларирует в налоговой декларации чуть ли не миллионы, но жлобится купить себе 20летнего корча и попрошайничает у волонтеров.
про то что его никто никогда в части уже 3 год не видел можно не рассказывать, достаточно пробить где его телефон был и где его военная часть, да и фоток Шабунина корешами как они долбят русню из части за 3 года никто не видел.
Вывод: Шабунин уже как 3 год в СЗЧ (но все непонятно чего боятся на него зарегестрировать уголовное дело) ну редкое чмо, жлоб и вор.
тек кого по стране сейчас будут сажать за отказ мобилизироваться, как и шабунин могут говорить что Татаров і Ко пытается посадить.