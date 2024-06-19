Татаров и Ко попытаются меня посадить, - Шабунин

Глава Центра противодействия коррупции и военнослужащий Виталий Шабунин прокомментировал информацию в СМИ о том, что ему готовят подозрение за неявку на военную службу и использование волонтерского автомобиля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Только что из "Интерфакса" узнал, что Татаров и Ко попытаются меня посадить. По данным медиа, мне готовят подозрение за неявку на военную службу.

Повторяю для Татарова и Ко. Я добровольно мобилизовался в Киеве в первые дни широкомасштабного вторжения (25.02.2022). Для одаренных в ОП - кроме добровольной мобилизации, у меня с первого дня службы есть законные основания для демобилизации, которыми я не пользуюсь", - написал Шабунин в фейсбуке.

Также он объяснил ситуацию с автомобилем, который получил от благотворительного фонда.

"Также (по данным Интерфакса) меня обвинят в том, что я не передал в воинскую часть автомобиль от благотворительного фонда, предоставленный лично мне как военнослужащему.

Уважаемые деятели из ОП, я и не должен был этого делать. Есть две формы передачи авто: для воинской части (авто ставят на черные номера) и военному лично (остается на иностранных номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "О гуманитарной помощи"). Именно поэтому вы видите вокруг так много коряг (в моем случае авто - 20 лет!) на иностранных номерах. Та коряга, кстати, на востоке служит. Но если мне понадобится для службы, то возьму на какое-то время снова", - пояснил глава ЦПК.

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По мнению Шабунина, учитывая ресурс, потраченный на эту историю, его "попытаются посадить по этим глупым обвинениям". "Только за период с 1 апреля по 18 июня на различных онлайн-ресурсах было опубликовано более 300 публикаций, целью которых была дискредитация меня", - отмечает он.

Сложившуюся ситуацию Шабунин считает местью со стороны Офиса президента за системную критику действия руководителя Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.



