Татаров и Ко попытаются меня посадить, - Шабунин
Глава Центра противодействия коррупции и военнослужащий Виталий Шабунин прокомментировал информацию в СМИ о том, что ему готовят подозрение за неявку на военную службу и использование волонтерского автомобиля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Только что из "Интерфакса" узнал, что Татаров и Ко попытаются меня посадить. По данным медиа, мне готовят подозрение за неявку на военную службу.
Повторяю для Татарова и Ко. Я добровольно мобилизовался в Киеве в первые дни широкомасштабного вторжения (25.02.2022). Для одаренных в ОП - кроме добровольной мобилизации, у меня с первого дня службы есть законные основания для демобилизации, которыми я не пользуюсь", - написал Шабунин в фейсбуке.
Также он объяснил ситуацию с автомобилем, который получил от благотворительного фонда.
"Также (по данным Интерфакса) меня обвинят в том, что я не передал в воинскую часть автомобиль от благотворительного фонда, предоставленный лично мне как военнослужащему.
Уважаемые деятели из ОП, я и не должен был этого делать. Есть две формы передачи авто: для воинской части (авто ставят на черные номера) и военному лично (остается на иностранных номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "О гуманитарной помощи"). Именно поэтому вы видите вокруг так много коряг (в моем случае авто - 20 лет!) на иностранных номерах. Та коряга, кстати, на востоке служит. Но если мне понадобится для службы, то возьму на какое-то время снова", - пояснил глава ЦПК.
По мнению Шабунина, учитывая ресурс, потраченный на эту историю, его "попытаются посадить по этим глупым обвинениям". "Только за период с 1 апреля по 18 июня на различных онлайн-ресурсах было опубликовано более 300 публикаций, целью которых была дискредитация меня", - отмечает он.
Сложившуюся ситуацию Шабунин считает местью со стороны Офиса президента за системную критику действия руководителя Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.
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Здається, що від цієї людини користі буде більше в тилу ніж в окопі.
Назараз вже немає різнокольорового світу, ви або на темній стороні за єрмака або на світлій та проти.
и второе это что волонтеры лично ему подарили машину, т.к. ему как одному солдату нужней чем военной части с коллективом таких же как он солдат, ну и волонтеры рассмотрели в нем редкого жлоба, который декларирует в налоговой декларации чуть ли не миллионы, но жлобится купить себе 20летнего корча и попрошайничает у волонтеров.
про то что его никто никогда в части уже 3 год не видел можно не рассказывать, достаточно пробить где его телефон был и где его военная часть, да и фоток Шабунина корешами как они долбят русню из части за 3 года никто не видел.
Вывод: Шабунин уже как 3 год в СЗЧ (но все непонятно чего боятся на него зарегестрировать уголовное дело) ну редкое чмо, жлоб и вор.
тек кого по стране сейчас будут сажать за отказ мобилизироваться, как и шабунин могут говорить что Татаров і Ко пытается посадить.