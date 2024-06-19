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Татаров и Ко попытаются меня посадить, - Шабунин

шабунін

Глава Центра противодействия коррупции и военнослужащий Виталий Шабунин прокомментировал информацию в СМИ о том, что ему готовят подозрение за неявку на военную службу и использование волонтерского автомобиля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Только что из "Интерфакса" узнал, что Татаров и Ко попытаются меня посадить. По данным медиа, мне готовят подозрение за неявку на военную службу.

Повторяю для Татарова и Ко. Я добровольно мобилизовался в Киеве в первые дни широкомасштабного вторжения (25.02.2022). Для одаренных в ОП - кроме добровольной мобилизации, у меня с первого дня службы есть законные основания для демобилизации, которыми я не пользуюсь", - написал Шабунин в фейсбуке.

Также он объяснил ситуацию с автомобилем, который получил от благотворительного фонда.

"Также (по данным Интерфакса) меня обвинят в том, что я не передал в воинскую часть автомобиль от благотворительного фонда, предоставленный лично мне как военнослужащему.

Уважаемые деятели из ОП, я и не должен был этого делать. Есть две формы передачи авто: для воинской части (авто ставят на черные номера) и военному лично (остается на иностранных номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "О гуманитарной помощи"). Именно поэтому вы видите вокруг так много коряг (в моем случае авто - 20 лет!) на иностранных номерах. Та коряга, кстати, на востоке служит. Но если мне понадобится для службы, то возьму на какое-то время снова", - пояснил глава ЦПК.

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По мнению Шабунина, учитывая ресурс, потраченный на эту историю, его "попытаются посадить по этим глупым обвинениям". "Только за период с 1 апреля по 18 июня на различных онлайн-ресурсах было опубликовано более 300 публикаций, целью которых была дискредитация меня", - отмечает он.

Сложившуюся ситуацию Шабунин считает местью со стороны Офиса президента за системную критику действия руководителя Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

пост Шабуніна
пост Шабуніна

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Центр противодействия коррупции (247) Офис Президента (1800) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+43
За що боровся, на те і напоровся. Розкажи баєчку про ліпецьку фабрику, зубожіння при нищівних тарифах на світло по 90 копійок, вбивство брата, збагачення в 76 разів, і знищення Армії. Мо попоже.
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19.06.2024 19:38
+43
Передайте Владіміру Александровічу, что проізошла ужасная ошібка!!
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19.06.2024 19:59
+30
Співпрезидентhttps://republic.com.ua/rub/politics

До речі, ви в курсі, що в нас тепер дві України й, відповідно, два президенти? Це вже поза всіма межами протокольними й непротокольними. Звичайний завгосп, який за Конституцією та законодавством не лише не є владою, але й не держслужбовець, а керівник патронатної служби, на міжнародних форумах представлений, як навіть не віцепрезидент, а якийсь співпрезидент!

Будь-які представники делегацій за протоколом можуть знаходитися лише й виключно позаду голови делегації. Те, що тут бачимо, було б можливо лише, якби в якійсь країні був узаконений біумвірат із двома офіційними та рівноправними правителями. Співголовуюча на конференції президентка Швейцарії сидить одна від своєї країни, її помічники за спиною. Ззаду за Зєрмаком також укрделегація, зокрема, перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. В парламентсько-президентській республіці це одна з найвищих посадових осіб країни і вище за самого президента. А в усіх поїздках вона нарівні із Зарівною виконує обов'язки тривіальної помічниці завгоспа…

Ви багато побачили обурень від наших ЛСД з приводу такої демонстративної трансформації влади вже навіть не в офісно-президентську, а в єрмаківську республіку? Значить, усіх усе влаштовує? Ну-ну. І довго протягне країна з такими перверзіями?

https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл



Захід через ЗМІ недвозначно дає зрозуміти як відноситься до підміни українських державних інституцій Єрмаком - а у нас таке враження ця тема табуйована, бо не вписується в позітівну картину світу «єдиного».

Там ми рухаємось від перемоги до перемоги, стає тільки лудше і лудше, а хто задає питання про фокуси Татарова з Шурмою та цікавиться куди дівалась суб'єтність парламенту та Уряду - той сразу «російське ІПСО» (тм)

Тільки от ця модель нежиттєздатна, не треба бути великим аналітиком, щоби передбачити подальше охолодження повернутих на процедурах західних функціонерів до наших «5-6 менеджерів», скільки б останнім не співали славнів колективні Іванови-Пєтрови з Мосейчук-Раєвськими.

Рано чи пізно руба стане вибір (а він стане) між Єрмаком та наприклад вступом до НАТО - і думати що оберуть українці треба вже зараз.

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZXb_RYT_Sbw2KnozE4xjn6OdPpR5KooJp9XHNdUNTPYbaDm3VGOC1-3aie840XyUYvtuuVIs8fYtqdOtgX_2P_JOYq58_321IHuyAlvGH_oUybptOPyWf6c_VUtPP-9h8dk0nsZmTrErSHNnqIRUr9G&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас



Зеленський з Єрмаком мріють хоч якось домовитись із Путіним аби врятувати власні шкури. Там уже мова йде про власний хепі-енд, а не про високі матерії.

Навіть у вікенд саміту в Швейцарії спєци Банкової не полишали спроб накинути на ЗСУ, Сирського, Залужного та інших. Бо армія стовп - який за стамбульським сценарієм заважав РФ взяти Україну під контроль. І мав би піти під ніж.

Згадала недавню статтю WP, де йшлось, що посли G7 не можуть зустрітись з Зеленським, бо він сильно зайнятий. Тому часто на ці зустрічі ходить його друг в зеленій піжамі. Так от - краще би президент зустрічався з тими, хто реально має гроші, зброю і важелі впливу, а не оце все.

Публікація драфту Стамбульських угод була привітом від Москви тим, хто рішав про окупаційний кагбе мир тут. Типу, ну що там? Ми все памʼятаєм, братішка.

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZW6hNH_Je96YmW_jkxq5_vXBHke6rmLohmJpB4GNt1315rMYUwPLyHIT_lDGXzjgAYzOqxSLePhv48X4de1Rl62_YQ2UJf9IlGkurND0VNen3hOkAiLXq_OMeGkjTNamYSlZDyosXyWMoUC6ngnqJ2i06Es3tba4sPtVdVWFfUzbTNC5S7Typ_yyRYVLOy30W0PgpKlqyiiSyXorLPJgo32&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva
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19.06.2024 20:01
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Завважте скільки зеленої гнилі в коментарях. Згадують якісь минулі "гріхи", чи радять йти воювати.
Здається, що від цієї людини користі буде більше в тилу ніж в окопі.
Назараз вже немає різнокольорового світу, ви або на темній стороні за єрмака або на світлій та проти.
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19.06.2024 22:20 Ответить
Кому ти потрібен. Є справи важнівіші, ще не все вкрадене...
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19.06.2024 22:26 Ответить
Такие уж все нарциссы ! Ну и посадил бы, ну и что ему за это было бы ?
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19.06.2024 22:28 Ответить
Хоча й петерасти посадять, але цей борцун з Порошенко заслужив на шконку
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19.06.2024 23:05 Ответить
я думаю в скором времени нужно будет не попробовать, а глубоко закопать и надежно залить битоном, некоторых граждан. которые не поняли, для чего их взяли на госслужбу и кто является источником власти в Украине. Господину Шабунину респект.
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19.06.2024 23:51 Ответить
пущай садют-game over
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19.06.2024 23:59 Ответить
единственное достижение Шабунина в ЗСУ он добровольно мобилизовался ( которое он приводит как аргумент), правда чтоб не посадили в тюрьму т.к. на него дело в суде лежит,
и второе это что волонтеры лично ему подарили машину, т.к. ему как одному солдату нужней чем военной части с коллективом таких же как он солдат, ну и волонтеры рассмотрели в нем редкого жлоба, который декларирует в налоговой декларации чуть ли не миллионы, но жлобится купить себе 20летнего корча и попрошайничает у волонтеров.
про то что его никто никогда в части уже 3 год не видел можно не рассказывать, достаточно пробить где его телефон был и где его военная часть, да и фоток Шабунина корешами как они долбят русню из части за 3 года никто не видел.
Вывод: Шабунин уже как 3 год в СЗЧ (но все непонятно чего боятся на него зарегестрировать уголовное дело) ну редкое чмо, жлоб и вор.
тек кого по стране сейчас будут сажать за отказ мобилизироваться, как и шабунин могут говорить что Татаров і Ко пытается посадить.
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20.06.2024 00:19 Ответить
Віталій , ти заслужив на тихе життя. Сідай, трохи подумай. Як ти своїм чорним ротом триндів з 2014 по 2019. Яке ж ти падло. Особливо перед виборами зеленого. Свинарчуків собі в жопу і в рот засунь
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20.06.2024 00:30 Ответить
Матеріальне забезпечення як військовослужбовець він отримує? Якщо отримує і при цьому тусується в Києві по блогерських інтервю не перший рік а на службі не зявляється то напевно потрібно присадити за таке нахабство!
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20.06.2024 02:27 Ответить
Посадят аж бегом !Зеля и КО не таких уже посадили пример разведчик и летчик верталета которого убили в Испании.
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20.06.2024 03:39 Ответить
Спасибо за вашу работу Виталий и не в коем случае не сдаваться
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20.06.2024 06:07 Ответить
ПАНОВЕ ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ ЖУРНАЛИСТИ...ВИ ЯК І ПРИ ЯНЕКУ ПРАЦЮЄТЕ НА СВІЙ ДОСТАТОК...НА ЗАМОВЛЕННЯ ВЛАДИ- ТАТАРОВА ТА ІНШИХ КОМАХ.. СПОЧАТКУ ЗАКРИВАЄТЕ ОЧІ. А ПОТІМ ЯКОДИН СТАНОВИТЕСЬ НА ІНШИЙ БІК БАРИКАДИ...ВИ ЯК ФЛЮГЕР..ТОБІЖ ФЛЮГЕРИ....ЯК ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄ ЛИТИСЯ КРОВ ВИ ЯК ОДИН ПЕРЕВЗУВАЄТЕСЯ І РІЖЕТЕ ПРАВДУ-МАТКУ...ЧОМУ ВИ ГНИДКУ ТАТАРОВА НЕ ШЕЛЬМУЄТЕ КОЖНУ БОЖУ ХВИЛИНУ?? ЧИ ТОГО ТИМОШЕНКА, КОНСУЛЬТАНТА УМЕРОВА, ТОГО ТИМОХУ , ЯКИМ НА ПОДАРОВАНОМУ ЗСУ НІМЦЯМИ АВТО РОЗГУЛЮВАВ,А ТЕПЕР ОН РАДНИК ВЖЕ...
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20.06.2024 08:15 Ответить
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