Людина, яка "знищувала чеченців" у Києві, тисне на суди. Ті виносять рішення проти громади Чернігова, - Ломако
Офіс Президента чинить тиск на суди, а ті виносять "дуже сумнівні" рішення проти громади Чернігова.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.
"Крім силовиків, Банкова активно використовує суди проти місцевого самоврядування. Останні рішення просто вражають. У Конституції чорним по білому написано, що ухвалення бюджету громади - це виключні повноваження сесії міської ради. Відкрийте 143 статтю. Цю позицію підтверджує Мінфін, про це чітко говорить Мін’юст. Про це говорить детальний і дуже чіткий науково-правовий висновок Інституту правотворчості та правових експертиз Національної академії наук України. Всі говорять, що за наявності чинного місцевого самоврядування повноваження місцевого самоврядування ніхто забрати не може. Але попри ці абсолютно логічні речі, Офіс президента через телефонне право, отримує протилежні рішення судів. Під тиском судді просто не зважають на всі аргументи і виносять, м'яко кажучи, дуже сумнівні рішення проти громади Чернігова. І мені відомо, що це відбувається під тиском після дзвінків, і всі знають, хто дзвонить", - зазначив він.
За словами Ломако, особисто курує ці процеси щодо всіх рішень та щодо координації дій силовиків той, хто "знищував чеченців під час блокади Києва".
"Я думаю, що коли в Україні зміниться влада, то судді зможуть багато розказати, під чиїм тиском вони ухвалювали абсолютно незаконні рішення, які суперечать Конституції, які взагалі на голову не налазять. І про відсторонення мерів Чернігова та Рівного, і про бюджет громади, і багато іншого", - додав в.о. мера Чернігова.
Повний текст інтерв'ю із Олександром Ломако для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.
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Деркач і Татаров отримали контроль над "Енергоатомом" - Лерос 5 лютого 2021
Народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".
.Посилаючись на заяву народного депутата Володимира Ар'єва, Лерос заявив, що передача контролю над держкомпанією Деркачу є "платою президента Володимира Зеленського за публікацію" так званих "плівок Байдена".
Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду міста Києва від 31 серпня 2024 року, повідомила адвокат Портнова Каріна Мікітян.
Торік юрист звернувся до суду з цивільним позовом до руху "Чесно". Розглянувши справу суд вирішив визнати недостовірною і такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію Андрія Портнова інформацію про нього на сайті руху. Зокрема, про нібито кримінальне провадження проти нього за державну зраду. Суд зобов'язав рух "Чесно" спростувати цю інформацію на своєму сайті, видалити профіль Портнова з усією інформацією про нього, а також його зображення.
УВАГА!!! ЦЕ сталося.31 серпня 2024 року!!! На другій половині ТРЕТЬОГО РОКУ ВІЙНИ з роботою Татарова на КРЕМЛЬ !
УВАГА ЗА УСІ РОКИ ВІЙНИ ПОРТНОВ вигравав У КИІЄВІ!!! УСІ ПОЗОВИ ПРО СВЮ ГІДНІСТЬ ТА ЧЕСНІСТЬ!
https://detector.media/type/1/ новини
10 Вересня 2024
Ексзаступник голови адміністрації Януковича також просив суд визнати недостовірною інформацію, що він вчинив державну зраду, і стягнути з «Чесно» 250 тисяч грн.
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fdetector.media%2Finfospace%2Farticle%2F231980%2F2024-09-10-sud-zobovyazav-vydalyty-portnova-z-reiestru-zradnykiv-rukh-chesno-podaie-apelyatsiyu%2F https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fdetector.media%2Finfospace%2Farticle%2F231980%2F2024-09-10-sud-zobovyazav-vydalyty-portnova-z-reiestru-zradnykiv-rukh-chesno-podaie-apelyatsiyu%2F&text=%D0%A1%D1%83%D0%B4%20%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%26rsquo%3B%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%20%D0%A0%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%20%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2.%20%D0%A0%D1%83%D1%85%20%22%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%22%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%94
Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього заступника голови адміністрації Януковича та екснардепа Андрія Портнова до руху «Чесно» щодо видалення його профілю з Реєстру зрадників на сайті руху. Рух «Чесно» вирішив подати апеляційну скаргу, https://www.chesno.org/post/6102/ повідомляється на сайті організації.
У своєму позові Портнов, крім видалити його з Реєстру зрадників, просить також визнати недостовірною та такою, що порочить його честь, гідність та ділову репутацію, інформацію про те, що він:
вчинив державну зраду; «Zрадник країни»;«посібник російських можновладців, які взялись за агресивну війну проти України та зміну її кордонів».
Портнов вимагає визнати недостовірною інформацію «кримінальне провадження за ст. 111 ККУ (державна зрада)» та спростувати її.
Він також просить стягнути 250 тисяч грн. У русі зауважили, що це одна з найбільших фінансових вимог за його позовами до різних організацій.
«Ми бачимо спробу масштабного тиску на українські громадські організації та медіа. Цікаво, що всі рішення, винесені Печерським судом за позовами Портнова, не на користь журналістів та активістів. "Чесно" відстоюватиме свою позицію в апеляції та захищатиме свободу слова», - прокоментувала лідерка Руху Віта Думанська.
Нагадаємо, Андрій https://detector.media/infospace/article/223315/2024-02-22-portnov-podav-proty-rukhu-chesno-pozov-z-vymogoyu-vyklyuchyty-yogo-z-reiestru-zradnykiv-onovleno/ Портнов подав до суду на Рух «Чесно» та НАЗК з вимогою виключити його з Реєстру зрадників в лютому 2024 року.
Відзначимо, це вже не перший позов Портнова до суду проти журналістів та громадських організацій з аналогічними заявами про приниження честі, гідності та ділової репутації.
Раніше https://detector.media/infospace/article/223010/2024-02-15-portnov-podav-do-sudu-na-hromadske-cherez-rozsliduvannya-pro-okupatsiyu-krymu/ Портнов подав до суду на hromadske через https://www.youtube.com/watch?v=9jbNLlFBDEU розслідування «Як віджимали Крим: ексклюзивні записи», яке з'явилось 27 грудня 2023 року. У ньому журналісти, спираючись на аудіозаписи з квітня-травня 2014 року, роблять висновок про те, що Андрій Портнов, імовірно, був куратором окупації Криму. 6 серпня Печерський суд Києва https://detector.media/infospace/article/230654/2024-08-08-andriy-portnov-vygrav-sud-pershoi-instantsii-proty-hromadske-vydannya-oskarzhyt-tse-rishennya/ задовольнив позов Портнова проти hromadske.
Крім того, у грудні 2023 року Печерський суд https://detector.media/infospace/article/221029/2023-12-26-ne-kolaborant-i-ne-zradnyk-portnov-vygrav-sud-proty-media-yaki-nazvaly-yogo-prorosiyskym-diyachem/ визнав недостовірною інформацію про Портнова зі https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/24/7412669/ статті Центру протидії корупції, яка вийшла на «Українській правді» і «Фокусі». У своєму позові Портнов теж вимагав спростувати інформацію про те, що він є «колаборантом», «зрадником» і «проросійським діячем», і заперечував, що коли-небудь підтримував агресію Росії чи розпалював ненависть до українського народу.
Раніше, у квітні 2023 року, Портнов https://detector.media/infospace/article/210404/2023-04-21-liganet-portnov-vygrav-spravu-proty-skhem-sud-nazvav-yogo-zhurnalistom/ виграв справу проти «Схем» - Печерський суд назвав інформацію про нібито його https://detector.media/community/article/172092/2019-11-02-portnov-vidreaguvav-na-zayavu-radio-svoboda-novimi-pogrozami/ причетність до https://detector.media/community/article/179697/2020-08-17-u-brovarakh-spalyly-avto-proiektu-skhemy/ підпалу автомобіля водія «Схем» «недостовірною» та зобов'язав медіа спростувати її.
Крім того, у серпні 2023 року https://detector.media/infospace/article/215058/2023-08-02-yuriy-butusov-na-mene-podav-do-sudu-andriy-portnov/ Портнов подав до суду на головного редактора «Цензор.НЕТ» Юрія Бутусова через висловлювання журналіста щодо проросійських дій Портнова.
Детальніше про те, хто такий Андрій Портнов, читайте в матеріалі «Детектора медіа»: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/23138/2019-07-05-nepokarane-zlo-povertaietsya-y-roste-khto-takyy-andriy-portnov/ «Непокаране зло повертається й росте. Хто такий Андрій Портнов?» .
Вибори
До кампанії руху ЧЕСНО долучилися активісти дванадцяти громадських організацій, зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Світлана Заліщук , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Рибачук , ГО Центр UA, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Ірина Бекешкіна , (Фонд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8 «Демократичні ініціативи» ), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мирослав Маринович . Також ініціативу підтримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%80) Любомир Гузар , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В'ячеслав Брюховецький , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Куликов , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павло Шеремет та російський опозиціонер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%94%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Нємцов .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE#cite_note-5 [5]
Першим координатором ЧЕСНО на Херсонщині була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Катерина Гандзюк , яка загинула внаслідок нападу 2018 року.
Порахуйте скільки хто з цих людей початківців руху ЧЕСНО ще залишилося в живих? Й хто й як їх вбивав? Й коли й хто й як так й не дорозслідував злочини. А дехто з них просто вмерли , як й сам рух ЧЕСНО .Й О БОЖЕ РАПТОМ ОЖИВИЛИСЬ !!!
А шо случалась зараз - й соросята стали чесними, й рух Чесно проснувся, я вже не кажу по УП та НВ , про сьогоднішніх дітках Фіали.
А тільки-но завершений форум YES Пінчука у Києві взагалі ТАКИХ!!! Саліванів поназапрошував й навіть звернення Трампа до цього збіговиська за бабло олігархів ПРиЄРмакобанаті , за проханням Джонсонюка показав ...
А як Пінчук споносрував команду Трампа у 2015 му, як кормив з лоджечки з мілліонами дол ращзом з Ахмєтовим Манафорта у часи просування ще Януковича. Кремль сказав- оплатіть Манфорта під Яника. Ахмєтов та Пінчук сказали YES!!!
Потів Ахмєтов сам сквиздив з інформмедіа та й взагалі з України? поділвся своїм медіа з Козирем , наказав поставити своїх менеджерів на ключові посади в КАБМІНІ ( Камишін, Умєров, шмигалку, та ще ПРидобрити Стефанишиною міністеркою ще у Азірова, та ще Верещучкою Медведчука) . Ну то нічого щ о вони зараз ховаються у ОПУ- поміняли місця ліжок в борделі)
МАБУТЬ ШОСЬ ПАШЛО НЕТАК,якщо зараз на слуху й Шабунін навіть з Юрою Бутусовим про щось докладають Блінкену, рух ЧЕСНО раптом вийшов на арену інформаційного розкриття про владу зеЄрмакобанату
Суддям заносят.
Може тільки лідор
Бо у цей час він гастролював по ТОТ та у окупанта
сменится власть, то судьи с могут много рассказать, под чьим давлением они принимали абсолютно незаконные решения Источник:
,,,а если власть не изменится ??? мы еще 30 лет будем бороться с ветряными мельницами .
,,,судью на мыло , в прямом смысле . Они будут соучастниками , а не рассказчиками .Ну а пока они молчат ,отрабатывая бабло зэлэный караван идет ...