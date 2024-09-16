Людина, яка "знищувала чеченців" у Києві, тисне на суди. Ті виносять рішення проти громади Чернігова, - Ломако

Офіс Президента чинить тиск на суди, а ті виносять "дуже сумнівні" рішення проти громади Чернігова.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив в. о. міського голови Чернігова Олександр Ломако.

"Крім силовиків, Банкова активно використовує суди проти місцевого самоврядування. Останні рішення просто вражають. У Конституції чорним по білому написано, що ухвалення бюджету громади - це виключні повноваження сесії міської ради. Відкрийте 143 статтю. Цю позицію підтверджує Мінфін, про це чітко говорить Мін’юст. Про це говорить детальний і дуже чіткий науково-правовий висновок Інституту правотворчості та правових експертиз Національної академії наук України. Всі говорять, що за наявності чинного місцевого самоврядування повноваження місцевого самоврядування ніхто забрати не може. Але попри ці абсолютно логічні речі, Офіс президента через телефонне право, отримує протилежні рішення судів. Під тиском судді просто не зважають на всі аргументи і виносять, м'яко кажучи, дуже сумнівні рішення проти громади Чернігова. І мені відомо, що це відбувається під тиском після дзвінків, і всі знають, хто дзвонить", - зазначив він.

За словами Ломако, особисто курує ці процеси щодо всіх рішень та щодо координації дій силовиків той, хто "знищував чеченців під час блокади Києва".

"Я думаю, що коли в Україні зміниться влада, то судді зможуть багато розказати, під чиїм тиском вони ухвалювали абсолютно незаконні рішення, які суперечать Конституції, які взагалі на голову не налазять. І про відсторонення мерів Чернігова та Рівного, і про бюджет громади, і багато іншого", - додав в.о. мера Чернігова.

Повний текст інтерв'ю із Олександром Ломако для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

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