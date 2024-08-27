Татаров вбивав чеченців у Києві. Якщо вигнати, то його вб’ють росіяни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що заступник глави ОП Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгненння РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда, як президента, це всі ті люди, які захищають нашу державу: Збройні Сили, головком, міністр оборони. Я вважаю, що ми одна команда. Коли у нас є дійсно позитив в напрямку ЄС, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики, і в Раді, в уряді тощо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Patriot, ATACMS, F-16 "просто так не з'явилися".

"Саміт миру сам по собі не з'явився. Хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив дипломатичного врегулювання. Наприклад, Андрій Єрмак - один із основних тих людей, які готували формулу миру, Саміт миру",- сказав глава держави.

"Про це знають Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руські?" - додав він.

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