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Новини Війна
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Татаров вбивав чеченців у Києві. Якщо вигнати, то його вб’ють росіяни, - Зеленський

Татаров і Малюк вбивали чеченців

Президент Володимир Зеленський заявив, що заступник глави ОП Олег Татаров та чинний глава СБУ Василь Малюк "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгненння РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується моєї команди, сьогодні моя команда, як президента, це всі ті люди, які захищають нашу державу: Збройні Сили, головком, міністр оборони. Я вважаю, що ми одна команда. Коли у нас є дійсно позитив в напрямку ЄС, то тут треба подякувати нашому спікеру, його колегам. Багато законів прийнято. Є різні виклики, і в Раді, в уряді тощо", - зазначив президент.

За словами Зеленського, Patriot, ATACMS, F-16 "просто так не з'явилися".

"Саміт миру сам по собі не з'явився. Хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив дипломатичного врегулювання. Наприклад, Андрій Єрмак - один із основних тих людей, які готували формулу миру, Саміт миру",- сказав глава держави.

"Про це знають Сполучені Штати і всі. Олег Татаров разом із Василем Малюком вбивали чеченців в Україні, в Києві. Замало? Вигнати його, щоб його вбили руські?" - додав він.

Читайте: Україна не готова обмінювати території в рамках будь-яких перемовин, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719)


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Топ коментарі
+100
Знову дєрьмак занадто багато коксу відсипав вові
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27.08.2024 14:53
+83
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримасмося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
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27.08.2024 14:52
+76
Настав час аху....их історій.
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27.08.2024 14:51
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Ще трохи і дізнаємось як Дмитрук Ківу вбив!
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28.08.2024 08:21 Відповісти
Что этот ******* несет,его бред становится все сильнее и сильнее. Ему срочно нужен в его окружении человек,который хотя бы закончил кафедру психиатрии, иначе его "кукуха вообще поедет".
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28.08.2024 08:03 Відповісти
Янукович просто прохфесор
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28.08.2024 08:07 Відповісти
На медкомісію негайно.
Державу втратимо.
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28.08.2024 08:31 Відповісти
Хто пам'ятає чечени вбили Аміну Акуєву і її чоловіка у Києві і нічого їм не завадила.
А тут бідного Татарова можуть вбити.
Завдяки клоуну вбито тисяч українців і нічого спить тварюка по ночах
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28.08.2024 08:44 Відповісти
отправить на повторное прохождение медкомисии
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28.08.2024 09:02 Відповісти
А шо, уже проходил?
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28.08.2024 09:33 Відповісти
Це ******, що воно меле
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28.08.2024 09:06 Відповісти
Нєдоросль, як за зростом, так і за розумом... Даремно Порошенко тоді сказав: "стадіон, так стадіон" - один на один у студії, як це і передбачено положенням про дебати, ми б ще і не таке від цієї нєдорослі почули. Але ж зелені ще на початку комедії хакнули систему. До речі, Трамп намагався зробити практично те ж саме, коли хотів перенести на "свій" канал дебати з Гаріс, не вийшло - система встояла.
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28.08.2024 09:11 Відповісти
К сожалению, поколение диджитализаторов не способно думать и признавать ошибки, они остановились в умственном и эмоциональном развитии на уровне 16 летних подростков.
Всё остальное население находится в заложниках у этих хунвейбинов .
Наверное всё страны в мире должны пройти этот опыт ...
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28.08.2024 09:54 Відповісти
Колись , десь прочитав такий віршик ( по руські) : "Летит по небу самолет, но он не сядет ни куда - напрасно думает пилот, что не подействует трава"
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28.08.2024 09:11 Відповісти
При совке была фраза "Родине нужны герои,а страна рожает дураков" Яркий пример этому в статье.
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28.08.2024 10:50 Відповісти
Кадирівцями називати кадирівцями воно сциться.

https://x.com/i_turenko Inna Turenko

Треба якось вибачитись перед тими представниками чеченського народу, які підтримують Україну і воюють в наших Збройних силах.

Вибачте, друзі, ми самі в шоці, але ви нас розумієте, сподіваюсь.
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28.08.2024 10:53 Відповісти
Ексклюзивні кадри: Татаров мочить чеченців з вікна ОП
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28.08.2024 11:08 Відповісти
Неможна допускати імпровізації з його сторони, тільки по тексту, тільки по сценарію!
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28.08.2024 13:49 Відповісти
Так яких він чеченців вбивав?! Якщо звиклих людей, то він за вбивство повинен сісти на пожиттєво, що тут хвалитись?! Американці про це знають, оце подія))), заступник голови офісу президента вбивав людей, які були другої національності, курва, шо за бред?!
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29.08.2024 00:53 Відповісти
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