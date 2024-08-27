Татаров убивал чеченцев в Киеве. Если выгнать, то его убьют россияне, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы ОП Олег Татаров и действующий глава СБУ Василий Малюк "убивали чеченцев в Киеве" в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается моей команды, сегодня моя команда, как президента, это все те люди, которые защищают наше государство: Вооруженные Силы, главком, министр обороны. Я считаю, что мы одна команда. Когда у нас есть действительно позитив в направлении ЕС, то надо поблагодарить нашего спикера, его коллег. Много законов принято. Есть разные вызовы, и в Раде, в правительстве и тому подобное", - отметил президент.

По словам Зеленского, Patriot, ATACMS, F-16 "просто так не появились".

"Саммит мира сам по себе не появился. Хотя до этого мы могли проиграть инициативу по другим инициативам дипломатического урегулирования. Например, Андрей Ермак - один из основных тех людей, которые готовили формулу мира, Саммит мира",- сказал глава государства.

"Об этом знают Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?" - добавил он.

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