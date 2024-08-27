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Новости Война
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Татаров убивал чеченцев в Киеве. Если выгнать, то его убьют россияне, - Зеленский

Татаров і Малюк вбивали чеченців

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы ОП Олег Татаров и действующий глава СБУ Василий Малюк "убивали чеченцев в Киеве" в начале полномасштабного вторжения РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Україна 2024. Незалежність", передает Цензор.НЕТ.

"Что касается моей команды, сегодня моя команда, как президента, это все те люди, которые защищают наше государство: Вооруженные Силы, главком, министр обороны. Я считаю, что мы одна команда. Когда у нас есть действительно позитив в направлении ЕС, то надо поблагодарить нашего спикера, его коллег. Много законов принято. Есть разные вызовы, и в Раде, в правительстве и тому подобное", - отметил президент.

По словам Зеленского, Patriot, ATACMS, F-16 "просто так не появились".

"Саммит мира сам по себе не появился. Хотя до этого мы могли проиграть инициативу по другим инициативам дипломатического урегулирования. Например, Андрей Ермак - один из основных тех людей, которые готовили формулу мира, Саммит мира",- сказал глава государства.

"Об этом знают Соединенные Штаты и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине, в Киеве. Мало? Выгнать его, чтобы его убили русские?" - добавил он.

Также читайте: Операция на Курщине является одним из пунктов плана победы Украины в войне, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20260)


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Топ комментарии
+100
Знову дєрьмак занадто багато коксу відсипав вові
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27.08.2024 14:53
+83
"Ми, і Я в тому числі, а як ви зрозуміли, і Я дякую, що саме так все і відбувасться, особливо в цей час, коли дякуючи всім нам, і це потрібно наголосити, що не все так просто, але ми тримасмося, і тому, як вже я сказав і ви все зрозуміли, нам потрібні гроші, через що у нас багато викликів, але ми переможемо, І дуже дякую, що не дозволять нам програти, бо вже як казав, і ви все це зрозуміли, не все так просто."
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27.08.2024 14:52
+76
Настав час аху....их історій.
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27.08.2024 14:51
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Ще трохи і дізнаємось як Дмитрук Ківу вбив!
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28.08.2024 08:21 Ответить
Что этот ******* несет,его бред становится все сильнее и сильнее. Ему срочно нужен в его окружении человек,который хотя бы закончил кафедру психиатрии, иначе его "кукуха вообще поедет".
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28.08.2024 08:03 Ответить
Янукович просто прохфесор
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28.08.2024 08:07 Ответить
На медкомісію негайно.
Державу втратимо.
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28.08.2024 08:31 Ответить
Хто пам'ятає чечени вбили Аміну Акуєву і її чоловіка у Києві і нічого їм не завадила.
А тут бідного Татарова можуть вбити.
Завдяки клоуну вбито тисяч українців і нічого спить тварюка по ночах
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28.08.2024 08:44 Ответить
отправить на повторное прохождение медкомисии
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28.08.2024 09:02 Ответить
А шо, уже проходил?
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28.08.2024 09:33 Ответить
Це ******, що воно меле
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28.08.2024 09:06 Ответить
Нєдоросль, як за зростом, так і за розумом... Даремно Порошенко тоді сказав: "стадіон, так стадіон" - один на один у студії, як це і передбачено положенням про дебати, ми б ще і не таке від цієї нєдорослі почули. Але ж зелені ще на початку комедії хакнули систему. До речі, Трамп намагався зробити практично те ж саме, коли хотів перенести на "свій" канал дебати з Гаріс, не вийшло - система встояла.
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28.08.2024 09:11 Ответить
К сожалению, поколение диджитализаторов не способно думать и признавать ошибки, они остановились в умственном и эмоциональном развитии на уровне 16 летних подростков.
Всё остальное население находится в заложниках у этих хунвейбинов .
Наверное всё страны в мире должны пройти этот опыт ...
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28.08.2024 09:54 Ответить
Колись , десь прочитав такий віршик ( по руські) : "Летит по небу самолет, но он не сядет ни куда - напрасно думает пилот, что не подействует трава"
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28.08.2024 09:11 Ответить
При совке была фраза "Родине нужны герои,а страна рожает дураков" Яркий пример этому в статье.
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28.08.2024 10:50 Ответить
Кадирівцями називати кадирівцями воно сциться.

https://x.com/i_turenko Inna Turenko

Треба якось вибачитись перед тими представниками чеченського народу, які підтримують Україну і воюють в наших Збройних силах.

Вибачте, друзі, ми самі в шоці, але ви нас розумієте, сподіваюсь.
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28.08.2024 10:53 Ответить
Ексклюзивні кадри: Татаров мочить чеченців з вікна ОП
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28.08.2024 11:08 Ответить
Неможна допускати імпровізації з його сторони, тільки по тексту, тільки по сценарію!
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28.08.2024 13:49 Ответить
Так яких він чеченців вбивав?! Якщо звиклих людей, то він за вбивство повинен сісти на пожиттєво, що тут хвалитись?! Американці про це знають, оце подія))), заступник голови офісу президента вбивав людей, які були другої національності, курва, шо за бред?!
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29.08.2024 00:53 Ответить
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