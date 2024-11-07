Татаров заявил, что не ездил в Россию после 2014 года, - СМИ

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров заявил, что не ездил на территорию России после 2014 года.

Об этом он сказал в комментарии BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня", - заявил Татаров.

Также он утверждает, что не контактировал с какими-либо представителями России.

"Это абсолютно недопустимо - распространять недостоверные данные и даже намеки о якобы наличии моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники", - сказал заместитель главы ОП.

Ранее сообщалось, что Татаров после оккупации Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе по меньшей мере 9 раз летал в Россию.

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