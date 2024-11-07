Татаров заявил, что не ездил в Россию после 2014 года, - СМИ
Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров заявил, что не ездил на территорию России после 2014 года.
Об этом он сказал в комментарии BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня", - заявил Татаров.
Также он утверждает, что не контактировал с какими-либо представителями России.
"Это абсолютно недопустимо - распространять недостоверные данные и даже намеки о якобы наличии моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники", - сказал заместитель главы ОП.
Ранее сообщалось, что Татаров после оккупации Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе по меньшей мере 9 раз летал в Россию.
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нагалосували ідіоти па пріколу за галаборотька тепер жеріть не обляпайтесь.
типовий представник голосувавших па пріколу дурнів.
напишу ще раз, їжте не обляпайтесь, вибрали клоуна а тепер ображаються що їх ідіотами француватими називають.
п.с. якби твоя багіня вийшла у 2 тур, то 100% програла б вибори, адже саме через неї у 10тому багато людей голосувало у 2 турі за шапкокрада.
Розумними ??? Однозначно - ні!!!! Тупі!!! дурні.....та інші епітети, які відображають реальну ситуацію з розумовими здібностями 73% стада.
Тупі - це не образа .....це констатування фактів. І 6 років правління зелених керманичів цьому реальний доказ
І цей ******* досить просто перевірити по таможених та прикордонних реєстрах РФ.
Да і нафіг воно їм треба?
Гарний агент той, якого ти міцно тримаєш за яйця.
цей фсбшний холуй 🙁
Чорне то є біле
Мокре то є сухе
Солене то є солодке
А татаров в ********* не їздив.
І взагалі він є другом Зеленського - а їм можна
*******.
брехати брехати брехати, як робить їхній зе!лідор.
і поки хріпатий зе!лідор виконує роль президента, вони недоторкані.
Здається "Схеми" це Радіо "Свобода"
як же така гнида і не громадянин парашковстанії
Востаннє він відвідав РФ наступного дня після перемоги Зеленського на виборах 21 квітня 2019 року: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbukvy.org%2Fzastupnyk-yermaka-oleg-tatarov-pislya-2014-roku-shhonajmenshe-9-raziv-litav-do-moskvy-shemy%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1TDLC_91psIfTwJL5ZKvuEFZ76I8ql_wmLWQVENon_BbXtyhpBdUJqNgE_aem_83PodvzslNGeQ3Vl8xHW4A&h=AT1rK830S2sDIXp0hOevTupIuVSaCC3PCLja4ObpWDpnEFID7k2DDJexD0yeLJyYxA9WufPRBpV-******************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3oUFoGFSDXy5EJygkn-Gqe--************************************************************************************************-gZ2FYcwSLsYZ1D0QThQSmRa-VKe-YkV6mpsNhmtiRSZrz6YHnEgE5fZp81yQm-zthxm0UxKzxpavGXPTMLyXVaCVLILXS5g https://bukvy.org/zastupnyk-yermaka-oleg-tatarov-pislya.../
У 2015 році він також їздив до окупованого Криму через КПП "Джанкой" та повернувся через "Армянськ".
я не їздив, і, взагалі, я не татаров.
бо чеченців стріляв
От ну прям "ржунємагу!"
А про вбивство кадирівців чого не коментував? Чи то не стосувалося війни України проти московитів?
А висновок один: про кадирівців - брехня, а про візити до московії - правда очі коле...
"Вінніпух коноплі не брав".
при владі неповносправного Найвеличнівшивого зібралися найкращі п.здунці, зрадники та мародери узкого світу...
Чеченці, ваш вихід...
(с) В.Зєлєнскій
Вони всі там білі та пухнасті але країні чомусь настає повна "ср...ка"(
Летал.