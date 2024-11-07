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Татаров заявил, что не ездил в Россию после 2014 года, - СМИ

Олег Татаров

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров заявил, что не ездил на территорию России после 2014 года.

Об этом он сказал в комментарии BBC Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Обычно я не комментирую любые публикации в отношении себя. Но в связи с войной, которую ведет Россия против нашей страны, считаю необходимым все же прокомментировать этот фейк, который был распространен сегодня", - заявил Татаров.

Также он утверждает, что не контактировал с какими-либо представителями России.

"Это абсолютно недопустимо - распространять недостоверные данные и даже намеки о якобы наличии моей коммуникации с кем-то из России или поездок на ее территорию. Тем более со ссылкой на подконтрольные врагу источники", - сказал заместитель главы ОП.

Ранее сообщалось, что Татаров после оккупации Крыма и начала агрессии РФ на Донбассе по меньшей мере 9 раз летал в Россию.

Читайте также: Человек, который "уничтожал чеченцев" в Киеве, давит на суды. Те выносят решение против громады Чернигова, - Ломако

Автор: 

россия (96446) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369)


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Топ комментарии
+40
як можна не повірити цим чесним очам?!
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07.11.2024 21:43 Ответить
+31
утирок як і вся їх команда..
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07.11.2024 21:42 Ответить
+26
Точно! Вірю з першої ж, блдь, літери! Воно подонок думає, що ми нічого не пам'ятаємо ще з листопада 2013-го, коли воно приперлось на передачу з мєнтами комусь з опозиції "вручати постанову суду" про чергове закриття каналу! Але ж падло розквітло при ЗЕрмаку і осміліло, бо вертить портновськими суддями, як циган Сонцем!
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07.11.2024 22:02 Ответить
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Не вперше. І не в останнє.
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07.11.2024 21:42 Ответить
як можна не повірити цим чесним очам?!
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07.11.2024 21:43 Ответить
частина тупого наріду 73% кового повірить, навіть не сумнівайтесь, адже не може кореш самого сонцесяйного який самотужки повбивав всіх чеченців у Києві брехати.
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07.11.2024 21:51 Ответить
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07.11.2024 22:44 Ответить
тобто, ти вважаєш Українців Тупим нарідом? Людей, які зробили вибір. Для тебе Тупі?! Так ти Батєнька Диктатор на кшталт лукашенка та путіна. Чим ти відрізняєшся? Ті покидьки вважають що ВСІ повинні голосувати за них. І Ти вважаєш що ВСІ повинні голосувати за одного того, якого хочеш саме ти.
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08.11.2024 00:35 Ответить
як можна назвати людей які зі списку в 39 осіб вибирають самого тупого циркача клоуна...
нагалосували ідіоти па пріколу за галаборотька тепер жеріть не обляпайтесь.
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08.11.2024 00:46 Ответить
Рошенка ніхто не знав до виборів 14 року, ясно. питань більше немає.
типовий представник голосувавших па пріколу дурнів.
напишу ще раз, їжте не обляпайтесь, вибрали клоуна а тепер ображаються що їх ідіотами француватими називають.
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08.11.2024 10:38 Ответить
ніхто не говорить що рошенко святий, але в порівнянні з клоуном, як показав час і реальні дії а не тупі гундосики, рошенко патріот батьківщини. Доречі що там по 100500 справам які клоун відкривав на клятого баригу, не підкажеш вже сидить, чи весна ще не прийшла
п.с. якби твоя багіня вийшла у 2 тур, то 100% програла б вибори, адже саме через неї у 10тому багато людей голосувало у 2 турі за шапкокрада.
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08.11.2024 10:54 Ответить
А як можна назвати тих людей, які під час війни обрали собі головнокомандувачем Блазня???
Розумними ??? Однозначно - ні!!!! Тупі!!! дурні.....та інші епітети, які відображають реальну ситуацію з розумовими здібностями 73% стада.
Тупі - це не образа .....це констатування фактів. І 6 років правління зелених керманичів цьому реальний доказ
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08.11.2024 09:00 Ответить
А як можна сказати про вибір народу 2010 року? Це було мудро проголосувати за двічі судимого російського прихвостня? Ну, тоді роби виводи про себе сам.
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08.11.2024 10:17 Ответить
Якраз той випадок, коли амеба знає щось про відсотки, і хоче хоч десь це продемонструвати.
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08.11.2024 09:11 Ответить
Точно! Вірю з першої ж, блдь, літери! Воно подонок думає, що ми нічого не пам'ятаємо ще з листопада 2013-го, коли воно приперлось на передачу з мєнтами комусь з опозиції "вручати постанову суду" про чергове закриття каналу! Але ж падло розквітло при ЗЕрмаку і осміліло, бо вертить портновськими суддями, як циган Сонцем!
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07.11.2024 22:02 Ответить
Бендер долго не мог вспомнить, где он видел эти честные голубые глаза? И, наконец, вспомнил - в Ростовской тюрьме. (С).
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07.11.2024 23:20 Ответить
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08.11.2024 05:34 Ответить
утирок як і вся їх команда..
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07.11.2024 21:42 Ответить
Сим неймовірніша брехня, тим охоче в неї повірять
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07.11.2024 21:43 Ответить
То все вороже іпсо,він там чеченців вбивав разом з братом ермака,за наказом нашого великого потужнича,цілий батальон набив,за це йому Героя України дали.
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07.11.2024 21:54 Ответить
Щоб отримувати завдання від свїх кураторів з ФСБ не обовʼязково їздити у раісю
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07.11.2024 21:43 Ответить
уважно читайте заголовок: що не їздив у ерефії, тільки на кацапію... Редакторам фіскульт прювет!
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07.11.2024 21:49 Ответить
А через Мінськ?
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07.11.2024 21:45 Ответить
*******...

І цей ******* досить просто перевірити по таможених та прикордонних реєстрах РФ.
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07.11.2024 21:45 Ответить
не забувай хто такий татаров, там може бути вже все підчищено.
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07.11.2024 21:49 Ответить
У тому бардаку неможливо підчистити все.

Да і нафіг воно їм треба?
Гарний агент той, якого ти міцно тримаєш за яйця.
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07.11.2024 21:51 Ответить
параша не дасть відповіть на запити, а наші підчистять, навіть якщо для цього потрібно буде ціле управління СБУ, яке ставило камери в номери Бігусят, залучити.
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07.11.2024 21:53 Ответить
А з Портновим контактував і досі контактує ,
цей фсбшний холуй 🙁
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07.11.2024 21:45 Ответить
Не вірю! по Станиславському
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07.11.2024 21:46 Ответить
зуб давав ?
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07.11.2024 21:47 Ответить
Татарову потрібно встромити в дупу розжареного лома розпеченою стороною назовні - щоб ніхто вийняти не зміг...
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07.11.2024 21:49 Ответить
Отак - Я не Я
Чорне то є біле
Мокре то є сухе
Солене то є солодке
А татаров в ********* не їздив.
І взагалі він є другом Зеленського - а їм можна *******.
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07.11.2024 21:53 Ответить
літав. самальотом патрушева. з оману ))
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07.11.2024 21:57 Ответить
зе!шобло всі разом і кожний окремо патологічні піздуни.
брехати брехати брехати, як робить їхній зе!лідор.
і поки хріпатий зе!лідор виконує роль президента, вони недоторкані.
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07.11.2024 21:57 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЕрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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07.11.2024 21:59 Ответить
"Схеми" контрольовані ворогом джерела ?!
Здається "Схеми" це Радіо "Свобода"
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07.11.2024 22:04 Ответить
Ну просто свята людина! Свині ви, усі хто не вірить. Тьху на вас!
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07.11.2024 22:10 Ответить
аднафамілєц?
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07.11.2024 22:14 Ответить
в нього мабуть і срос громадянство є
як же така гнида і не громадянин парашковстанії
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07.11.2024 22:15 Ответить
Як повідомляють журналісти проєкту "Схеми", у 2017 році він був у РФ тричі, у 2018-му - чотири рази, у 2019-му - двічі. Через зупинку прямого авіасполучення з Росією Татаров діставався Москви через Мінськ.

Востаннє він відвідав РФ наступного дня після перемоги Зеленського на виборах 21 квітня 2019 року: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbukvy.org%2Fzastupnyk-yermaka-oleg-tatarov-pislya-2014-roku-shhonajmenshe-9-raziv-litav-do-moskvy-shemy%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1TDLC_91psIfTwJL5ZKvuEFZ76I8ql_wmLWQVENon_BbXtyhpBdUJqNgE_aem_83PodvzslNGeQ3Vl8xHW4A&h=AT1rK830S2sDIXp0hOevTupIuVSaCC3PCLja4ObpWDpnEFID7k2DDJexD0yeLJyYxA9WufPRBpV-******************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3oUFoGFSDXy5EJygkn-Gqe--************************************************************************************************-gZ2FYcwSLsYZ1D0QThQSmRa-VKe-YkV6mpsNhmtiRSZrz6YHnEgE5fZp81yQm-zthxm0UxKzxpavGXPTMLyXVaCVLILXS5g https://bukvy.org/zastupnyk-yermaka-oleg-tatarov-pislya.../

У 2015 році він також їздив до окупованого Криму через КПП "Джанкой" та повернувся через "Армянськ".
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07.11.2024 22:18 Ответить
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07.11.2024 23:00 Ответить
І такі невинні Очки спаніеля...
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08.11.2024 13:42 Ответить
Він триндить, по морді видно.
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07.11.2024 22:26 Ответить
хах, татаров:
я не їздив, і, взагалі, я не татаров.
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07.11.2024 22:27 Ответить
ЗЕчайно не ЗЕздив
бо чеченців стріляв
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07.11.2024 22:27 Ответить
це Порошенко по його паспорту літав
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07.11.2024 22:32 Ответить
А от тепер було б добре викласти відео як Олєжка шляється біля Лубянки, якщо таке є.
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07.11.2024 22:37 Ответить
думаю, коли радіо свобода надасть докази, що татаров таки регулярно літав в Москву, зеленський скаже, що він туди літав для того, щоби "убивати чеченців" і всі про це знають
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07.11.2024 22:39 Ответить
"...я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у звʼязку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк..." Джерело:

От ну прям "ржунємагу!"
А про вбивство кадирівців чого не коментував? Чи то не стосувалося війни України проти московитів?
А висновок один: про кадирівців - брехня, а про візити до московії - правда очі коле...
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07.11.2024 22:42 Ответить
Сподіваюся він отримає що заслужив.
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07.11.2024 22:43 Ответить
Щось не згадаю його спростування відомого «факту» про вбивства чеченців. Був би розумніший, заявив би,що вбивав їх із 2014 року, за тим і їздив до Москви.
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07.11.2024 23:04 Ответить
Ета нє я! Ета мнє Порошенко падкінул!!!
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07.11.2024 23:23 Ответить
"Тут конопель немає".
"Вінніпух коноплі не брав".
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07.11.2024 23:42 Ответить
лично у меня нема веры тоторову, ибо менты всегда брешут. но с точки зрения безопасности государства, нужно выяснить хто брешет.
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07.11.2024 23:45 Ответить
Таке враження,що усі покидьки, з усіх прошарків суспільства та вигребних ям України зібралися "служити народу" України при владних структурах Києва та ОП..І у цьому лайні без сліда розчинилися залишки дійсно чесних та професійних працівників....А Президент у той час їде до запеклого друга України Орбана, щоб порадитися,що можно ще зробити для "служіння народу"...
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07.11.2024 23:54 Ответить
Правду каже. Він в Білорусь їздив. А Білорусь - це не росія. Ну, потім з Білорусі в росію, але це вже другоє.
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08.11.2024 02:59 Ответить
піаніст Зєлєнський повністю довіряє кришку піаніни Татарову..
при владі неповносправного Найвеличнівшивого зібралися найкращі п.здунці, зрадники та мародери узкого світу...
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08.11.2024 06:13 Ответить
Ще скажи, що не вбивав чеченців...
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08.11.2024 07:52 Ответить
Це він не став спростовувати.
Чеченці, ваш вихід...
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08.11.2024 08:21 Ответить
Татарова судити немає сенсу. Там друг Портнов відмаже. Тільки дрон в спальню.
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08.11.2024 08:21 Ответить
Бабу Ягу ему в спальню
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08.11.2024 13:45 Ответить
Нехай подає до суду за наклеп.
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08.11.2024 08:39 Ответить
Може він в развєдку в вражєскій тил ходив- а ви зразу його в прєдатєлі? Може він патріот і стахановец вєчний-а ви його в враги зачислили.
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08.11.2024 08:48 Ответить
ахотна вєрю!! вот вєрю і всйо!!
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08.11.2024 09:51 Ответить
Ану забожись, татарин!
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08.11.2024 10:07 Ответить
А справка від ФСБ в тебе є, що не їздив?
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08.11.2024 10:08 Ответить
Зате в лютому 2022 в Києві він "вбивав чеченців"...типу -"реабілітований"...
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08.11.2024 11:00 Ответить
А всі повірили.... Мерзота пістлива! На палю!!!
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08.11.2024 10:31 Ответить
"Я вам нічего нє должен"
(с) В.Зєлєнскій
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08.11.2024 10:53 Ответить
-"єто другое"...
Вони всі там білі та пухнасті але країні чомусь настає повна "ср...ка"(
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08.11.2024 10:59 Ответить
Для ЗЕ Дегенератов сойдёт....
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08.11.2024 12:55 Ответить
бидлу з опи бариги-єрмака брехати - як дихати... мабуть у зьо-прєзіка навчилося
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08.11.2024 13:09 Ответить
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот.
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08.11.2024 13:20 Ответить
Конечно не ездил.
Летал.
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08.11.2024 13:44 Ответить
Є випіска з бази,де зафіксована інформація- кто коли куди літав та яким рейсом.Видання ії публікує.Нехай татаров зробить шось подібне,та спростує ,що цей витяг його не стосується.А тут якись емоції без фактів,бо так зручно.
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08.11.2024 14:29 Ответить
БІГУС НЕ ЗБРЕШЕ...ЦЕЙ ФАНЬКА ЗНЮХАВСЯ З ОРКАМИ
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08.11.2024 17:12 Ответить
 
 