Татаров заявив, що не їздив у Росію після 2014 року, - ЗМІ
Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров заявив, що не їздив на територію Росії після 2014 року.
Про це він сказав у коментарі BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у звʼязку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні", - заявив Татаров.
Також він стверджує, що не контактував з будь-якими представниками Росії.
"Це абсолютно неприпустимо – поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела", - сказав заступник глави ОП.
Раніше повідомлялось, що Татаров після окупації Криму та початку агресії РФ на Донбасі щонайменше 9 разів літав до Росії.
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нагалосували ідіоти па пріколу за галаборотька тепер жеріть не обляпайтесь.
типовий представник голосувавших па пріколу дурнів.
напишу ще раз, їжте не обляпайтесь, вибрали клоуна а тепер ображаються що їх ідіотами француватими називають.
п.с. якби твоя багіня вийшла у 2 тур, то 100% програла б вибори, адже саме через неї у 10тому багато людей голосувало у 2 турі за шапкокрада.
Розумними ??? Однозначно - ні!!!! Тупі!!! дурні.....та інші епітети, які відображають реальну ситуацію з розумовими здібностями 73% стада.
Тупі - це не образа .....це констатування фактів. І 6 років правління зелених керманичів цьому реальний доказ
І цей ******* досить просто перевірити по таможених та прикордонних реєстрах РФ.
Да і нафіг воно їм треба?
Гарний агент той, якого ти міцно тримаєш за яйця.
цей фсбшний холуй 🙁
Чорне то є біле
Мокре то є сухе
Солене то є солодке
А татаров в ********* не їздив.
І взагалі він є другом Зеленського - а їм можна
*******.
брехати брехати брехати, як робить їхній зе!лідор.
і поки хріпатий зе!лідор виконує роль президента, вони недоторкані.
Здається "Схеми" це Радіо "Свобода"
як же така гнида і не громадянин парашковстанії
Востаннє він відвідав РФ наступного дня після перемоги Зеленського на виборах 21 квітня 2019 року: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbukvy.org%2Fzastupnyk-yermaka-oleg-tatarov-pislya-2014-roku-shhonajmenshe-9-raziv-litav-do-moskvy-shemy%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1TDLC_91psIfTwJL5ZKvuEFZ76I8ql_wmLWQVENon_BbXtyhpBdUJqNgE_aem_83PodvzslNGeQ3Vl8xHW4A&h=AT1rK830S2sDIXp0hOevTupIuVSaCC3PCLja4ObpWDpnEFID7k2DDJexD0yeLJyYxA9WufPRBpV-******************************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3oUFoGFSDXy5EJygkn-Gqe--************************************************************************************************-gZ2FYcwSLsYZ1D0QThQSmRa-VKe-YkV6mpsNhmtiRSZrz6YHnEgE5fZp81yQm-zthxm0UxKzxpavGXPTMLyXVaCVLILXS5g https://bukvy.org/zastupnyk-yermaka-oleg-tatarov-pislya.../
У 2015 році він також їздив до окупованого Криму через КПП "Джанкой" та повернувся через "Армянськ".
я не їздив, і, взагалі, я не татаров.
бо чеченців стріляв
От ну прям "ржунємагу!"
А про вбивство кадирівців чого не коментував? Чи то не стосувалося війни України проти московитів?
А висновок один: про кадирівців - брехня, а про візити до московії - правда очі коле...
"Вінніпух коноплі не брав".
при владі неповносправного Найвеличнівшивого зібралися найкращі п.здунці, зрадники та мародери узкого світу...
Чеченці, ваш вихід...
(с) В.Зєлєнскій
Вони всі там білі та пухнасті але країні чомусь настає повна "ср...ка"(
Летал.