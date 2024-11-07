Татаров заявив, що не їздив у Росію після 2014 року, - ЗМІ

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров заявив, що не їздив на територію Росії після 2014 року.

Про це він сказав у коментарі BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у звʼязку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні", - заявив Татаров.

Також він стверджує, що не контактував з будь-якими представниками Росії.

"Це абсолютно неприпустимо – поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела", - сказав заступник глави ОП.

Раніше повідомлялось, що Татаров після окупації Криму та початку агресії РФ на Донбасі щонайменше 9 разів літав до Росії.

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