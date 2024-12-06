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Серед впливових правоохоронців - 14 земляків Татарова, які мають з ним давні зв’язки, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти "Схем" встановили 14 правоохоронців, які походять з містечка Новоукраїнка на Кіровоградщині, де виріс заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, та які мають з високопосадовцем спільний кар’єрний, науковий шлях або родинні зв’язки і які нині обіймають впливові посади в системі Нацполіції і ДБР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

розслідування Схем про земляків Татарова

Окрім Максима Цуцкірідзе, який нині очолює Головне слідче управління Нацполіції, і про чиї товариські стосунки з Олегом Татаровим було відомо раніше, журналісти "Схем" виявили чимало інших давніх знайомих куратора правоохоронної системи від Офісу Президента: тих, хто теж походить з Новоукраїнки, і нині обіймає управлінські посади в правоохоронних органах.

Зокрема, журналісти зʼясували, що на впливовій посаді в головному слідчому управлінні Нацполу під керівництвом Максима Цуцкірідзе працює брат Олега Татарова – Андрій Мельниченко. Він – начальник управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції.

брат Олега Татарова – Андрій Мельниченко

Мельниченко молодший за Татарова на 10 років. Як і старший брат, Мельниченко пов’язав кар’єру з системою правопорядку. У 2018-му обійняв посаду старшого слідчого в особливо важливих справах Нацполіції. За два роки – в рік призначення Татарова в ОП – Мельниченка перевели з Києва до Дніпра, де він отримав одну з керівних посад: став заступником начальника слідчого управління поліції Дніпропетровщини. А у 2024-му ще раз пішов на підвищення й очолив одне з управлінь ГСУ Нацполіції України.

Дисертацію кандидата наук Мельниченко писав у Нацакадемії внутрішніх справ під науковим керівництвом свого брата – Олега Татарова, а його опонентом був ще один їхній земляк із Новоукраїнського району – Артем Шевчишен.

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Артем Шевчишен теж працює в ГСУ Нацполу на керівній посаді – заступником керівника Головного слідчого управління, тобто заступником Максима Цуцкірідзе. Шевчишен і Мельниченко (молодший брат Татарова) товаришують із часів навчання в академії внутрішніх справ, про що свідчать їхні спільні фото того періоду, опубліковані в соцмережах.

Артем Шевчишен заступник керівника Головного слідчого управління Нацполіції

Шевчишен – частий співавтор наукових робіт як із Татаровим, так і з Цуцкірідзе. Всі троє входять до редколегії наукового журналу "Вісник кримінального судочинства". Під керівництвом Татарова Шевчишен захистив свої кандидатську й докторську роботи.

Із Новоукраїнки також брати Ігор і Віктор Лугові. Віктор Луговий ниніочолює слідство Нацполіції всієї Київської області. Ігор Луговий – радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції України.

брати Ігор і Віктор Лугові земляки Татарова

Ігор Луговий має з Татаровим спільні публікації, переважно на тему освіти в системі підготовки міліцейських кадрів. А Віктор Луговий, який очолює слідче управління Київщини – давній товариш Андрія Мельниченка, молодшого брата посадовця з ОП. "Схеми" знайшли їхні спільні світлини десятирічної давнини, опубліковані в соцмережі "Вконтакте".

У підпорядкуванні Віктора Лугового теж на керівних посадах працюють ще двоє правоохоронців родом із Новоукраїнки. Зокрема, його заступник 29-річний Вячеслав Матвійчук. А також – начальник одного з відділів Нацполіції Київської області 32-річний Віталій Кушнєрьов, який писав дисертацію під керівництвом Татарова.

Ще одні брати-високопосадовці родом із Новоукраїнки – Олег та Олександр Тарасенки. Олександр Тарасенко працює директором департаменту освіти, науки і спорту Міністерства внутрішніх справ України, а Олег Тарасенко – заступником начальника департаменту міграційної поліції Нацполу. Обидва раніше перетиналися з Олегом Татаровим на науковій ниві.

"Схеми" знайшли впливових "новоукраїнців" і у Головному слідчому управлінні Державного бюро розслідувань. Серед них – Вадим Загамула і Станіслав Стратонов. Обидва – на посадах заступника керівника відділу ГСУ Державного бюро розслідувань. Обидва писали дисертацію під керівництвом Татарова.

Давніх знайомих заступника голови ОП та його брата з Новоукраїнки "Схеми" відшукали й у київському управлінні ДБР. Серед них: Артем Спусканюк, заступник керівника слідчого відділу у ДБР столиці, який теж захищав дисертацію під керівництвом Татарова. Та Артем Козаченко, старший слідчий ДБР у київському теруправлінні, який, судячи з численних спільних фотографій у соцмережах, є юнацьким товаришем брата Татарова – Андрія Мельниченка.

Станіслав Стратонов, Вадим Загамула, Артем Спусканюк, Артем Козаченко

Також читайте: Татаров заявив, що не їздив у Росію після 2014 року, - ЗМІ

"Схеми" запитали усіх цих правоохоронців: Чи продовжують вони спілкуватися з високопосадовцем із Банкової? Чи є ймовірність, що заступник керівника ОП сприяв отриманню ними посад? Чи впливає Олег Татаров на їхню роботу і, якщо так, як саме та в якій формі? Чи надходять від нього вказівки, прохання? І як вони, представники правоохоронної гілки влади, можуть гарантувати свою незалежність від політичного впливу з Офісу президента?

Усі четверо згаданих в матеріалі працівників ДБР – Стратонов, Загамула, Спусканюк та Козаченко – надали схожі відповіді. Заявили, що з Татаровим контактів не підтримують і жодним чином не пов’язують із ним свою кар’єру, а свої нинішні посади отримали через конкурсний відбір. Стверджують, що їхня незалежність гарантована законом про ДБР. Посадовці з інших правоохоронних органів на запити журналістів не відповіли.

Схеми" наводять повний перелік усіх встановлених нами земляків Олега Татарова, з якими його повʼязують родинні зв’язки або спільний кар’єрний чи науковий шлях:

Національна поліція України:

  • Максим Цуцкірідзе, перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Нацполу
  • Артем Шевчишен, один із заступників керівника Головного слідчого управління Національної поліції України
  • Андрій Мельниченко, начальник управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції Головного слідчого управління Національної поліції України
  • Віктор Луговий, заступник начальника головного управління Національної поліції в Київській області – очільник слідства Національної поліції Київської області
  • Ігор Луговий, радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції
  • Вячеслав Матвійчук, один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області
  • Микола Клівняк, один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області
  • Віталій Кушнєрьов, начальник відділу ГУНП Національної поліції в Київській області
  • Олег Тарасенко, заступник начальника департаменту міграційної поліції Національної поліції, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності академії МВС

Державне бюро розслідувань України:

  • Вадим Загамула, заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань
  • Станіслав Стратонов, заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань
  • Артем Спусканюк, заступник керівника слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві
  • Артем Козаченко, старший слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві​

Міністерство внутрішніх справ України:

  • Олександр Тарасенко, директор департаменту освіти, науки і спорту Міністерства внутрішніх справ України.

Також читайте: Заступник керівника ОП Татаров мешкає у маєтку, пов’язаному з Януковичем, - ЗМІ

Автор: 

Нацполіція (15163) ДБР (3488) Татаров Олег (425) Новоукраїнка (2)


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Топ коментарі
+27
а можна хоч десь гарні новини ((

якась срака
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06.12.2024 23:37
+27
Поздоровляю, чергова спроба очорнення Порошенка.....гучно провалена.
Татаров в 2014 був звільненй з МВС і до 2020 бігав адвокатом, аж поки Потужний не згадав про досвідченого антимайданівця, і порушуючи дух закону про люстрацію не взяв того в Офіс.
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06.12.2024 23:52
+26
який жах,сіцілійська мафія відпочиває,кубло зрадників,злодіїв і негідників
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06.12.2024 23:44
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Дуже у традиційному національному стилі.
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06.12.2024 23:28 Відповісти
ЗЕвгиевы конюшни
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07.12.2024 00:02 Відповісти
Неху#овий спрут зеДегенератів, навіть можна сказати ОПГ!
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07.12.2024 06:10 Відповісти
ОПГ Татаровв. Усі рила наче з 90х
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07.12.2024 09:42 Відповісти
"зєлемлячество татарова" - рефреймінг старовинної совкової традиції зємлячества серед "людєй в чорной форме" ))
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06.12.2024 23:29 Відповісти
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06.12.2024 23:32 Відповісти
чеченців кадирівців в ноль перетворив
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06.12.2024 23:40 Відповісти
о...землячок виходить...
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06.12.2024 23:34 Відповісти
а можна хоч десь гарні новини ((

якась срака
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06.12.2024 23:37 Відповісти
який жах,сіцілійська мафія відпочиває,кубло зрадників,злодіїв і негідників
показати весь коментар
06.12.2024 23:44 Відповісти
Є й гарні новини, срака стала ще більшою.
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07.12.2024 08:52 Відповісти
"Мафія" - вона і в Африці "МАФІЯ"
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06.12.2024 23:39 Відповісти
татаров ригоанальна мразота ..в цілому як і всі у владі - зельоний, дерьмак, гемтанцев, шмигаль ..
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06.12.2024 23:40 Відповісти
+ кабан із ВР
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06.12.2024 23:42 Відповісти
З кабаном Стефанчуком трошки складніша історія.
Із Зєльою його поєднує ''квн'' - він був у команді ''трі талстяка'' з Хмельницького.
А перші кроки у політичному процесі він робив, як помічник народного депутата Степана Кубіва (при ''совку'' - головний комсорг університету Франка, далі разом з іншим топовим комсомольцем Дзюбенком - банк ЗУКБ, ... потім Наша Україна, Фронт змін, Батьківщина, голова Нацбанку, перший віце-прем'єр при Гройсмані....).
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07.12.2024 14:53 Відповісти
нічого там складного, патологічна жадібність (компенсація тещі за проживання поки хатинку бацав) та напів мертвячий вигляд від хронічних вад пов'язаних з ожирінням чи навпаки... Але відданий ідеям ОПи та зебілізму.
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07.12.2024 21:43 Відповісти
А що поганого? Це лише доказ, що Татаров щирий українець, адже кумовство тут це національна традиція.
Хоча, хвилинку, в ерефії кумовство ще більш вкорінена традиція......
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06.12.2024 23:40 Відповісти
От вам і мережа спецслужб роісії!!!
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06.12.2024 23:44 Відповісти
Це не мережа - це ... каналізація !!!
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06.12.2024 23:45 Відповісти
Кому рак, а кому корисний земляк.

Я якось до знайомих в село приїхав. Так наслухався, як люди йдуть до успіху. Вони навіть цим пишаються і не бачать нічого поганого.
"Оооон там живе викладач Нархозу. Так ми доньку туди пристроїли".
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07.12.2024 00:00 Відповісти
Не знаю на рахунок раку, але ,,злоякісна пухлина'' - точно.
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07.12.2024 00:08 Відповісти
Внутрішні вороги України-гірші за зовнішних.
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06.12.2024 23:46 Відповісти
Поздоровляю, чергова спроба очорнення Порошенка.....гучно провалена.
Татаров в 2014 був звільненй з МВС і до 2020 бігав адвокатом, аж поки Потужний не згадав про досвідченого антимайданівця, і порушуючи дух закону про люстрацію не взяв того в Офіс.
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06.12.2024 23:52 Відповісти
Так важко загуглити?

Чи завдання трошки про інше?
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06.12.2024 23:53 Відповісти
І штани тобі Порошенко обісрав!
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07.12.2024 00:29 Відповісти
Дякуйте Віслюку-гівнюку і його проктологу ДЄрьмаку, за те що владні інститути країни перетворили на шахрайське тирло.
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06.12.2024 23:52 Відповісти
до чого тут згадка про Порошенко, Ющенко та їх родичів?
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07.12.2024 00:30 Відповісти
патамушта нікалай.
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07.12.2024 00:43 Відповісти
нікалай-нідворай
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07.12.2024 02:18 Відповісти
А створити новий профіль - означає зрадити пуйла. Правда ж краще до скону меншовартісно ганьбитися з Нікалаєм на лобі? Оце справжній клоун!
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07.12.2024 09:57 Відповісти
Профіль з історією з 2014 р. то є особисте надбання. Не те що якийсь зелений чувак з 2022 р.
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07.12.2024 10:58 Відповісти
Секта прикоцаних довбодятлів, що вважає древні аквафрешні геморої в своїх радянських дупах опупенним надбанням (бо більше нема чим пишатися), тому ставить їм пам'ятники і меншовартісно поклоняється. ))
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07.12.2024 11:16 Відповісти
2022 - 2024 = 2 роки Ви тут пасешся. Скоро теж станеш "прикоцаним ..."
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10.12.2024 22:58 Відповісти
Пасешся ти, баране. А мені якось по×ер на твій нафталіновий фетишизм. Мене блокували більше разів, ніж звивин в твоїй нарцисічній макітрі.
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10.12.2024 23:58 Відповісти
Ааа !! Значить недаремно блокували !
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11.12.2024 14:14 Відповісти
Дурник з пальця радіє. ))
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12.12.2024 00:29 Відповісти
Змінити профіль? Усе для тебе, моя зелена кохана.
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07.12.2024 17:42 Відповісти
Так Зеленський https://www.youtube.com/watch?v=66aVIE3TqaA&t=15s САМЕ ЦЕ і обіцяв )))
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06.12.2024 23:57 Відповісти
Це ти про друзів ЗЄ Баканова та Рєзнікова?
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07.12.2024 00:06 Відповісти
ЗЕвгиевы конюшни
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07.12.2024 00:01 Відповісти
"Байдєн пачєму ми єщьо нє в NATO? І в Єврасаюз ніКАК нє вазьмут. У нас па карупциі - clear"
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07.12.2024 00:03 Відповісти
вся Україна боїться татарова і єрмака народ боїться ***
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07.12.2024 00:05 Відповісти
До призначення в Офіс Президента України працював у правоохоронних органах та курирував кримінальні провадження стосовно Тетяни Чорновол, Автомайдану та активістів Євромайдану.

Член низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук. Саме Олег Татаров є одним із агентів кремля, яким ще стара гебешна агентура серед викладачів університету внутрішніх справ та КНУ ім. Шевченка допомагала робити кар'єру.

І зараз Татаров з любого петеушника при владі, з допомогою липових публікацій і низки спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора юридичних наук, де він є членом, може склепати "прах хфессора". Згадайте Киву.

За повідомленням Центру протидії корупції, Олег Татаров допоміг утекти з України куму Путіна Вікторові Медведчуку, колишньому заступнику голови Адміністрації президента України за часів Януковича Андрієві Портнову та сину Портнова призовного віку, який покинув країну 28 березня 2022 року. Крім того Олег Татаров намагався розблокувати заморожені в Україні рахунки Миколаївського глиноземного заводу, який належить російському мільярдеру Олегові Дерипасцi.
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07.12.2024 00:08 Відповісти
Вовачка Буратина мафії
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07.12.2024 00:12 Відповісти
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07.12.2024 00:21 Відповісти
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07.12.2024 09:35 Відповісти
Дуже схоже на ОПГ ...На кшалт Портнова ...Цікаве "землячество" склалося в поліції під дахом ОП...Але Гарант цього не бачить і йому ніхто очі не відкриває...Щось с зором,або Гаранта ні в х....не ставлять.
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07.12.2024 00:22 Відповісти
гарант в тємє, ета сваі люді, прєданниє.
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07.12.2024 00:37 Відповісти
з одного боку - російська навала, а з другого - татарська. Ми в оточенні.
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07.12.2024 00:36 Відповісти
Красиво сказали
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07.12.2024 01:11 Відповісти
І у Новоукраінці щось з хромосомами?
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07.12.2024 00:44 Відповісти
Претула свой ротик в сторону облысевшего ублюдка Татарова открыть не хочет? Одна команда?)
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07.12.2024 01:08 Відповісти
ОПГ
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07.12.2024 01:09 Відповісти
мусора - учониє.. пєрєсідєнт - піаніст-йурист-заочник, дурілка картонная... завгосп-ніхто - узурпатор влади.. так і "живемо" у країні мрії жлобів-мародерів-зрадників.. - ото понавибирали...
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07.12.2024 02:51 Відповісти
Земафія у якій головний мафіозі не Зеленський?
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07.12.2024 02:52 Відповісти
Зеленский - дурилка картонная, фантик для дебилов. И в фантик этот завернуто столько говна...
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07.12.2024 07:06 Відповісти
Ось так... Спецназ імені Янека сформований татаровим... в Центрі Київа... В ЗЕ грають в піддавки...
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07.12.2024 05:24 Відповісти
Ось це і є ''мєнтовська'' мафія під двоголовою орудою Татарова і Цуцкірідзе (майже сіамські близнюки, друзі нерозлий вода з юнацьких років). Вони обоє усю свою так звану трудову біографію ідуть в ''дуеті''.
А всі решта так звані нібито правоохоронці їхні земляки це вірні штики і прислуга цього ''мєнтовського дуету''.
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07.12.2024 05:26 Відповісти
Ось для чого був викликаний єрмак до Вашингтону. Бо оборотні в погонах і білокомірцях без погон на чолі із саме єрмачнею вже дістали американці.
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07.12.2024 05:43 Відповісти
немає слів
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07.12.2024 05:53 Відповісти
Італійська мафія - це діти у пісочниці поруч з державною ментівсько-прокурорсько-суддівською мафією України.
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07.12.2024 06:08 Відповісти
Покищо гучних замовних вбивств слідчих і суддів не помічено. Тому мабуть ... так. Ефективно мафія працює.
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07.12.2024 11:02 Відповісти
Я розумію, що це все просто картина маслом : "бенкет стерв'ятників", подякуємо нашим славетним патріотам Олігархам.
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07.12.2024 09:33 Відповісти
Нічого собі ...розвинута мафіозна структура ,яка захищає тих хто грабує Україну ,а завтра вони виконають наказ по зачищеню тих , хто проти зеленського ...і оце з цими бандитами 🤡 хоче в ЄС ?!
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07.12.2024 09:58 Відповісти
Дуже радує , тешо журналісти почали висвітлювати те шо є в Україні насправді ...добре шо журналісти почали виправляти свої помилкі з18 р. Коли масово топили за цих бандитів , шось змінилося ...може зрозуміли, який відсоток вини, лежить на них ...
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07.12.2024 10:07 Відповісти
ось і знайшли відповідь на запитання,яким чином Татаров впливає на правоохоронні органи
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07.12.2024 10:22 Відповісти
Це ж треба, і не знав, що мої "земляки" такі, с...ка, просунуті в органах.
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07.12.2024 11:03 Відповісти
Різниця між бандюком і міліціонером в тому, що перший є фріленс, на вільних хлібах, де все на власний ризик і на випадок. А міліціонер на зарплаті і з гарантіями соцпакетів і забезпеченої старості на разі якщо десь щось в справжньому злочинному житті пішло не так.
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07.12.2024 11:25 Відповісти
Незаслужено просунулися поліцейські під крилом Татарова з районного містечка на Кіровоградщині...але земляцтво воно та в Африці земляцтво..
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07.12.2024 13:49 Відповісти
Не інакше, як зрада - розкрити карти перед "чеченцями"!
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07.12.2024 14:25 Відповісти
Ти ба які науковці , кандидати та доктора ! Бо згідно постанови КМУ № 988 від 11.11.2015 мають доплати до зарплати за вчене звання . Один раз заплатив за кандидатьську чи докторську і маєш дивіденди все життя , ще і доплату до пенсії.
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07.12.2024 14:27 Відповісти
 
 