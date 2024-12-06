Серед впливових правоохоронців - 14 земляків Татарова, які мають з ним давні зв’язки, - ЗМІ. ФОТО

Журналісти "Схем" встановили 14 правоохоронців, які походять з містечка Новоукраїнка на Кіровоградщині, де виріс заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, та які мають з високопосадовцем спільний кар’єрний, науковий шлях або родинні зв’язки і які нині обіймають впливові посади в системі Нацполіції і ДБР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Окрім Максима Цуцкірідзе, який нині очолює Головне слідче управління Нацполіції, і про чиї товариські стосунки з Олегом Татаровим було відомо раніше, журналісти "Схем" виявили чимало інших давніх знайомих куратора правоохоронної системи від Офісу Президента: тих, хто теж походить з Новоукраїнки, і нині обіймає управлінські посади в правоохоронних органах.

Зокрема, журналісти зʼясували, що на впливовій посаді в головному слідчому управлінні Нацполу під керівництвом Максима Цуцкірідзе працює брат Олега Татарова – Андрій Мельниченко. Він – начальник управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції.

Мельниченко молодший за Татарова на 10 років. Як і старший брат, Мельниченко пов’язав кар’єру з системою правопорядку. У 2018-му обійняв посаду старшого слідчого в особливо важливих справах Нацполіції. За два роки – в рік призначення Татарова в ОП – Мельниченка перевели з Києва до Дніпра, де він отримав одну з керівних посад: став заступником начальника слідчого управління поліції Дніпропетровщини. А у 2024-му ще раз пішов на підвищення й очолив одне з управлінь ГСУ Нацполіції України.

Дисертацію кандидата наук Мельниченко писав у Нацакадемії внутрішніх справ під науковим керівництвом свого брата – Олега Татарова, а його опонентом був ще один їхній земляк із Новоукраїнського району – Артем Шевчишен.

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Артем Шевчишен теж працює в ГСУ Нацполу на керівній посаді – заступником керівника Головного слідчого управління, тобто заступником Максима Цуцкірідзе. Шевчишен і Мельниченко (молодший брат Татарова) товаришують із часів навчання в академії внутрішніх справ, про що свідчать їхні спільні фото того періоду, опубліковані в соцмережах.

Шевчишен – частий співавтор наукових робіт як із Татаровим, так і з Цуцкірідзе. Всі троє входять до редколегії наукового журналу "Вісник кримінального судочинства". Під керівництвом Татарова Шевчишен захистив свої кандидатську й докторську роботи.

Із Новоукраїнки також брати Ігор і Віктор Лугові. Віктор Луговий ниніочолює слідство Нацполіції всієї Київської області. Ігор Луговий – радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції України.

Ігор Луговий має з Татаровим спільні публікації, переважно на тему освіти в системі підготовки міліцейських кадрів. А Віктор Луговий, який очолює слідче управління Київщини – давній товариш Андрія Мельниченка, молодшого брата посадовця з ОП. "Схеми" знайшли їхні спільні світлини десятирічної давнини, опубліковані в соцмережі "Вконтакте".

У підпорядкуванні Віктора Лугового теж на керівних посадах працюють ще двоє правоохоронців родом із Новоукраїнки. Зокрема, його заступник 29-річний Вячеслав Матвійчук. А також – начальник одного з відділів Нацполіції Київської області 32-річний Віталій Кушнєрьов, який писав дисертацію під керівництвом Татарова.

Ще одні брати-високопосадовці родом із Новоукраїнки – Олег та Олександр Тарасенки. Олександр Тарасенко працює директором департаменту освіти, науки і спорту Міністерства внутрішніх справ України, а Олег Тарасенко – заступником начальника департаменту міграційної поліції Нацполу. Обидва раніше перетиналися з Олегом Татаровим на науковій ниві.

"Схеми" знайшли впливових "новоукраїнців" і у Головному слідчому управлінні Державного бюро розслідувань. Серед них – Вадим Загамула і Станіслав Стратонов. Обидва – на посадах заступника керівника відділу ГСУ Державного бюро розслідувань. Обидва писали дисертацію під керівництвом Татарова.

Давніх знайомих заступника голови ОП та його брата з Новоукраїнки "Схеми" відшукали й у київському управлінні ДБР. Серед них: Артем Спусканюк, заступник керівника слідчого відділу у ДБР столиці, який теж захищав дисертацію під керівництвом Татарова. Та Артем Козаченко, старший слідчий ДБР у київському теруправлінні, який, судячи з численних спільних фотографій у соцмережах, є юнацьким товаришем брата Татарова – Андрія Мельниченка.

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"Схеми" запитали усіх цих правоохоронців: Чи продовжують вони спілкуватися з високопосадовцем із Банкової? Чи є ймовірність, що заступник керівника ОП сприяв отриманню ними посад? Чи впливає Олег Татаров на їхню роботу і, якщо так, як саме та в якій формі? Чи надходять від нього вказівки, прохання? І як вони, представники правоохоронної гілки влади, можуть гарантувати свою незалежність від політичного впливу з Офісу президента?

Усі четверо згаданих в матеріалі працівників ДБР – Стратонов, Загамула, Спусканюк та Козаченко – надали схожі відповіді. Заявили, що з Татаровим контактів не підтримують і жодним чином не пов’язують із ним свою кар’єру, а свої нинішні посади отримали через конкурсний відбір. Стверджують, що їхня незалежність гарантована законом про ДБР. Посадовці з інших правоохоронних органів на запити журналістів не відповіли.

Схеми" наводять повний перелік усіх встановлених нами земляків Олега Татарова, з якими його повʼязують родинні зв’язки або спільний кар’єрний чи науковий шлях:

Національна поліція України:

Максим Цуцкірідзе , перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Нацполу

, перший заступник голови Національної поліції України, керівник Головного слідчого управління Нацполу Артем Шевчишен , один із заступників керівника Головного слідчого управління Національної поліції України

, один із заступників керівника Головного слідчого управління Національної поліції України Андрій Мельниченко, начальник управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції Головного слідчого управління Національної поліції України

начальник управління розслідування злочинів, виявлених департаментом стратегічних розслідувань і департаментом кіберполіції Головного слідчого управління Національної поліції України Віктор Луговий, заступник начальника головного управління Національної поліції в Київській області – очільник слідства Національної поліції Київської області

заступник начальника головного управління Національної поліції в Київській області – очільник слідства Національної поліції Київської області Ігор Луговий, радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції

радник очільника департаменту забезпечення роботи голови Нацполіції Вячеслав Матвійчук, один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області

один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області Микола Клівняк , один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області

, один із заступників очільника слідства Національної поліції в Київській області Віталій Кушнєрьов, начальник відділу ГУНП Національної поліції в Київській області

начальник відділу ГУНП Національної поліції в Київській області Олег Тарасенко, заступник начальника департаменту міграційної поліції Національної поліції, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності академії МВС

​Державне бюро розслідувань України:

Вадим Загамула , заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань

, заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Станіслав Стратонов , заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань

, заступник керівника одного з відділів Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Артем Спусканюк , заступник керівника слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві

, заступник керівника слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві Артем Козаченко, старший слідчий територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві​

Міністерство внутрішніх справ України:

​Олександр Тарасенко, директор департаменту освіти, науки і спорту Міністерства внутрішніх справ України.

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