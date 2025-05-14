ГО закликали Євроюст не проводити зустрічі з Татаровим: він став антиподом доброчесності, - ЦПК

Громадські організації звернулися із відкритим листом до Євроюсту, в якому закликали не проводити зустрічі із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

Так, 8 травня 2025 року Офіс Президента повідомив про зустріч президента Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаеля Шміда із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

У ЦПК нагадали, що Татаров "виправдовував побиття протестувальників правоохоронцями на Майдані Незалежності під час Революції Гідності", мав підозру в корупції та "згідно із численними журналістськими розслідуваннями, забезпечує ручний контроль правоохоронних органів з ОП".

Наразі звернення підписали 40 провідних громадських організацій. Збір підписів триває.

"Ми хотіли б звернутися до Вас з цим листом, щоб висловити нашу глибоку стурбованість у зв’язку з нещодавньою зустріччю представників Євроюсту з Олегом Татаровим, заступником голови Офісу Президента, яка відбулася 8 травня в Києві. Політичне минуле пана Татарова вже давно затьмарене систематичним перешкоджанням правосуддю, корупційними скандалами та нелегітимним контролем над правоохоронними органами та прокурорською системою, що перебувають під його безпрецедентним контролем.

В останні роки пан Татаров став антиподом справедливого правосуддя, доброчесності та прозорого і рівного верховенства права – цінностей, до яких відчайдушно прагне Україна як демократична країна, що рухається вперед на шляху європейської інтеграції", - зазначають автори звернення.

Там висловили стурбованість тим, що "зустріч 8 травня може надіслати тривожний сигнал українським громадянам та міжнародній аудиторії".

"Зокрема, її публічний розголос може свідчити про те, що Європейський Союз та його інституції можуть заплющувати очі на скомпрометованих високопосадовців з метою політичної чи інституційної доцільності", - додали там.

