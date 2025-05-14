УКР
ГО закликали Євроюст не проводити зустрічі з Татаровим: він став антиподом доброчесності, - ЦПК

Євроюст закликали не зусрічатися із Татаровим

Громадські організації звернулися із відкритим листом до Євроюсту, в якому закликали не проводити зустрічі із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

Так, 8 травня 2025 року Офіс Президента повідомив про зустріч президента Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаеля Шміда із заступником глави ОП Олегом Татаровим.

У ЦПК нагадали, що Татаров "виправдовував побиття протестувальників правоохоронцями на Майдані Незалежності під час Революції Гідності", мав підозру в корупції та "згідно із численними журналістськими розслідуваннями, забезпечує ручний контроль правоохоронних органів з ОП".

Наразі звернення підписали 40 провідних громадських організацій. Збір підписів триває.

"Ми хотіли б звернутися до Вас з цим листом, щоб висловити нашу глибоку стурбованість у зв’язку з нещодавньою зустріччю представників Євроюсту з Олегом Татаровим, заступником голови Офісу Президента, яка відбулася 8 травня в Києві. Політичне минуле пана Татарова вже давно затьмарене систематичним перешкоджанням правосуддю, корупційними скандалами та нелегітимним контролем над правоохоронними органами та прокурорською системою, що перебувають під його безпрецедентним контролем.

В останні роки пан Татаров став антиподом справедливого правосуддя, доброчесності та прозорого і рівного верховенства права – цінностей, до яких відчайдушно прагне Україна як демократична країна, що рухається вперед на шляху європейської інтеграції", - зазначають автори звернення.

Там висловили стурбованість тим, що "зустріч 8 травня може надіслати тривожний сигнал українським громадянам та міжнародній аудиторії".

"Зокрема, її публічний розголос може свідчити про те, що Європейський Союз та його інституції можуть заплющувати очі на скомпрометованих високопосадовців з метою політичної чи інституційної доцільності", - додали там.

Євросоюз (14007) Центр протидії корупції (287) Татаров Олег (431)
Топ коментарі
+45
Ну як же так? Олєжка ж кадирівців "мочив" пачками. Так вєщал клован.
показати весь коментар
14.05.2025 09:00 Відповісти
+34
Зе Мразь собрал всех " достойных" вокруг себя во главе с фсбєшником Елдаком, главное не дать этим Гнидам сбежать...
показати весь коментар
14.05.2025 09:10 Відповісти
+25
Это не их проблема. Это наша проблема, что Украину представляет такое ЧМО. Они разговаривают с тем, кого выставила от имени себя наша страна.
показати весь коментар
14.05.2025 09:43 Відповісти
Зеленского
показати весь коментар
14.05.2025 09:17 Відповісти
У офісі гастролерів всі скомпрометовані
показати весь коментар
14.05.2025 09:46 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 10:57 Відповісти
Один дегенерат нагоролжує другого за мухність під час війни тонами ХАПАТИ бабло!
показати весь коментар
14.05.2025 15:41 Відповісти
То подайте на такого падлу в суд - раз більше ніхто не хоче ним зайнятись
показати весь коментар
14.05.2025 09:01 Відповісти
Это, каким-же путем, если это "пресмыкающее" по воле "величайшего" и елдака курирует и суд и, полицию, а "депутаты" рукоплещут?...
показати весь коментар
14.05.2025 12:55 Відповісти
І на старуху буває проруха
показати весь коментар
14.05.2025 13:04 Відповісти
Це ти до кого звертаєшся?
показати весь коментар
14.05.2025 14:43 Відповісти
До громадян - які стурбовані
показати весь коментар
14.05.2025 15:50 Відповісти
А ви там у подляка, виходить всім задоволені
показати весь коментар
14.05.2025 16:18 Відповісти
Це ж вони розкопали а не я - от і прапор їм у руки - замісь викладати на люди
показати весь коментар
14.05.2025 16:22 Відповісти
А ти до роботи у Подляка не в Україні, а в Алтайському краї мешкав?
Що тобі " копати" потрібно?
Що Татров замнач слід управління МВС у Януковича змймався фальфікікацією справ проти майданівців?
Щи, що разом із Микитасем розкрадали землю в Києві і займалися махінаціями на будівельному ринку?
Чи що Татаров " начальник" від Зеленьського по СБУ, ДБР, ПРОКУРАТУРІ І СУДАМ?
Так, це тільки у вас, на алтаї, ніхто не знає.
. А в Україні на запит " хто такий Татаров"- тисячу ЗМІ нададуть всю біографію Татрова від часів, коли працював на Януковича.
Нічого " копати" не потрібно.
показати весь коментар
14.05.2025 16:36 Відповісти
Ше раз - для особо продвинутих - є досьє на Татарова - в суд - щоб всі просвітилися - коли суд почне виляти - то і він попаде під роздачу
показати весь коментар
14.05.2025 18:29 Відповісти
Караул! Бубуньчік апаснастє, чічєни акружают, алєжка ранєн..
показати весь коментар
14.05.2025 09:03 Відповісти
ГО просто соромно стало за себе , тільки після того, як зрозуміли шо вони наголосували у 19р , за величезні гроші ,які тепер з них здирає зеленська 🤡 шобла ...у трусах та касці не зовсім зручно ...
показати весь коментар
14.05.2025 09:05 Відповісти
Бог ти мій..яка ганьба
показати весь коментар
14.05.2025 09:08 Відповісти
А хтось гадає що найвеличніший гівнокомандувач інший? Цар добрий , бояри погані?? Це дурість яку культивує влада щоб обдурити суспільство.
показати весь коментар
14.05.2025 09:13 Відповісти
Наскільки чувак свій , що попри весь ланцюжок компромату є недоторканим і не втопляємим
показати весь коментар
14.05.2025 09:22 Відповісти
Скоріше не свій, а просто знає дуже багато про зашквари влади, тому що сам в них брав участь. І якщо ви збудували свою владу на зашкварах, то потрібен хтось, щоб наглядав за працездатністю такої системи.
показати весь коментар
14.05.2025 13:16 Відповісти
Сирійці проводять набагато дієвіші заходи, з подібними особами, щоб вони більше не гадили, проти Держави, у якій жили!
А в Україні, шобла приблуд95 в Урядовому кварталі, користується послугами подібних осіб, помічників ригоАНАЛІВ, які убивали, Українців і Україну з московитами!! Так, було їм оговорено=наказано, в Омані ….
показати весь коментар
14.05.2025 09:31 Відповісти
Навіщо цей інфантілізм? У сирійців такі особи теж керують, нааіть ще гірші.
показати весь коментар
14.05.2025 18:57 Відповісти
А хто його призначав і хто ним керує?
Це ж очевидно для всіх,що він лише пішак
показати весь коментар
14.05.2025 09:33 Відповісти
Він пішак
А 73% лошаки
Ну хоть поржати можна нормально.... аж до відхаркування кров'ю
показати весь коментар
14.05.2025 09:48 Відповісти
Місце татарова не напереговорах, а на нарах.
показати весь коментар
14.05.2025 09:35 Відповісти
Ось приберуть татарова і щось зміниться?
показати весь коментар
14.05.2025 09:47 Відповісти
Спочатку прибрати одного татарова ( бажано притягнути його до кримінальної відповідальності за його злочини, крадіжки коштів Нацгвардії ), потім прибрати іншого татарова, і щось зміниться.
Безкарність породжує ще більші злочини.
показати весь коментар
14.05.2025 10:15 Відповісти
Які ви наївні. Я спостерігав на цьому сайті, як усі мріяли прибрати ветеринара Данилова. Ну, прибрали його. І що? Систему треба ламати, а не пішаків прибирати. Системі шию звернути треба і не підпускати до влади жодного старого політика, жодного!
показати весь коментар
14.05.2025 13:43 Відповісти
А хіба зараз не абсолютно новий політик очолює Україну? Чи не ціле стадо нових політиків бужанських, юзиків, стефанчкків сидить у Верховній Раді? Допомогло це Україні?
показати весь коментар
14.05.2025 14:42 Відповісти
зеленський уже не новий. Чи був він новим? Його вчителя беня, а потім пінчук. Та й новий не означає, що захоче чи зможе щось змінити. Ризик завжди буде. Але шансів більше буде у тому, що новий рано чи пізно виявиться саме державним діячем, а не імітатором, як попередні.
показати весь коментар
14.05.2025 17:56 Відповісти
Обирали його якраз як супернового.
показати весь коментар
14.05.2025 17:59 Відповісти
Так, але 100% гарантії ніхто не дасть. Що ми й побачили. Значить в брухт зе.
показати весь коментар
14.05.2025 18:03 Відповісти
Ті, хто обрали Зе і наступного разу оберуть таке ж ге, тому що не здатні оцінювати за вчинками ( Україна-порноактриса, сеньйор-Голодомор ), а не за обіцянки халяви космічного розміру.
ХавайТє !
показати весь коментар
14.05.2025 19:07 Відповісти
Це - демократія. Ніхто не обіцяв, що демократія виключатиме таких президентів. Я також був засмучений вибором у 2014 році, була надія, що оберуть нормального президента, ну а що поробиш?
показати весь коментар
14.05.2025 20:32 Відповісти
Хто в 2014 був нормальніший поміж кандидатів?
показати весь коментар
14.05.2025 21:48 Відповісти
Маски-шоу до тих ГО вже виїхали?
показати весь коментар
14.05.2025 09:50 Відповісти
Риг лідора який через мусорів геноцтидить Українців
показати весь коментар
14.05.2025 10:20 Відповісти
Дякую таким Громадським об'єднанням які доводять факти "діяльності " цієї гниди.За якого заступається сам ЗЕленський,бо "він чеченців вбивав".Ця мерзота погрязла в корупції,він "справи підшивав"на майданівців,а тепер дЄрмаку служить.Хай знають і в Європі чого варта ця особа.Це теж,мабуть,один з "потужних" менеджерів.
показати весь коментар
14.05.2025 10:43 Відповісти
Татаров - це символ (не один він, там таких хоч греблю гати) "нової" влади для "нової України президента Зеленського". Лідор зібрав кругом себе всю шваль, яка не втікла після Революції й разом розвалюють всі державні органи, призначаючи на керівні посади корумпованих осіб. Такий у нас рух до ЄС і НАТО. Нажаль європейці мало впливають на діяльність нашого видатного керманича й часто закривають очі на його кадрові призначення.
показати весь коментар
14.05.2025 11:01 Відповісти
На Євроюст це може й подіє, але не на зеленого дегенерата, який оточив себе гівняками та антимайданними мусорками.
показати весь коментар
14.05.2025 11:03 Відповісти
Зелений дегенерат (вже майже рік нелигітимний) - є шісткою антімайдана, маскви і партії регіонів.
показати весь коментар
14.05.2025 11:12 Відповісти
зелений підор вже оху...ває від своєї безкарности - іще трохи й він пса патрона у якусь переговірну групу призначить. "а шо ви мнє сдєлаєтє?!". європейці роблять велику помилку, розмовляючи із цієї зеленою шваллю. так, розмовляти мають і треба, але зелена шваль має одержувати по носі, коли порушує правила поведінки!!
показати весь коментар
14.05.2025 11:37 Відповісти
Так його,хворобливого! Взагалі за всі його злочини місце йому в окремій камері Лук'янівського СІЗО...
показати весь коментар
14.05.2025 11:41 Відповісти
Цілуйте сраку чиновнику від Януковича
показати весь коментар
14.05.2025 11:59 Відповісти
Якщо Татаров при владі , то і Янукович скоро повернится . Зелені слуги допомжуть всім !!!
показати весь коментар
14.05.2025 12:00 Відповісти
пан Татаров став антиподом справедливого правосуддя, доброчесності та прозорого і рівного верховенства права

Татаров не СТАВ антиподом, а таким і БУВ.
І це якраз те, що портібно Зеленському і Єрмаку - які самі є антиподами адекватних державних діячів. Вся влада зелених недоносків - суцільний антипод здоровому глузду.
Але владу зелених гнид породили 13.500.000 громадян, позбавлених здорового глузду.
показати весь коментар
14.05.2025 12:23 Відповісти
Біда не в тому кого обирає , як ви кажете безглуздий народ, і не втому що в нас без винятку всі президенти, депутати, і тим паче похідні від них міністри, прокурори і судді були і є проти народу і є по свєї суті мяко кажучі ждуни, тому що вони не воюють і тому їм все одно яка буде влада, навіть не зважаючі що нарід їх корме і обороняє, на відміну від інших цівілізованих країн, когоб там не обрали вони вимушені проацювати на свою країну, а біда втому що в нас у влади немає відповідальності, конролю і не діють закони для них, а діють тільки для народу і опонентів. І когоб ми не вибрали результат приблизно буде один і той - так Зеленський в цьому буде "першим", але не має гарантії що свідуйча влада буде іншою і не буде здавати країну і вбивати нарід корупцією і бездіяльністю, якщо не змінити систему відповідальності для влади- країни просто не буде.
показати весь коментар
14.05.2025 18:40 Відповісти
а як цю гниду українська правда вилизувала і вигороджувала
показати весь коментар
14.05.2025 17:46 Відповісти
Татаров вбивав чеченців? Де він міг їх вбивати? , тому що чеченців у армії агресора не було, а були кадирівці, і чому він зараз не вбиває кадирівців?а якщо вбивав чеченців, то це інша справа, тому що він дійсно причетний до вбивств громадян України на Майдані, які піднялися проти аворитаризму.
показати весь коментар
14.05.2025 18:48 Відповісти
ФСБешний кріт... кобздон зачекався.
показати весь коментар
14.05.2025 21:15 Відповісти
Татарів рідкісна тварина! Воно повинно ще за Майдан відповісти!!!
показати весь коментар
14.05.2025 22:21 Відповісти
 
 