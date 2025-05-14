ГО закликали Євроюст не проводити зустрічі з Татаровим: він став антиподом доброчесності, - ЦПК
Громадські організації звернулися із відкритим листом до Євроюсту, в якому закликали не проводити зустрічі із заступником глави ОП Олегом Татаровим.
Про це інформує пресслужба Центру протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Так, 8 травня 2025 року Офіс Президента повідомив про зустріч президента Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) Міхаеля Шміда із заступником глави ОП Олегом Татаровим.
У ЦПК нагадали, що Татаров "виправдовував побиття протестувальників правоохоронцями на Майдані Незалежності під час Революції Гідності", мав підозру в корупції та "згідно із численними журналістськими розслідуваннями, забезпечує ручний контроль правоохоронних органів з ОП".
Наразі звернення підписали 40 провідних громадських організацій. Збір підписів триває.
"Ми хотіли б звернутися до Вас з цим листом, щоб висловити нашу глибоку стурбованість у зв’язку з нещодавньою зустріччю представників Євроюсту з Олегом Татаровим, заступником голови Офісу Президента, яка відбулася 8 травня в Києві. Політичне минуле пана Татарова вже давно затьмарене систематичним перешкоджанням правосуддю, корупційними скандалами та нелегітимним контролем над правоохоронними органами та прокурорською системою, що перебувають під його безпрецедентним контролем.
В останні роки пан Татаров став антиподом справедливого правосуддя, доброчесності та прозорого і рівного верховенства права – цінностей, до яких відчайдушно прагне Україна як демократична країна, що рухається вперед на шляху європейської інтеграції", - зазначають автори звернення.
Там висловили стурбованість тим, що "зустріч 8 травня може надіслати тривожний сигнал українським громадянам та міжнародній аудиторії".
"Зокрема, її публічний розголос може свідчити про те, що Європейський Союз та його інституції можуть заплющувати очі на скомпрометованих високопосадовців з метою політичної чи інституційної доцільності", - додали там.
Що тобі " копати" потрібно?
Що Татров замнач слід управління МВС у Януковича змймався фальфікікацією справ проти майданівців?
Щи, що разом із Микитасем розкрадали землю в Києві і займалися махінаціями на будівельному ринку?
Чи що Татаров " начальник" від Зеленьського по СБУ, ДБР, ПРОКУРАТУРІ І СУДАМ?
Так, це тільки у вас, на алтаї, ніхто не знає.
. А в Україні на запит " хто такий Татаров"- тисячу ЗМІ нададуть всю біографію Татрова від часів, коли працював на Януковича.
Нічого " копати" не потрібно.
А в Україні, шобла приблуд95 в Урядовому кварталі, користується послугами подібних осіб, помічників ригоАНАЛІВ, які убивали, Українців і Україну з московитами!! Так, було їм оговорено=наказано, в Омані ….
Це ж очевидно для всіх,що він лише пішак
А 73% лошаки
Ну хоть поржати можна нормально.... аж до відхаркування кров'ю
Безкарність породжує ще більші злочини.
ХавайТє !
Татаров не СТАВ антиподом, а таким і БУВ.
І це якраз те, що портібно Зеленському і Єрмаку - які самі є антиподами адекватних державних діячів. Вся влада зелених недоносків - суцільний антипод здоровому глузду.
Але владу зелених гнид породили 13.500.000 громадян, позбавлених здорового глузду.