Прокурор отдела областной прокуратуры требовал $10 тыс. взятки за "решение вопроса" в производстве, он задержан. ФОТО
Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды прокурора отдела одной из областных прокуратур.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, прокурор, пользуясь своим служебным положением, требовал у гражданина 10 тысяч долларов США.
Таким образом, он обещал повлиять на прокурора в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды для заключения соглашения о признании виновности с обвиняемым.
Чиновника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и в порядке ст. 208 УПК Украины.
Также продолжается проведение обысков по месту его работы и проживания.
Топ комментарии
+9 Sсhool Bus
показать весь комментарий27.05.2025 20:40 Ссылка
+9 Sergiy Slynko
показать весь комментарий27.05.2025 20:43 Ссылка
+2 Andriy Oshust
показать весь комментарий27.05.2025 20:58 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Sсhool Bus
показать весь комментарий27.05.2025 20:40 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Kan Kan #518965
показать весь комментарий27.05.2025 22:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Sсhool Bus
показать весь комментарий27.05.2025 22:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий27.05.2025 20:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Petr #580864
показать весь комментарий27.05.2025 20:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Sergiy Slynko
показать весь комментарий27.05.2025 20:43 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Володька #590860
показать весь комментарий27.05.2025 20:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Виктор Ле #550890
показать весь комментарий27.05.2025 20:54 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Lex Lexton
показать весь комментарий27.05.2025 21:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Andriy Oshust
показать весь комментарий27.05.2025 20:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Nika Vesela
показать весь комментарий27.05.2025 21:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Макартур #591230
показать весь комментарий27.05.2025 21:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Salvador Dali
показать весь комментарий27.05.2025 21:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль