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Прокурор отдела областной прокуратуры требовал $10 тыс. взятки за "решение вопроса" в производстве, он задержан. ФОТО

Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды прокурора отдела одной из областных прокуратур.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, прокурор, пользуясь своим служебным положением, требовал у гражданина 10 тысяч долларов США.

Таким образом, он обещал повлиять на прокурора в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды для заключения соглашения о признании виновности с обвиняемым.

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Чиновника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также продолжается проведение обысков по месту его работы и проживания.

Прокурора отдела областной прокуратуры разоблачили на взятке
Прокурора отдела областной прокуратуры разоблачили на взятке

Автор: 

взятка (6174) коррупция (8569) прокуратура (5027) прокурор (1132) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+9
Було б дивно, якби не вимагав )
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27.05.2025 20:40
+9
Затримали, щоб не демпигувал!
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27.05.2025 20:43
+2
Завтра мобілізуєтся в Закарпатське тцк
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27.05.2025 20:58
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Було б дивно, якби не вимагав )
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27.05.2025 20:40 Ответить
При Зе як при Янику, але ще з війною. Жестяк!
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27.05.2025 22:03 Ответить
Як і при всіх, починаючи з 1991 року. Без винятків.
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27.05.2025 22:23 Ответить
пфффф, лох якийто, Портнов питання за 10 млн баксів вирішув.
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27.05.2025 20:41 Ответить
намагався закопати під щебінь?)
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27.05.2025 20:42 Ответить
Затримали, щоб не демпигувал!
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27.05.2025 20:43 Ответить
Це знущання з інваліда, зосередьтеся на ухилянтах, нелюди.
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27.05.2025 20:45 Ответить
Портнова наче хочуть в Києві похоронити, з почестями, оркестром військовим і почесною вартою.
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27.05.2025 20:54 Ответить
наставник шмарклявих корупціонерів
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27.05.2025 21:49 Ответить
Завтра мобілізуєтся в Закарпатське тцк
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27.05.2025 20:58 Ответить
Гніда!
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27.05.2025 21:05 Ответить
За такі копійки..)))відпустять..понтовщики...
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27.05.2025 21:42 Ответить
Человек просто делал свою работу - собирал хабари.
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27.05.2025 21:55 Ответить
 
 