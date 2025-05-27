Прокурор отдела областной прокуратуры требовал $10 тыс. взятки за "решение вопроса" в производстве, он задержан. ФОТО

Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды прокурора отдела одной из областных прокуратур.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, прокурор, пользуясь своим служебным положением, требовал у гражданина 10 тысяч долларов США.

Таким образом, он обещал повлиять на прокурора в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды для заключения соглашения о признании виновности с обвиняемым.

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Чиновника задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и в порядке ст. 208 УПК Украины.

Также продолжается проведение обысков по месту его работы и проживания.



