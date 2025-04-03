На хабарі у 5 тисяч доларів було викрито прокурора однієї з окружних прокуратур Львівщини

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з керівником Львівської обласної прокуратури затримано прокурора однієї з окружних прокуратур міста Львова, якого викрито на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, будучи прокурором окружної прокуратури, використовуючи своє службове становище, він вирішив незаконно збагатитися, вимагаючи гроші у жительки міста Львова в сумі 5 тис доларів США. Ці кошти призначалися за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тис грн.

Зазначається, що наразі прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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