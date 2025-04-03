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Новини Корупція в прокуратурі
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На хабарі у 5 тисяч доларів було викрито прокурора однієї з окружних прокуратур Львівщини

На Львівщині затримали на хабарі прокурора

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з керівником Львівської обласної прокуратури затримано прокурора однієї з окружних прокуратур міста Львова, якого викрито на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, будучи прокурором окружної прокуратури, використовуючи своє службове становище, він вирішив незаконно збагатитися, вимагаючи гроші у жительки міста Львова в сумі 5 тис доларів США. Ці кошти призначалися за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тис грн.

Зазначається, що наразі прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Автор: 

хабар (4698) корупція (4682) прокуратура (3671) Львівська область (2424)


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Топ коментарі
+6
За демпінг заарештували?
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03.04.2025 01:27
+6
Який стид для всіх прокурорів!

5 тисяч доларів - лише компанії прокурорів на раз в ресторан сходити.
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03.04.2025 01:38
+4
Щоб корупція пішла на спад - декларація про доходи і видатки.
По-друге:закон про контроль залежності ведення бізнесу близьких родичів від діяльності посадових осіб: прокурорів,суддів,поліцейських,сбушників,всяких мсеків,тцкашників,ВЛК,депутатів всіх рівнів,мерів,херів,заступників і всіх провладних щурів.
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03.04.2025 06:50
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За демпінг заарештували?
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03.04.2025 01:27 Відповісти
Який стид для всіх прокурорів!

5 тисяч доларів - лише компанії прокурорів на раз в ресторан сходити.
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03.04.2025 01:38 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять!

Пожурят и отпустят. Спортивная рыболовля.
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03.04.2025 01:42 Відповісти
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03.04.2025 02:47 Відповісти
Прокурорській демпінг?
Чи серед прокурорів є свої ніщєброди та гопота?
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03.04.2025 05:44 Відповісти
Ой а що ж так мало!
Чи це нам таку новину собаці,як кістку,кинули,он як ми потужно працюємо?
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03.04.2025 06:30 Відповісти
Щоб корупція пішла на спад - декларація про доходи і видатки.
По-друге:закон про контроль залежності ведення бізнесу близьких родичів від діяльності посадових осіб: прокурорів,суддів,поліцейських,сбушників,всяких мсеків,тцкашників,ВЛК,депутатів всіх рівнів,мерів,херів,заступників і всіх провладних щурів.
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03.04.2025 06:50 Відповісти
Краще всіх взагалі. Ми в тому місці де ВСІ без виключення мають декларувати доходи і видатки, навіть пенсіонери і довгожителі!
Абсолютно всі!
Якщо логічно зробити виключення для дітей, то в нашій країні, ми вже через рік побачимо малюків міліонерів які позичають батькам, бо влада зрощена с криміналом в одному тілі.
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03.04.2025 08:22 Відповісти
ще один ..інвалід.. з гнізда крупи . падла продажна
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03.04.2025 07:05 Відповісти
Пенсионера- инвалида каждый может обидеть...
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03.04.2025 07:33 Відповісти
Дрібненькі пішли прокурори.
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03.04.2025 07:59 Відповісти
Жалюгідна істота!
Це ж не людина.
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03.04.2025 08:18 Відповісти
Ст.208 УПК РФ?
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03.04.2025 08:31 Відповісти
Це несподіване викриття відбулося тому, що цей незалежний прокурор крав гроші у зеленського і єрмака. Нічого страшного, не хвилюйтеся. Інвалід поверне усі вкрадені гроші зеленському, пійде на угоду із слідчим, задонатить 500 баксів (10%) на придворного волонтера на ЗСУ і поїде собі за кордон по довідці Буданова.
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03.04.2025 08:47 Відповісти
От який сенс цього повідомлення? Ці бандити-інваліди в прокурорських погонах займаються поборами щодня щогодини і всі без виключення - "робота" у них така а "викривають" окремих такі самі бандити тільки тому що щось між собою не поділили.
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03.04.2025 08:55 Відповісти
https://dumskaya.net/news/poschitayut-kazhdoe-derevo-kusty-i-tcvety-v-prim-187591/ua/ Зешобла беріть приклад в труханова Кожне дерево та кущ на облік: у Приморському районі Одеси за мільйон гривень порахують зелені насадження
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03.04.2025 10:19 Відповісти
Щось сума якась несерйозна, як для прокурора. Мабуть самий сердобільний
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03.04.2025 10:24 Відповісти
 
 