На хабарі у 5 тисяч доларів було викрито прокурора однієї з окружних прокуратур Львівщини
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у взаємодії з керівником Львівської обласної прокуратури затримано прокурора однієї з окружних прокуратур міста Львова, якого викрито на вимаганні й одержанні неправомірної вигоди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, будучи прокурором окружної прокуратури, використовуючи своє службове становище, він вирішив незаконно збагатитися, вимагаючи гроші у жительки міста Львова в сумі 5 тис доларів США. Ці кошти призначалися за вирішення питання про непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства на суму 400 тис грн.
Зазначається, що наразі прокурора затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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5 тисяч доларів - лише компанії прокурорів на раз в ресторан сходити.
Пожурят и отпустят. Спортивная рыболовля.
Чи серед прокурорів є свої ніщєброди та гопота?
Чи це нам таку новину собаці,як кістку,кинули,он як ми потужно працюємо?
По-друге:закон про контроль залежності ведення бізнесу близьких родичів від діяльності посадових осіб: прокурорів,суддів,поліцейських,сбушників,всяких мсеків,тцкашників,ВЛК,депутатів всіх рівнів,мерів,херів,заступників і всіх провладних щурів.
Абсолютно всі!
Якщо логічно зробити виключення для дітей, то в нашій країні, ми вже через рік побачимо малюків міліонерів які позичають батькам, бо влада зрощена с криміналом в одному тілі.
Це ж не людина.