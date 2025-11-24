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Новини Фото Хабарники
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Вимагали $10 тис. за "потрібне" рішення: СБУ та НАБУ затримали в Одесі суддю та адвокатку. ФОТОрепортаж

В Одесі викрито місцевого суддю та адвокатку, які "торгували" судовими рішеннями.

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Спільну операцію провели Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро.

Суддя та адвокатка з Одеси вимагали хабар за рішення

Подробиці

"Фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо "потрібної" ухвали.

Вартість такої "послуги" становила 10 тис. американських доларів", - йдеться в повідомленні.

Суддя та адвокатка з Одеси вимагали хабар за рішення

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Першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як "аванс" до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.

Організаторів схеми було затримано "на гарячому" - після передачі останньої частини хабаря.

Суддя та адвокатка з Одеси вимагали хабар за рішення

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Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.

Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

НАБУ (5743) корупція (5081) Одеса (5848) СБУ (13937)
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цій суддівській мафії нема кінця-все держуправління згнило
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24.11.2025 10:14 Відповісти
Через пару днів вийдуть під заставу, можливо, навіть, під нічний домашній арешт...
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24.11.2025 11:05 Відповісти
А типу інші судді якісь не такі?
Будь-якого або яку тгни за шкірку - не помилишся.
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24.11.2025 18:18 Відповісти
 
 