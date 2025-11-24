Вимагали $10 тис. за "потрібне" рішення: СБУ та НАБУ затримали в Одесі суддю та адвокатку. ФОТОрепортаж

В Одесі викрито місцевого суддю та адвокатку, які "торгували" судовими рішеннями.

Про це повідомив пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Спільну операцію провели Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро.

Подробиці

"Фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з районних судів Одеси щодо "потрібної" ухвали.

Вартість такої "послуги" становила 10 тис. американських доларів", - йдеться в повідомленні.

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Першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як "аванс" до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.

Організаторів схеми було затримано "на гарячому" - після передачі останньої частини хабаря.

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Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.

Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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