СБУ повідомила про підозру 4 росіянам, які командували ракетним ударом по дитмайданчику в Кривому Розі. ВIДЕО
Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.
Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого "прильоту" загинули десятки цивільних, серед них – 9 дітей.
Хто керував ракетним обстрілом
Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ.
Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова – начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника.
За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину – начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ РФ.
Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.
Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру, - воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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