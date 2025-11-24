СБУ повідомила про підозру 4 росіянам, які командували ракетним ударом по дитмайданчику в Кривому Розі. ВIДЕО

Служба безпеки зібрала доказову базу на командування збройних угруповань РФ, яке організувало ракетний удар по Кривому Розі 4 квітня 2025 року.

Йдеться про ворожу атаку по житловій забудові та дитячому майданчику в густонаселеному районі центральної частини міста, передає Цензор.НЕТ.

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За матеріалами справи, під час повітряного нападу окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною. Внаслідок ворожого "прильоту" загинули десятки цивільних, серед них – 9 дітей.

Хто керував ракетним обстрілом

Як встановило розслідування, загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ.

Для організації ракетного удару він залучив віцеадмірала Олександра Пешкова – начальника Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження противника.

За даними слідства, підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу доручили контрадміралу Олексію Петрушину – начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження противника об’єднаного угруповання військ РФ.

Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили їм про підозру, - воєнні злочини, що спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення командування російських військ до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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