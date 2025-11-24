За матеріалами СБУ по 15 років тюрми отримали ще 3 зрадників, які воювали проти Сил оборони України

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще троє зрадників, які воювали проти Сил оборони України.

Одного із зловмисників українські захисники взяли у полон під час операції на Курщині в районі Суджі. Ще двох – у боях на Харківщині, зокрема під Вовчанськом та Куп’янськом, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Серед засуджених – житель Луганщини, який у 2014 році приєднався до збройних формувань "ЛНР" Південного військового округу РФ та обстрілював з артилерії позиції українських військ.

На початку повномасштабної війни зрадник брав участь у захопленні Рубіжного. Тоді він атакував Сили оборони з реактивної системи залпового вогню "Град" та був поранений.

Після реабілітації бойовик добровільно уклав новий контракт з Міноборони РФ та вступив до 30-ї окремої мотострілецької бригади російських військ. Згодом його відрядили воювати на Курський напрямок.

Інший зловмисник – мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова отримав паспорт країни-агресора та приєднався до 136-ї окремої мотострілецької бригади рашистів.

Перебуваючи на посаді сапера-розвідника, він брав участь у штурмах Роботиного на Запоріжжі, де отримав поранення і втік з поля бою до Криму.

Там рашисти його знайшли за місцем проживання та "мобілізували" на Харківський напрямок.

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Ще один зловмисник – 43-річний мешканець тимчасово окупованої частини Луганщини, який відбував "строк" у російській тюрмі за бандитизм.

За матеріалами справи, у вересні 2024 року він уклав контракт на вступ до збройних угруповань РФ в обмін на "амністію".

Після нетривалої підготовки на полігонах, рецидивіста включили до складу мотострілецької бригади рашистів та направили атакувати Куп’янськ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав бойовиків винними відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

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