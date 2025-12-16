Чиновницу "центра занятости "ДНР" задержали в прифронтовой Дружковке, - СБУ
В Донецкой области задержали предательницу, которая работала в оккупационном "центре занятости "ДНР".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задержание
Задержание произошло в прифронтовой Дружковке, куда фигурантка приехала с временно оккупированной территории Донецкой области, чтобы навестить родственников.
О ком идет речь?
Преступницей оказалась 54-летняя жительница Донецка, которая во время оккупации города начала работать на рашистов.
В начале полномасштабной войны оккупанты назначили ее на руководящую "должность" в рядах захватнической администрации РФ.
"Возглавив так называемый "медийный сектор центра занятости ДНР", коллаборационистка готовила тексты выступлений для местных гауляйтеров и их кураторов из России.
Также она формировала материалы для оккупационных СМИ в Донецке и организовывала в городе проведение массово-агитационных мероприятий в поддержку кремлевского режима.
Одновременно коллаборационистка регулярно выступала в прямых эфирах местных телеканалов, где призывала жителей региона вступать в псевдоучреждения РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время женщине сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль