Чиновницу "центра занятости "ДНР" задержали в прифронтовой Дружковке, - СБУ

В Донецкой области задержали предательницу, которая работала в оккупационном "центре занятости "ДНР".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Задержание

Задержание произошло в прифронтовой Дружковке, куда фигурантка приехала с временно оккупированной территории Донецкой области, чтобы навестить родственников.

Смотрите: Коллаборационист и предатель ходит по улице оккупированного Бахмута и снимает родные места, разрушенные рашистами: "Какая красота! Вот он наш любимый край". ВИДЕО

О ком идет речь?

Преступницей оказалась 54-летняя жительница Донецка, которая во время оккупации города начала работать на рашистов.

В начале полномасштабной войны оккупанты назначили ее на руководящую "должность" в рядах захватнической администрации РФ.

Читайте также: СБУ разоблачила еще одного коллаборациониста, который охранял российскую тюрьму во время оккупации Херсона. ФОТО

"Возглавив так называемый "медийный сектор центра занятости ДНР", коллаборационистка готовила тексты выступлений для местных гауляйтеров и их кураторов из России.

Также она формировала материалы для оккупационных СМИ в Донецке и организовывала в городе проведение массово-агитационных мероприятий в поддержку кремлевского режима.

Одновременно коллаборационистка регулярно выступала в прямых эфирах местных телеканалов, где призывала жителей региона вступать в псевдоучреждения РФ", - говорится в сообщении.

В настоящее время женщине сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте: Объявлен приговор главе оккупационной администрации Днепрорудного Балахтарю. ФОТОрепортаж