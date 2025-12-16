Посадовицю "центру зайнятості "ДНР" затримали у прифронтовій Дружківці, - СБУ

У Донецькій області затримали зрадницю, яка працювала в окупаційному "центрі зайнятості "ДНР".

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Затримання

Затримання відбулося у прифронтовій Дружківці, куди фігурантка приїхала з тимчасово окупованої території Донеччини, щоб провідати родичів.

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Про кого йдеться?

Зловмисницею виявилась 54-річна жителька Донецька, яка під час окупації міста почала працювати на рашистів.

На початку повномасштабної війни окупанти призначили її на керівну "посаду" у лавах загарбницької адміністрації РФ.

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"Очоливши так званий "медійний сектор центру зайнятості днр", колаборантка готувала тексти виступів для місцевих гауляйтерів та їхніх кураторів з росії.

Також вона формувала матеріали для окупаційних ЗМІ у Донецьку і організовувала в місті проведення масово-агітаційних заходів на підтримку кремлівського режиму.

Одночасно колаборантка регулярно виступала в прямих ефірах місцевих телеканалів, де закликала мешканців регіону вступати до псевдоустанов рф", - йдеться в повідомленні.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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