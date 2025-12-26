Пыточная в оккупированном Купянске: будут судить 18 причастных, - Офис Генпрокурора. ИНФОГРАФИКА

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 18 человек, причастных к пыткам и незаконному удержанию более 90 мирных жителей Купянска во время российской оккупации Харьковской области в 2022 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пыточная в оккупированном Купянске и показания пострадавших

По данным следствия, с марта по сентябрь 2022 года в помещении Купянского районного отдела полиции функционировала пыточная. После освобождения города правоохранители установили более 90 потерпевших - среди них учителя, спасатели, волонтеры, предприниматели, представители органов власти и другие гражданские лица.

"Крики стояли постоянно по всему отделению. Слышно было, как бьют других - и это продолжалось днями", - вспоминает 57-летний участник проукраинских митингов.

Пострадавшие сообщили о систематических пытках, избиениях, применении электрического тока, психологическом давлении и нечеловеческих условиях содержания. Людей держали в переполненных камерах без доступа к воде, надлежащему питанию и медицинской помощи. Зафиксированы случаи значительной потери веса, тяжелых телесных повреждений и длительных последствий для здоровья. Людей избивали руками, ногами, палками, применяли электрический ток:

"После электричества на руках сделали операцию... Но полного ощущения так и нет. Руки до сих пор не отходят полностью", - делится болью один из пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Устроились в оккупационную "полицию" и пытали мирного жителя: 3 фигурантам сообщено о подозрении. ФОТО

В некоторых случаях издевательства приобретали форму психологического террора - имитировали расстрелы или заставляли людей рыть могилы себе и другим. Одного из мужчин привязывали пластиковыми стяжками над головой к металлической решетке посреди двора - он часами висел, не имея возможности даже присесть.

Один из потерпевших, 45-летний предприниматель, вспоминает:

"Гусиным шагом гоняли по коридору в наручниках - просто чтобы издеваться".

"Морально ломали: наручники надевали без причины, заламывали руки, хотя я и сам заводил, потому что рука болела...", - рассказывает бывший работник лесного хозяйства.

Обвиняемые и квалификация преступлений

В рамках расследования идентифицировано 18 человек, причастных к издевательствам над гражданским населением. Среди них - так называемый руководитель незаконного оккупационного "Управления внутренних дел", российские военные, участники незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", а также бывшие украинские правоохранители, которые пошли на сотрудничество с РФ.

Всем фигурантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Двум обвиняемым дополнительно вменяют коллаборационную деятельность. Двое подсудимых предстанут перед судом лично, остальных будут судить заочно, поскольку они находятся в розыске.