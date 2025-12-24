Устроились в оккупационную "полицию" и пытали мирного жителя: сообщено о подозрении 3 фигурантам. ФОТО

После оккупации Чаплинки в Херсонской области российские захватчики на базе захваченного местного отделения полиции, которое подчинялось Каховскому районному отделу полиции, незаконно создали свой правоохранительный орган.

Принятыми мерами сотрудникам управления уголовного розыска полиции Херсонской области удалось идентифицировать трех граждан Украины, которые добровольно устроились работать в это российское "полицейское учреждение", передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления областного главка полиции Игорь Демьянюк, одним из фигурантов является 41-летний житель Макеевки. Он возглавил незаконное "правоохранительное учреждение". Двое других – из Каховского района: 39-летний житель Хлебодаровки стал "помощником дежурного офицера дежурной части", а 38-летний житель Чаплинки устроился "водителем автомобиля 4 разряда группы тылового обеспечения".

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в дневное время 25 октября 2022 года все трое вместе с группой военных РФ приехали в Ивановку по месту жительства мужчины, которому на тот момент было 53 года.

"Начальник отдела" начал допрос хозяина с целью получения информации о наличии у него оружия. Не получив желаемых ответов, "главный полицейский" дал распоряжение российским военным применить в отношении мирного жителя физическое насилие, и потерпевший получил не менее 40 ударов по туловищу и ногам. По окончании издевательств мужчину и его 54-летнюю жену доставили в Чаплинку в помещение захваченного отделения полиции.

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Там супругов незаконно заключили в разные камеры. В течение четырех дней мужчину вечером выводили из камеры в коридор для проведения допроса, который сопровождался избиением. В разные дни в нанесении ударов незаконно задержанному мирному жителю участвовали и "помощник дежурного" с "водителем".

2 ноября супругов освободили без предоставления каких-либо документов, подтверждающих правомерность их задержания. Все время незаконного заключения муж и его жена содержались в камерах без какой-либо мебели и места для сна, их ограничивали в питьевой воде и еде, никакие средства личной гигиены и медицинская помощь им не предоставлялись.

Сейчас им инкриминировали жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Также меньшим по возрасту злоумышленникам за добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.

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