Влаштувалися до окупаційної "поліції" та катували мирного жителя: повідомлено про підозру 3 фігурантам. ФОТО

Після окупації Чаплинки, що на Херсонщині, російські загарбники на базі захопленого місцевого відділення поліції, яке підпорядковувалося Каховському районному відділу поліції, незаконно утворили свій правоохоронний орган.

Вжитими заходами працівникам управління карного розшуку поліції Херсонщини вдалося ідентифікувати трьох громадян України, які добровільно влаштувалися працювати до цієї російської "поліцейської установи", передає Цензор.НЕТ.

Деталі розслідування

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління обласного главку поліції Ігор Дем’янюк, одним із фігурантів є 41-річний житель Макіївки. Він очолив незаконну "правоохоронну установу". Двоє інших – із Каховського району: 39-річний житель Хлібодарівки став "помощніком дєжурного офіцера дєжурной часті", а 38-річний житель Чаплинки влаштувався "водітєлєм автомобіля 4 разряда группи тилового обєспєчєнія".

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у денний час 25 жовтня 2022 року усі троє разом із групою військових РФ приїхали до Іванівки за місцем проживання чоловіка, якому на той час було 53 роки.

"Начальнік отдєла" почав допит господаря з метою отримання інформації про наявність у нього зброї. Не отримавши бажаних відповідей, "головний поліціянт" надав розпорядження російським військовим застосувати щодо мирного жителя фізичне насилля й потерпілий отримав щонайменше 40 ударів по тулубу і ногах. По закінченню знущання чоловіка та його 54-річну дружину доправили в Чаплинку до приміщення захопленого відділення поліції.

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Там подружжя незаконно ув’язнили в різних камерах. Впродовж чотирьох днів чоловіка ввечері виводили з камери у коридор для проведення допиту, який супроводжувався побиттям. В різні дні в нанесенні ударів незаконно затриманому мирному жителю брали участь і "помощнік дєжурного" з "водітєлєм".

2-го листопада подружжя звільнили без надання будь-яких документів, що підтверджували правомірність їх затримання. Увесь час незаконного ув’язнення чоловік та його дружина утримувались у камерах без будь-яких меблів та місця для сну, їх обмежували у питній воді та їжі, жодні засоби особистої гігієни та медична допомога їм не надавались.

Нині їм інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Також меншим за віком зловмисникам за добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

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