Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень Росією прав людини на окупованих територіях України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За документ проголосували 79 країн, проти – 16, утрималися – 73.

Проти резолюції виступили, зокрема, Росія, Білорусь, Китай, Іран, Куба, Нікарагуа, Судан, Малі, Зімбабве та Еритрея.

Засудження агресії Росії та вимога виведення військ

Резолюція містить чітке засудження агресивної війни РФ проти України, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів та наголошує на невизнанні будь-яких спроб анексії українських територій.

Генасамблея ООН вимагає від Росії негайно припинити агресію та вивести всі війська з території України.

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Порушення прав людини на окупованих територіях

Документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих Росією територіях України та передбачає посилений міжнародний моніторинг системних порушень з боку окупаційної адміністрації.

Серед ключових проблем:

мілітаризація окупованих територій;

примусова мобілізація місцевих жителів до армії РФ;

переслідування журналістів, правозахисників і активістів;

руйнування культурної спадщини, зокрема в Криму.

Тортури, полонені та зниклі безвісти

Цьогорічну резолюцію посилено новими положеннями, які прямо засуджують тортури, нелюдське поводження та інші грубі порушення прав людини щодо українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.

Документ спирається на висновки Незалежної міжнародної комісії ООН, що підтверджують факти насильницьких зникнень і катувань як на окупованих територіях, так і в Росії.

Також засуджується відмова РФ надавати інформацію про долю викрадених та полонених українців.

Заклики до Росії

Генасамблея ООН закликає Росію:

забезпечити безперешкодний доступ МКЧХ до місць утримання полонених;

гарантувати належну медичну допомогу;

здійснити повний обмін військовополонених;

звільнити всіх незаконно утримуваних осіб, зокрема кримських татар, цивільних, політичних в’язнів і журналістів.

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РФ у "списках ганьби" ООН

Генеральна Асамблея нагадує про попередження Генсека ООН стосовно можливого включення РФ до так званого "списку ганьби" за злочини сексуального насильства, пов’язані з конфліктом.

Зазначається, що Росія вже третій рік поспіль перебуває в аналогічному списку як "злісна порушниця" за вбивства й каліцтва українських дітей та атаки на освітні й медичні заклади в Україні.

Резолюції ГА ООН щодо окупованих територій України

Резолюція ГА ООН щодо ситуації з правами людини в Криму ухвалюється щорічно з 2016 року і щоразу містить нові положення та формулювання. З 2023 року документ охоплює всі тимчасово окуповані території України.