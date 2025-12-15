Генасамблея ООН: Росія використовує тему боротьби з нацизмом для виправдання війни проти України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила 15 грудня резолюцію щодо боротьби з прославлянням нацизму, підготовлену Росією, водночас внесла поправку, що вказує на використання РФ цієї теми для виправдання агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Розглядаючи проєкт щорічної резолюції "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють розпалюванню сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості", Генасамблея ухвалила поправку, запропоновану низкою країн.

Генеральна Асамблея ООН, ідеться в поправці, "з тривогою зазначає, що Російська Федерація прагне виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму, і підкреслює, що використання неонацизму як приводу для виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні спроби боротьби з неонацизмом".

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Виступаючи перед голосуванням, постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Москва "перетворила на зброю своє безглузде твердження про "протидію неонацизму" з однієї простої причини - аби виправдати власні злочини проти українців". Він наголосив, що вже майже чотири роки Росія під приводом "боротьби з неонацизмом" веде неспровоковану та геноцидну агресивну війну проти України.

За його словами, позиція Росії є "глибоко лицемірною", оскільки Москва просуває документ із засудженням нацизму, "водночас застосовуючи його методи кожен день і ніч".

Постпред також звернув увагу на роль російської пропаганди, яка, за його словами, "розпалює ненависть, колективно тавруючи українців як нацистів, нормалізує геноцидну риторику та заперечує право України на існування". Мельник наголосив, що навіть з урахуванням поправки документ "залишається інструментом моторошного обману".

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Поправку до проєкту щодо використання Росією теми боротьби з героїзацією нацизму для виправдання своєї агресії проти України Генасамблея ухвалює третій рік поспіль.