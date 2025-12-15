Генеральная Ассамблея ООН: Россия использует тему борьбы с нацизмом для оправдания войны против Украины
Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 декабря резолюцию о борьбе с прославлением нацизма, подготовленную Россией, одновременно внесла поправку, указывающую на использование РФ этой темы для оправдания агрессии против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Рассматривая проект ежегодной резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", Генеральная Ассамблея приняла поправку, предложенную рядом стран.
Генеральная Ассамблея ООН, говорится в поправке, "с тревогой отмечает, что Российская Федерация стремится оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма, и подчеркивает, что использование неонацизма как повода для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает подлинные попытки борьбы с неонацизмом".
Выступая перед голосованием, постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Москва "превратила в оружие свое бессмысленное утверждение о "противодействии неонацизму" по одной простой причине - чтобы оправдать собственные преступления против украинцев". Он подчеркнул, что уже почти четыре года Россия под предлогом "борьбы с неонацизмом" ведет неспровоцированную и геноцидную агрессивную войну против Украины.
По его словам, позиция России является "глубоко лицемерной", поскольку Москва продвигает документ с осуждением нацизма, "в то же время применяя его методы каждый день и ночь".
Постпред также обратил внимание на роль российской пропаганды, которая, по его словам, "разжигает ненависть, коллективно клеймя украинцев как нацистов, нормализует геноцидную риторику и отрицает право Украины на существование". Мельник подчеркнул, что даже с учетом поправки документ "остается инструментом жуткого обмана".
Поправку к проекту об использовании Россией темы борьбы с героизацией нацизма для оправдания своей агрессии против Украины Генассамблея принимает третий год подряд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крім того якщо ми офіційно заборонили вшанування нацизму і комунізму, чому ми все ж таки вшановуємо СС Галичина?
Воїни дивізії Галичина не приймали участі в захопленні чужих земель. Вони боронили власну рідну країну від комуняк, які своїми численними злочинами під час червоного террору та голодомору переплюнули нацистів.
Так, вони опинились в поганій компанії, але зробили це перед перспективою опинитись в значно гіршій ситуації.
Чому чинна українська влада не ініціює цей розгляд в міжнародних структурах?