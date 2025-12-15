Генеральная Ассамблея ООН: Россия использует тему борьбы с нацизмом для оправдания войны против Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 декабря резолюцию о борьбе с прославлением нацизма, подготовленную Россией, одновременно внесла поправку, указывающую на использование РФ этой темы для оправдания агрессии против Украины.

Рассматривая проект ежегодной резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", Генеральная Ассамблея приняла поправку, предложенную рядом стран.

Генеральная Ассамблея ООН, говорится в поправке, "с тревогой отмечает, что Российская Федерация стремится оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма, и подчеркивает, что использование неонацизма как повода для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает подлинные попытки борьбы с неонацизмом".

Выступая перед голосованием, постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Москва "превратила в оружие свое бессмысленное утверждение о "противодействии неонацизму" по одной простой причине - чтобы оправдать собственные преступления против украинцев". Он подчеркнул, что уже почти четыре года Россия под предлогом "борьбы с неонацизмом" ведет неспровоцированную и геноцидную агрессивную войну против Украины.

По его словам, позиция России является "глубоко лицемерной", поскольку Москва продвигает документ с осуждением нацизма, "в то же время применяя его методы каждый день и ночь".

Постпред также обратил внимание на роль российской пропаганды, которая, по его словам, "разжигает ненависть, коллективно клеймя украинцев как нацистов, нормализует геноцидную риторику и отрицает право Украины на существование". Мельник подчеркнул, что даже с учетом поправки документ "остается инструментом жуткого обмана".

Поправку к проекту об использовании Россией темы борьбы с героизацией нацизма для оправдания своей агрессии против Украины Генассамблея принимает третий год подряд.