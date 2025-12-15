РУС
Резолюция ООН с осуждением РФ
1 333 16

Генеральная Ассамблея ООН: Россия использует тему борьбы с нацизмом для оправдания войны против Украины

Генеральная Ассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла 15 декабря резолюцию о борьбе с прославлением нацизма, подготовленную Россией, одновременно внесла поправку, указывающую на использование РФ этой темы для оправдания агрессии против Украины.

Рассматривая проект ежегодной резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют разжиганию современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", Генеральная Ассамблея приняла поправку, предложенную рядом стран.

Генеральная Ассамблея ООН, говорится в поправке, "с тревогой отмечает, что Российская Федерация стремится оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы уничтожением неонацизма, и подчеркивает, что использование неонацизма как повода для оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает подлинные попытки борьбы с неонацизмом".

Выступая перед голосованием, постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Москва "превратила в оружие свое бессмысленное утверждение о "противодействии неонацизму" по одной простой причине - чтобы оправдать собственные преступления против украинцев". Он подчеркнул, что уже почти четыре года Россия под предлогом "борьбы с неонацизмом" ведет неспровоцированную и геноцидную агрессивную войну против Украины.

По его словам, позиция России является "глубоко лицемерной", поскольку Москва продвигает документ с осуждением нацизма, "в то же время применяя его методы каждый день и ночь".

Постпред также обратил внимание на роль российской пропаганды, которая, по его словам, "разжигает ненависть, коллективно клеймя украинцев как нацистов, нормализует геноцидную риторику и отрицает право Украины на существование". Мельник подчеркнул, что даже с учетом поправки документ "остается инструментом жуткого обмана".

Поправку к проекту об использовании Россией темы борьбы с героизацией нацизма для оправдания своей агрессии против Украины Генассамблея принимает третий год подряд.

пора запускати світовій спільноті гасло- "перемогли німецький нацизм ,переможемо і його внука, російський рашизм"
показать весь комментарий
15.12.2025 20:31 Ответить
+4
Запускати світовій спільноті пора масові виробництва дронів і далекобійної зброї, щоб не воювати гаслами, як деякі.
показать весь комментарий
15.12.2025 20:48 Ответить
+1
Гниляки в ООН мали б кацапію взагалі анулювати як члена. За про дан ці!
показать весь комментарий
15.12.2025 21:24 Ответить
Це все дійсно так, але чому ми даємо їм привід звинувачувати на у неонацизмі ставлячи памʼятники представникам СС Галичина?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:04 Ответить
Кожного разу, коли я доводжу в чатах позицію що в Україні нема ніякого нацизму, мені говорять про вшанування бійців СС Галичина. І я не маю що на це заперечити. І говорити їм про Власова тут не канає, бо вони його заклеймили, а також все інше своє, що було повʼязане з нацизмом.
показать весь комментарий
15.12.2025 21:29 Ответить
В чатах скидуйте кацапам ці світлини.

показать весь комментарий
15.12.2025 22:27 Ответить
А кращий - Гітлер, чи Сталін?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:40 Ответить
Якщо говорити про Україну відношення до Сталіна і Гітлера однакове. Якщо говорити про світ - нема засудження комунізму на тому ж рівні як нацизму, в очах більшості країн світи Гітлер однозначно гірший за Сталіна. На нюрнбергскому процесі не судили комунізм.
Крім того якщо ми офіційно заборонили вшанування нацизму і комунізму, чому ми все ж таки вшановуємо СС Галичина?
показать весь комментарий
15.12.2025 22:02 Ответить
Хоча дивізія формально входила до складу злочинної організації Ваффен-СС, за рішенням Нюрнберзького трибуналу, конкретних судових вироків проти окремих її членів (західними судами) за воєнні злочини, скоєні в складі дивізії, не було.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:09 Ответить
де зараз стоять пам'ятники представникам СС Галичина?
показать весь комментарий
15.12.2025 22:05 Ответить
Непросте питання. Якщо мандрівник буде відбиватись разом з піратами від нападу каннібалів, чи повинні його засуджувати за піратство? Він не прагне захоплювати чужі кораблі, він просто не хоче, щоб його з'їли.
Воїни дивізії Галичина не приймали участі в захопленні чужих земель. Вони боронили власну рідну країну від комуняк, які своїми численними злочинами під час червоного террору та голодомору переплюнули нацистів.
Так, вони опинились в поганій компанії, але зробили це перед перспективою опинитись в значно гіршій ситуації.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:06 Ответить
Я не спорю. А тепер давайте на холодну голову подивимось, як це все виглядає в ООН. Адже в стратегічному плані дуже важливо мати підтримку більшості країн світу. Що для світу є комунізм і що є нацизм? Нацизм, і все що з ним повʼязано- однозначне зло. Це сприймається як аксіома. Комунізм і його вшанування так не сприймається. Так, частина європейських країн засудить комунізм, але загалом по світу відношення до нього досить нейтральне. Чого не скажеш про нацизм. Тому на міжнародній арені звинувачення у нацизмі звучить набагато вагоміше, ніж звинувачення у комунизмі.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:29 Ответить
Гниляки в ООН мали б кацапію взагалі анулювати як члена. За про дан ці!
показать весь комментарий
15.12.2025 21:24 Ответить
Голи Генасамблея ... навіть нехай ще не ухвалить... а хоча би розпочне розглядати тему рашизму, як окремої форми (течії) фашизму поряд з расизмом, нацизмом, неонацизмом, ксенофобією, тощо?

Чому чинна українська влада не ініціює цей розгляд в міжнародних структурах?
показать весь комментарий
15.12.2025 21:30 Ответить
Судячи з того, як в свинорейху протистоять нацизму цю істоту там мали б четвертувати на лобному місці публічно. Натомість в свинорейху відвертого нациста медалькою з назвою орден нагородили. Подвійні стандарти в свинорейху норма.
показать весь комментарий
15.12.2025 22:36 Ответить
 
 