Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях Россией прав человека на оккупированных территориях Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

За документ проголосовали 79 стран, против – 16, воздержались – 73.

Против резолюции выступили, в частности, Россия, Беларусь, Китай, Иран, Куба, Никарагуа, Судан, Мали, Зимбабве и Эритрея.

Осуждение агрессии России и требование вывода войск

Резолюция содержит четкое осуждение агрессивной войны РФ против Украины, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и подчеркивает непризнание любых попыток аннексии украинских территорий.

Генеральная Ассамблея ООН требует от России немедленно прекратить агрессию и вывести все войска с территории Украины.

Читайте также: Генассамблея ООН: Россия использует тему борьбы с нацизмом для оправдания войны против Украины

Нарушение прав человека на оккупированных территориях

Документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных Россией территориях Украины и предусматривает усиленный международный мониторинг системных нарушений со стороны оккупационной администрации.

Среди ключевых проблем:

милитаризация оккупированных территорий;

принудительная мобилизация местных жителей в армию РФ;

преследование журналистов, правозащитников и активистов;

разрушение культурного наследия, в частности в Крыму.

Пытки, пленные и пропавшие без вести

Нынешняя резолюция усилена новыми положениями, которые прямо осуждают пытки, бесчеловечное обращение и другие грубые нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц.

Документ опирается на выводы Независимой международной комиссии ООН, подтверждающие факты насильственных исчезновений и пыток как на оккупированных территориях, так и в России.

Также осуждается отказ РФ предоставлять информацию о судьбе похищенных и пленных украинцев.

Призывы к России

Генеральная Ассамблея ООН призывает Россию:

обеспечить беспрепятственный доступ МККК к местам содержания пленных;

гарантировать надлежащую медицинскую помощь;

осуществить полный обмен военнопленных;

освободить всех незаконно удерживаемых лиц, в частности крымских татар, гражданских, политических заключенных и журналистов.

Читайте также: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю: США и Россия проголосовали против

РФ в "списках позора" ООН

Генеральная Ассамблея напоминает о предупреждении Генсека ООН о возможном включении РФ в так называемый "список позора" за преступления сексуального насилия, связанные с конфликтом.

Отмечается, что Россия уже третий год подряд находится в аналогичном списке как "злостный нарушитель" за убийства и увечья украинских детей и атаки на образовательные и медицинские учреждения в Украине.

Резолюции ГА ООН по оккупированным территориям Украины

Резолюция ГА ООН о ситуации с правами человека в Крыму принимается ежегодно с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки. С 2023 года документ охватывает все временно оккупированные территории Украины.