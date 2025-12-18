Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о нарушениях Россией прав человека на оккупированных территориях Украины
Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
За документ проголосовали 79 стран, против – 16, воздержались – 73.
Против резолюции выступили, в частности, Россия, Беларусь, Китай, Иран, Куба, Никарагуа, Судан, Мали, Зимбабве и Эритрея.
Осуждение агрессии России и требование вывода войск
Резолюция содержит четкое осуждение агрессивной войны РФ против Украины, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ и подчеркивает непризнание любых попыток аннексии украинских территорий.
Генеральная Ассамблея ООН требует от России немедленно прекратить агрессию и вывести все войска с территории Украины.
Нарушение прав человека на оккупированных территориях
Документ охватывает ситуацию с правами человека на всех временно оккупированных Россией территориях Украины и предусматривает усиленный международный мониторинг системных нарушений со стороны оккупационной администрации.
Среди ключевых проблем:
-
милитаризация оккупированных территорий;
-
принудительная мобилизация местных жителей в армию РФ;
-
преследование журналистов, правозащитников и активистов;
-
разрушение культурного наследия, в частности в Крыму.
Пытки, пленные и пропавшие без вести
Нынешняя резолюция усилена новыми положениями, которые прямо осуждают пытки, бесчеловечное обращение и другие грубые нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц.
Документ опирается на выводы Независимой международной комиссии ООН, подтверждающие факты насильственных исчезновений и пыток как на оккупированных территориях, так и в России.
Также осуждается отказ РФ предоставлять информацию о судьбе похищенных и пленных украинцев.
Призывы к России
Генеральная Ассамблея ООН призывает Россию:
-
обеспечить беспрепятственный доступ МККК к местам содержания пленных;
-
гарантировать надлежащую медицинскую помощь;
-
осуществить полный обмен военнопленных;
-
освободить всех незаконно удерживаемых лиц, в частности крымских татар, гражданских, политических заключенных и журналистов.
РФ в "списках позора" ООН
Генеральная Ассамблея напоминает о предупреждении Генсека ООН о возможном включении РФ в так называемый "список позора" за преступления сексуального насилия, связанные с конфликтом.
Отмечается, что Россия уже третий год подряд находится в аналогичном списке как "злостный нарушитель" за убийства и увечья украинских детей и атаки на образовательные и медицинские учреждения в Украине.
Резолюции ГА ООН по оккупированным территориям Украины
Резолюция ГА ООН о ситуации с правами человека в Крыму принимается ежегодно с 2016 года и каждый раз содержит новые положения и формулировки. С 2023 года документ охватывает все временно оккупированные территории Украины.
