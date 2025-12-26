Катівня в окупованому Куп’янську: судитимуть 18 причетних, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 18 осіб, причетних до катувань і незаконного утримання понад 90 мирних жителів Куп’янська під час російської окупації Харківської області у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Катівня в окупованому Куп’янську та свідчення постраждалих

За даними слідства, з березня по вересень 2022 року в приміщенні Куп’янського районного відділу поліції функціонувала катівня. Після звільнення міста правоохоронці встановили понад 90 потерпілих - серед них учителі, рятувальники, волонтери, підприємці, представники органів влади та інші цивільні.

"Крики стояли постійно по всьому відділку. Чути було, як б’ють інших - і це тривало днями", - згадує 57-річний учасник проукраїнських мітингів.

Постраждалі повідомили про систематичні тортури, побиття, застосування електричного струму, психологічний тиск та нелюдські умови утримання. Людей тримали в переповнених камерах без доступу до води, належного харчування та медичної допомоги. Зафіксовано випадки значної втрати ваги, тяжких тілесних ушкоджень і тривалих наслідків для здоров’я. Людей били руками, ногами, палицями, застосовували електричний струм:

"Після електрики на руках зробили операцію… Але повного відчуття так і немає. Руки не відходять повністю досі", - ділиться болем один із постраждалих.

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У деяких випадках знущання набували форми психологічного терору - імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим. Одного з чоловіків прив’язували пластиковими стяжками над головою до металевої решітки посеред двору - він годинами висів, не маючи змоги навіть присісти.

Один із потерпілих, 45-річний підприємець, згадує:

"Гусячим кроком ганяли по коридору в наручниках - просто щоб знущатися".

"Морально ламали: кайданки одягали без причини, заламували руки, хоч я й сам заводив, бо рука боліла…", - розповідає колишній працівник лісового господарства.

Обвинувачені та кваліфікація злочинів

У межах розслідування ідентифіковано 18 осіб, причетних до знущань з цивільного населення. Серед них - так званий керівник незаконного окупаційного "Управління внутрішніх справ", російські військові, учасники незаконних збройних формувань "Л/ДНР", а також колишні українські правоохоронці, які пішли на співпрацю з РФ.

Усім фігурантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Двом обвинуваченим додатково закидають колабораційну діяльність. Двоє підсудних постануть перед судом особисто, решту судитимуть заочно, оскільки вони перебувають у розшуку.