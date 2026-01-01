Зрадницю, яка працювала на рашистів в окупованій Макіївці і впроваджувала там "освітні стандарти" РФ, затримано в Києві, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Києві колаборантку, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф у тимчасово захопленій частині Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що про зрадницю відомо?

Як зазначається, зловмисницею виявилась 64-річна мешканка Макіївки, яка на початку окупації громади підтримала рашистів і погодилася на їхню "пропозицію" очолити місцевий дитсадок.

Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катівня в окупованому Куп’янську: судитимуть 18 причетних, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Що встановило розслідування?

За даними СБУ, після призначення на "посаду" фігурантка почала запроваджувати у цьому закладі "освітні стандарти" рф.

Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами.

Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою.

Також читайте: Затримано ексначальника СБУ Харківщини Дудіна: йому оголошено про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Що загрожує?

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення.

Також читайте: Оголошено вирок очільнику окупаційної адміністрації Дніпрорудного Балахтарю. ФОТОрепортаж

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.