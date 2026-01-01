Зрадницю, яка працювала на рашистів в окупованій Макіївці і впроваджувала там "освітні стандарти" РФ, затримано в Києві, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала у Києві колаборантку, яка з 2014 року працювала на окупаційну адміністрацію рф у тимчасово захопленій частині Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що про зрадницю відомо?
Як зазначається, зловмисницею виявилась 64-річна мешканка Макіївки, яка на початку окупації громади підтримала рашистів і погодилася на їхню "пропозицію" очолити місцевий дитсадок.
Співробітники СБУ затримали колаборантку, коли вона приїхала в столицю України, щоб оформити закордонний паспорт для подальшого виїзду до країн Євросоюзу.
Що встановило розслідування?
За даними СБУ, після призначення на "посаду" фігурантка почала запроваджувати у цьому закладі "освітні стандарти" рф.
Серед іншого, під час батьківських зборів проводила агітаційні бесіди та схиляла батьків до співпраці з окупантами.
Також колаборантка поширювала у дитсадку пропагандистську літературу та агітаційні матеріали з прокремлівською тематикою.
Що загрожує?
Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.
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