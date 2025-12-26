Затримано ексначальника СБУ Харківщини Дудіна: йому оголошено про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Під час спроби вийти з-під варти під заставу затримали колишнього начальника СБУ Харківської області Романа Дудіна. ДБР повідомило про нову підозру колишньому посадовцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі ДБР.

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Державне бюро розслідувань затримало та оголосило підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу.

За інформацією "Суспільного", мова йде про колишнього керівника облуправління СБУ на Харківщині Романа Дудіна.

"Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру - за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України.

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Екскерівник СБУ Харківщини загрожує 10 років

Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Суд має обрати йому новий запобіжний захід.







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