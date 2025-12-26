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Затримано ексначальника СБУ Харківщини Дудіна: йому оголошено про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Під час спроби вийти з-під варти під заставу затримали колишнього начальника СБУ Харківської області Романа Дудіна. ДБР повідомило про нову підозру колишньому посадовцю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі ДБР.

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Державне бюро розслідувань затримало та оголосило підозру колишньому начальнику управління Служби безпеки України в Харківській області під час спроби вийти з-під варти під заставу.

За інформацією "Суспільного", мова йде про колишнього керівника облуправління СБУ на Харківщині Романа Дудіна.

"Підозрюваний у державній зраді сплатив понад 4,2 млн грн, однак правоохоронці повідомили йому нову підозру - за організацію незаконного захоплення будівлі Харківської обласної військової адміністрації та спробу усунення керівництва Харківської обласної військової адміністрації у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

  • Дії ексочільника УСБУ кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 109 та ст. 341 КК України.

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Екскерівник СБУ Харківщини загрожує 10 років

Встановлено, що екскерівник Управління СБ України в Харківській області, володіючи інформацією про проведення ЗС РФ 24 лютого 2022 року наступальної операції на територію України, будучи переконаним у її успішності, організував спробу захоплення державної влади, а також захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади, з метою перешкоджання нормальній роботі установи.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Суд має обрати йому новий запобіжний захід.

Ексначальник СБУ Харківщини під підозрою за спробу захоплення влади
Ексначальник СБУ Харківщини під підозрою за спробу захоплення влади
Ексначальник СБУ Харківщини під підозрою за спробу захоплення влади

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Автор: 

СБУ (14062) ДБР (4004) Харківська область (2977)
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Топ коментарі
+40
За те що зброю роздавав для захисту України в перші дні війни?
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26.12.2025 09:48 Відповісти
+34
А коли ішаку вручать підозру у держзраді? Чи це чмо сподівається відпетляти? Щось прислужники ішака заходять не з того боку.
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26.12.2025 09:51 Відповісти
+30
Так. За збереження суверенітету і територіальної цілісності. ДБР-антиукраїнська установа, виходить так?
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26.12.2025 09:55 Відповісти

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