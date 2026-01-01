Предательницу, которая работала на рашистов в оккупированной Макеевке и внедряла там "образовательные стандарты" РФ, задержали в Киеве, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Киеве коллаборационистку, которая с 2014 года работала на оккупационную администрацию РФ во временно захваченной части Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что известно о предательнице?
Как отмечается, злоумышленницей оказалась 64-летняя жительница Макеевки, которая в начале оккупации громады поддержала рашистов и согласилась на их "предложение" возглавить местный детский сад.
Сотрудники СБУ задержали коллаборационистку, когда она приехала в столицу Украины, чтобы оформить загранпаспорт для дальнейшего выезда в страны Евросоюза.
Что установило расследование?
По данным СБУ, после назначения на "должность" фигурантка начала внедрять в этом заведении "образовательные стандарты" РФ.
Среди прочего, во время родительских собраний проводила агитационные беседы и склоняла родителей к сотрудничеству с оккупантами.
Также коллаборационистка распространяла в детском саду пропагандистскую литературу и агитационные материалы с прокремлевской тематикой.
Что грозит?
В настоящее время задержанной сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (колаборационная деятельность, осуществление пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит тюремное заключение.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
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