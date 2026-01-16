Готовились атаковать воинов ВСУ "сбрасываниями" с квадрокоптеров в Одессе: СБУ задержала агентов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачены два агента российского ГРУ, которые готовили атаки на военных ВСУ с помощью "сбрасываний" с гражданского квадрокоптера.

Что известно?

Агенты были задержаны накануне запланированного запуска БПЛА, когда у них уже была готова боевая часть для сбрасыввания и согласована российским куратором "цель" для удара – одна из локаций местного подразделения Сил обороны.

Агенты РФ готовились атаковать воинов ВСУ в Одессе с дронов

Кто выполнял задание РФ?

Одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

"Сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из тайника 2 кг пластида и комплектующие для СВП и снарядил ими беспилотник.

Далее он привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск. Обнаруженные "локации" они отметили на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ.

После согласования "цели" с российским спецслужбистом они приступили к подготовке воздушного удара", — говорится в сообщении.

Во время обысков у них изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, а также автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие образцы вооружения.

Агенты РФ готовились атаковать воинов ВСУ в Одессе с дронов

В настоящее время агентам сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособничество в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности каналов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.

Чергові мерзенні гниди...
На довічну каторгу. Нехай суспільству користь приносять. Потвори рускава міра.
Допоки це бидло не почнуть розстрілювати за диверсії і роботу на ворога ,рашисти і далі будуть через телеграм канали( до речі чому вони не закриті ?) вербувати бидло.
Це ті *********, що убивали Українців, ще з 2014 року в Одесі!!
Такі ж УБИВЦІ Українців, як і ******** окупанти з московії !!
По тротилу в задницю і хай летять до *****
обміняют кацапи на наших полонених. потрібно як ізраїльтяни, зносити будинки рідних і відміняти всі державні виплати.
Ці виродки як і путлер, у такому віці ще не награлися у войнушки!
Покидьки! Цю вибухівку їм треба заховати під одяг, та гуманненько підірвати.
маладагвардєйци пастєпєнна старєют.
Здається вони хочуть сьогодні як Ікар політати..Навіщо вони як полонені... ??? Загинули при затриманні, полетіли з даху одеської багатоповерхівки..
Редактор вивчи українську.
Воно ничка або криївка. А ніякий не зхрон чи похорон.
Цікаво, а у морській воді гівно тоне?
Потрібно спробувати. На обох.
Головне, подалі від берега закинути щоб назад не повернулося.
Хоть би завчасно, вони не вчинили отого прикрого самогубства за смерть Українців!!
Задовбали із своїми легкими заробітками, хтось повірить в цю маячню. Це вороги народу, і диверсанти росії.
Те що усі ці агенти сросійськомовні це збіг чи закономірність?
СБУ приберіть цього, схожого на козла і з дурною диктицією,полковника Дехтяренка
Прикрутити плівкою до стовпів чи стовбурів у центрі Одеси та залишити на день.
А потім вже судити те, що залишиться!
Вот теперь их надо сбрость вниз как мешки с дерьмом с обычного коптера..
Я все чекаю коли це вже кілери почнуть замовні убивства виконувати дронами. Походу починається. Скоро каждий школяр зможе купити якийсь дешманський квадрік на олх у розважатися петардами (чи чимось більш саморобнішим і цікавішим). В цікаві часи живемо... І я навіть хз як з цим боротися будуть...
17.01.2026 11:15 Ответить
 
 