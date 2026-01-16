Готовились атаковать воинов ВСУ "сбрасываниями" с квадрокоптеров в Одессе: СБУ задержала агентов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе разоблачены два агента российского ГРУ, которые готовили атаки на военных ВСУ с помощью "сбрасываний" с гражданского квадрокоптера.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Агенты были задержаны накануне запланированного запуска БПЛА, когда у них уже была готова боевая часть для сбрасыввания и согласована российским куратором "цель" для удара – одна из локаций местного подразделения Сил обороны.





Кто выполнял задание РФ?

Одним из фигурантов оказался 49-летний местный предприниматель, которого оккупанты завербовали через Телеграм-канал по поиску "легких заработков".

"Сначала он получил от оккупантов квадрокоптер, а затем достал из тайника 2 кг пластида и комплектующие для СВП и снарядил ими беспилотник.

Далее он привлек своего 47-летнего знакомого, который помог ему разведать места наибольшего сосредоточения украинских войск. Обнаруженные "локации" они отметили на гугл-картах и "отчитались" куратору из РФ.

После согласования "цели" с российским спецслужбистом они приступили к подготовке воздушного удара", — говорится в сообщении.

Во время обысков у них изъяли квадрокоптер со взрывчаткой, а также автомат Калашникова, два пистолета Макарова с патронами, боевую гранату Ф-1 и другие образцы вооружения.













В настоящее время агентам сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (пособничество в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, в частности каналов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов.

