Обучение за взятки, поддельные документы и медсправки: разоблачено еще 9 "уклонистских схем" в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали девять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, за суммы до 16 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.
Киев
Так, в Киеве "на горячем" задержан еще один фигурант, который организовал для уклонистов межрегиональный канал нелегального пересечения госграницы. Установлено, что злоумышленник делал это "под ключ": сначала клиентов собирали в группу, затем в разных машинах скрытно перевозили к западной границе, а дальше – переправляли в ЕС вне пунктов пропуска. В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.
Черкасская область
- В Черкасской области задержана заместитель декана одного из университетов региона, которая за взятки устраивала уклонистов на обучение в свой вуз для получения отсрочки от мобилизации. Также чиновница "решала вопросы" по сессиям, поскольку ее клиенты не появлялись в учебном заведении.
- Также в регионе разоблачен дельцом, который торговал фиктивными медсправками о наличии 2-й группы инвалидности. Для оформления подделки он привлекал знакомых членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО бывшая МСЭК).
Полтавская область
В Полтавской области разоблачены три должностных лица медучреждений, в частности врач из ЭКОПФО, которые безосновательно продлевали срок действия инвалидности для уклонения от призыва.
Ивано-Франковская область
- В Ивано-Франковской области задержан фигурант, в отношении которого уже ведется расследование за организацию "уклонистских схем". Находясь под домашним арестом, рецидивист продолжил переправлять военнообязанных в соседние страны Европы в обход контрольных пунктов пропуска. Правоохранители задержали его, когда он перевозил дезертира, который самовольно покинул воинскую часть ВСУ.
- Также подозрение получили двое сотрудников местного ТЦК, которые организовали призывникам "трансфер" в Евросоюз через горную местность.
Буковина
На Буковине правоохранители задержали иностранца-дальнобойщика, который перевозил уклонистов через границу в багажных отсеках своего грузовика.
Ривненская область
В Ровенской области разоблачен водитель Волынского горсовета, который на собственном автомобиле доставлял военнообязанных к границе в обход блокпостов для дальнейшего бегства в ЕС.
Одесская область
В Одесской области задержан дельцом, который организовал "трафик" потенциальных призывников в Молдову вне пункта пропуска. Его задержали "на горячем" во время передачи аванса, который он якобы планировал отдать должностным лицам пограничной службы.
Подозрения
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).
Сообщается, что злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
І де люди стільки грошей беруть....
вже не агітують за зрив мобілізації..
може саме їх і половили,
цих організаторів оборудок та ух'илянтських схем..?